Megbukott a Volkswagen-konszern sikermárkája, szégyenszemre elkullognak a világ legnagyobb autópiacáról
Döbbenetes, de könnyen indokolható lépésre szánta el magát a hatalmas átszervezéseket és leépítéseket elrendelő Volkswagen csoport, amely épp a világ legnagyobb autópiacát készül otthagyni. Persze csak részben, hiszen az Európában igen sikeres Skoda márka modelljeiről kell majd lemondaniuk a kínai vásárlóknak, akik annyira nem is bosszankodhatnak ezen, ha az eladási statisztikákat nézzük.
A Skoda fénykora ugyanis lejárt, elektromos kínálata pedig nem versenyképes a hatalmas kínai felhozatallal. A cseh autógyártó 2016 és 2018 között még évi 300 ezer darabos kínai értékesítéssel büszkélkedhetett, ami tavalyra már 15 ezer alá süllyedt, ez pedig az utolsó csepp volt a pohárban, s a wolfsburgi konszern vezetése végül a márka kivezetéséről döntött.
A Skoda napjai meg vannak számlálva Kínában
A kínai Skoda-állomány szervizelését továbbra is ellátják, de idén nyártól már nem forgalmazzák a magyar államapparátus körében legelterjedtebb autómárka modelljeit. A Volkswagen ehelyett névadó márkájának és az Audinak a forgalmazását forszírozza, utóbbi legújabb, kifejezetten a kínai piac igényeinek megfelelő modellje előtt a helyi szaksajtó is kalapot emelt.
A német luxusmárka első, tisztán elektromos kínai gyártású autója, az Audi A6L 15,2 millió forintnyi jüanba kerül, az előrendelések felvételét szerdán kezdték meg. Az autó a fogyasztók körében is könnyedén feledtetheti a Skoda bukását, az új Audit ugyanis a Huawei legmodernebb vezetéstámogató rendszerével, a Qiankun ADS-sel szerelték fel, amely nagyvárosi környezetben háztól házig robotaxi üzemmódban képes elnavigálni a tulajdonosát, akit emellett automata beparkolással is kényeztetni tud.
A Skoda azonban nem megy messzire, a világ negyedik legnagyobb piacára, azaz Indiára, valamint Délkelet-Ázsia többi államára fókuszál a továbbiakban, ahol még nem annyira nyomasztó a kínai autógyártók fölénye. E régióban három éve töretlen, igaz, nem dinamikus a márka fejlődése. Eközben a Skoda a tavalyi 770 ezer darabos forgalmával megdöntötte európai rekordját, a teljes újautó-piac 7 százalékát tudhatja magáénak, s a márkák versenyében stabilan a top5-ben van.
A Skoda helye nem marad sokáig betöltetlen
Miközben a Skoda kivonul, a Hyundai bevonul a kínai piacra, pontosabban szólva lerohanni készül azt, évi félmillió autó eladását célul kitűzve maga elé. Persze a dél-koreai gyártó régóta megbecsült szereplője a kínai piacnak, de a konszern csütörtöki éves közgyűlésén megfogalmazott duplázás elég merész vállalásnak tűnik a helyi piac összetétele és dominanciái ismeretében. Még akkor is, ha a cél középtávra szól. A Hyundai Észak-Amerikában sem aprózza el, tervei szerint
2030-ig 36 új modellt vesz fel a kínálatába, elsősorban persze az Egyesült Államokra fókuszálva,
ahol helyi gyártással és jelenleg 20 modellel képviselteti magát. Az amerikai elektromos átállást a támogatások teljes megvonásával parkoló pályára tevő Donald Trump óhaja is érvényesül majd, a dél-koreaiak a benzines, a dízel és a hibrid autói adják majd a kínálat gerincét. Az elektromos változatokról sem mondanak le, ami nem meglepő, hiszen a Hyundai és testvérmárkája, a Kia rendszeresen 4-5 modellel is szerepel a villanyautók értékesítési toplistáján, mivel árban és minőségben is megfelelnek a fogyasztói kívánalmaknak.
A Hyundai napra pontosan egy éve jelentette be legfrissebb amerikai beruházási terveit, hogy Trump kedvébe járjon és ne veszítsen piaci pozíciójából, de gondolva egyben arra is, hogy az elnök mandátuma is lejár, mire az új gyáraik termelni kezdenek.
A dél-koreai ipari konszern huszonegymilliárd dolláros beruházási programmal nyerte el Donald Trump szimpátiáját. A Hyundai komplett acélgyárat és egy újabb jármű-összeszerelő üzemet épít Amerikában, és leadott egy méretes LNG-megrendelést is. Saját acélgyárukat Louisiana államban helyi autógyáraik kiszolgálására építik meg. Az utóbbiakból kettő is van,
- az egyik Alabama államban (Kia),
- a másik Georgia államban (Hyundai).
A Hyundai Steel 5,8 milliárd dolláros projektje évi 2,7 millió tonnás acéltermelő kapacitást céloz meg, s 1400 új munkahelyet teremt. A legnagyobb tételt viszont az a kilencmilliárd dollár jelenti, amelynek felhasználásával évi 1,2 millió darabosra növelik amerikai autógyártó kapacitásukat.
Georgiában építik meg a harmadik gyárukat. Jelenleg évi 700 ezer autót gyárt évente a két üzem. A keretből hatmilliárd dollár jut a beszállítói és a fejlesztői partnerkapcsolatok kiépítésére, illetve bővítésére. Keresik a kapcsolatot az önvezető technológia, a mesterségesintelligencia-alapú alkalmazások, a robotika és a légi mobilitás területén tevékenykedő amerikai vállalatokkal is.