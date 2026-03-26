Megbukott a Volkswagen-konszern sikermárkája, szégyenszemre elkullognak a világ legnagyobb autópiacáról

Döbbenetes, de könnyen indokolható lépésre szánta el magát a hatalmas átszervezéseket és leépítéseket elrendelő Volkswagen csoport, amely épp a világ legnagyobb autópiacát készül otthagyni. Persze csak részben, hiszen az Európában igen sikeres Skoda márka modelljeiről kell majd lemondaniuk a kínai vásárlóknak, akik annyira nem is bosszankodhatnak ezen, ha az eladási statisztikákat nézzük.

Volkswagenek és Skodák sorakoznak a SAIC-VW nankingi gyárudvarán. A VW marad, a Skoda távozik Kínából / Fotó: NurPhoto via AFP

A Skoda fénykora ugyanis lejárt, elektromos kínálata pedig nem versenyképes a hatalmas kínai felhozatallal. A cseh autógyártó 2016 és 2018 között még évi 300 ezer darabos kínai értékesítéssel büszkélkedhetett, ami tavalyra már 15 ezer alá süllyedt, ez pedig az utolsó csepp volt a pohárban, s a wolfsburgi konszern vezetése végül a márka kivezetéséről döntött.

A Skoda napjai meg vannak számlálva Kínában

A kínai Skoda-állomány szervizelését továbbra is ellátják, de idén nyártól már nem forgalmazzák a magyar államapparátus körében legelterjedtebb autómárka modelljeit. A Volkswagen ehelyett névadó márkájának és az Audinak a forgalmazását forszírozza, utóbbi legújabb, kifejezetten a kínai piac igényeinek megfelelő modellje előtt a helyi szaksajtó is kalapot emelt.

A német luxusmárka első, tisztán elektromos kínai gyártású autója, az Audi A6L 15,2 millió forintnyi jüanba kerül, az előrendelések felvételét szerdán kezdték meg. Az autó a fogyasztók körében is könnyedén feledtetheti a Skoda bukását, az új Audit ugyanis a Huawei legmodernebb vezetéstámogató rendszerével, a Qiankun ADS-sel szerelték fel, amely nagyvárosi környezetben háztól házig robotaxi üzemmódban képes elnavigálni a tulajdonosát, akit emellett automata beparkolással is kényeztetni tud.

Az új elektromos Audi A6L már a kínai ízlésnek és követelményeknek megfelelő modellként debütál / Fotó: AFP

A Skoda azonban nem megy messzire, a világ negyedik legnagyobb piacára, azaz Indiára, valamint Délkelet-Ázsia többi államára fókuszál a továbbiakban, ahol még nem annyira nyomasztó a kínai autógyártók fölénye. E régióban három éve töretlen, igaz, nem dinamikus a márka fejlődése. Eközben a Skoda a tavalyi 770 ezer darabos forgalmával megdöntötte európai rekordját, a teljes újautó-piac 7 százalékát tudhatja magáénak, s a márkák versenyében stabilan a top5-ben van.