Az iráni háború ellenére optimisták a tőkepiacok, persze nem mindegy, mibe fektetünk

Az iráni háború miatti szűkös olajkínálat - amely félő, hogy tartóssá válik - határoz meg jelenleg mindent a világpiacon - kezdte szerdán délelőtt az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijét Vince Péter, befektetési bank Advisory Desk vezetője.

MBH: optimisták maradtak a globális tőkepiacok

A válságból pedig Norvégia és Brazília kivételével még az olajtermelő országok - ideértve az Egyesült Államok - sem profitálnak. Nem véletlen, hogy ennek a két országnak a tőzsdéje szerepelt a legjobban a mögöttünk hagyott időszakban.

Mindennek ellenére érdekes módon a globális tőkepiacok optimisták, a határidős olajárak hosszabb távú gráfjaiból úgy tűnik, hogy

2027-re az olaj jegyzésének normalizálódását várják, valahol a hordónkénti 80 dollár környékére, a jelenlegi 100 dollár körüli szintekről, ami a Wall Street tőzsdeindexeinek idei átlagos 4 százalékos emelkedésén is látszik.

Az amerikai kötvénypiaci folyamatok is ezt támasztják alá, a megugró hozamok újra lekonyultak, alig van már felár rajtuk.

A makrogazdasági színtéren a fiskális terhek másként csapódnak le az egyes gazdaságok, illetve gazdasági övezetek között. Európában - főként Németországban - momentán nagyobb a mozgástér a gazdaság stimulálására, a fiskális lazításra, mint Amerikában.

Idehaza a befektetési bank év végére 375 forintos euróra számít, amit a magyar kötvénypiaci hozamcsökkenés kísér.

A jelenlegi 364 forintos euró amúgy már extrém erősnek számít, ami már erősen sérti az exportőrök érdekeit, bár az infláció letörésében pozitív a szerepe. A forint ereje a devizakitettséggel rendelkező befektetési portfóliókat sújtja, ugyanakkor talán most érdemes növelni az eurós-dolláros befektetések arányát.

Ha arra számítunk, hogy gyorsan helyreáll az olajkrízis, akkor India és Kína jön szóba, míg ellenkező esetben Dél-Amerika, kiváltképp Brazília kerülhet főszerepbe.

A részvénypiaci konzekvenciákról már Debreczeni Csaba az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője beszélt. Mivel az iráni háború miatt a globális olajkínálat mintegy 15-20 százaléka esett ki, s ilyenre még nem került sor a világgazdaság történetében.