Az iráni háború ellenére optimisták a tőkepiacok, persze nem mindegy, mibe fektetünk

Geopolitikai bizonytalanságok, energiaválság és jelentős tőzsdei kilengések jellemezték az idei első negyedévet, melyet Magyarországon az országgyűlési választási kampány tett még intenzívebbé. Most az a kérdés, hogy tartósan magas marad-e az olaj ára, lábra tud-e állni az európai ipar, illetve képes-e növekedési pályára állni és az euró felé elindulni a hazai gazdaság - többek között ezek a témák merültek fel az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén.
Murányi Ernő
2026.04.29, 18:43

Az iráni háború miatti szűkös olajkínálat - amely félő, hogy tartóssá válik - határoz meg jelenleg mindent a világpiacon - kezdte szerdán délelőtt az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijét Vince Péter, befektetési bank Advisory Desk vezetője.

Mire számít az MBH Befektetési Bank a tőkepiacokon? Fotó: AFP

MBH: optimisták maradtak a globális tőkepiacok

A válságból pedig Norvégia és Brazília kivételével még az olajtermelő országok - ideértve az Egyesült Államok - sem profitálnak. Nem véletlen, hogy ennek a két országnak a tőzsdéje szerepelt a legjobban a mögöttünk hagyott időszakban.

Mindennek ellenére érdekes módon a globális tőkepiacok optimisták, a határidős olajárak hosszabb távú gráfjaiból úgy tűnik, hogy 

2027-re az olaj jegyzésének normalizálódását várják, valahol a hordónkénti 80 dollár környékére, a jelenlegi 100 dollár körüli szintekről, ami a Wall Street tőzsdeindexeinek idei átlagos 4 százalékos emelkedésén is látszik.

Az amerikai kötvénypiaci folyamatok is ezt támasztják  alá, a megugró hozamok újra lekonyultak, alig van már felár rajtuk.

A makrogazdasági színtéren a fiskális terhek másként csapódnak le az egyes gazdaságok, illetve gazdasági övezetek között. Európában - főként Németországban - momentán nagyobb a mozgástér a gazdaság stimulálására, a fiskális lazításra, mint Amerikában.

Idehaza a befektetési bank év végére 375 forintos euróra számít, amit a magyar kötvénypiaci hozamcsökkenés kísér.

A jelenlegi 364 forintos euró amúgy már extrém erősnek számít, ami már erősen sérti az exportőrök érdekeit, bár az infláció letörésében pozitív a szerepe. A forint ereje a devizakitettséggel rendelkező befektetési portfóliókat sújtja, ugyanakkor talán most érdemes növelni az eurós-dolláros befektetések arányát.

Ha arra számítunk, hogy gyorsan helyreáll az olajkrízis, akkor India és Kína jön szóba, míg ellenkező esetben Dél-Amerika, kiváltképp Brazília kerülhet főszerepbe.

A részvénypiaci konzekvenciák

A részvénypiaci konzekvenciákról már Debreczeni Csaba az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője beszélt. Mivel az iráni háború miatt a globális olajkínálat mintegy 15-20 százaléka esett ki, s ilyenre még nem került sor a világgazdaság történetében.

Talán mégis az 1990-es öbölháborúhoz lehet hasonlítani a helyzetet, amikor a növekvő infláció dacára részvényindexek a háború csúcspontjától számítva nagy raliba kezdtek, amely egészen az orosz válságig tartott.

Az iráni háborút és a vámháborúkat kvázi személyes ügyként kezelő Donald Trump amerikai elnököt megfékezhetik a közelgő kongresszusi választások, ugyanis a republikánusok korábbi 70 százalékos népszerűsége máris 50 százalékra csúszott vissza. 

A piac ezért azt, hogy a háború június 30-ig véget ér, 95 százalékra veszi.

A világ tőkepiacain az olaj és a nyersanyagok a nyerők, de az utóbbi időben az amerikai S&P 500 és a japán Nikkei index is felzárkózott. Miközben a technológiai szolgáltatókat alaposan visszavetette az AI-forradalom, az igazán nagy technológiai cégek, amelyeknek komoly infrastruktúrájuk - adatközpontok - is van,  jól jöttek ki a viharból, akárcsak a szintén sok vasat a tűzbe tartó hagyományos ipari cégek.

A technológiai cégek két csoportjának a teljesítménye közötti különbség is szélsőséges méreteket ölt, amire még nem volt példa.  

Az amerikai indexeket azonban a legjobban az olajcégek és - a szűk kapacitás miatt - a memóriacsip-gyártók emelték. 

Európában a fiskális lazításra teszik a tétet, a németek gyakorlatilag a GDP 30 százalékával stimulálják a gazdaságot, főként a védelmi iparba öntve a pénzt. 

A közép-európai térség továbbra is olcsó, a tengerentúlon érdekes lehet az egészségügyi és a pénzügyi ágazat. 

A magyar részvények közül vételen vannak a befektetési banknál a Mol és a Magyar Telekom kivételével a blue chipek, bár a Richtert revízió alá vették. A kisebb papírok közül pedig az Alteót és az AutoWallist emelték ki pozitív példákként.

A bank vételre ajánlja az Opus Global részvényeit is. 

Összességében a cég négy üzletága stabil lábakon áll, a jelenlegi esés inkább a piaci szentimentre vezethető vissza, persze nem zárható ki, hogy az új politikai felállás valóban sújthatja a céget, például az energia-rendszerhasználati díjak számottevő csökkentése - mondta egy kérdésre válaszolva Debreczeni Csaba.  

Az abszolút hozamú alapok jöttek be a legjobban, jöhet a Warsh-i fordulat a Fednél

A bank alapjai közül amúgy az abszolút hozamú alapok teljesítettek igazán jól, míg a részvényalapok hullámzó teljesítményt nyújtottak - ezt már Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta.

A topmenedzser szerint Kevin Warsh, a Fed jövőbeli új elnöke teljesen más elképzelésekkel és számos reformjavaslattal érkezhet az amerikai jegybank élére. Ha az iráni háború már nem foglalkoztatja a piacokat, 

Warsh valószínűleg jobban hajlik majd a kamatcsökkentésre, mint a jelenlegi vezetés, miközben a mérlegfőösszeget viszont mérsékelné.  

Az amerikai tőzsdék remek szereplését egyrészt az algoritmusok, másfelől az ismét megjelent lakossági optimizmus is hajtja.  

   

