Deviza
EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15% EUR/HUF364,56 -0,26% USD/HUF311,62 -0,37% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF397,77 +0,56% PLN/HUF85,58 -0,27% RON/HUF70,34 -1,81% CZK/HUF14,97 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 250,36 +1,22% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 800 +0,17% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 726,72 -0,69% BUX134 250,36 +1,22% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 132 +2,13% OTP41 800 +0,17% RICHTER13 060 +2,22% OPUS326 +9,97% ANY7 460 +1,34% AUTOWALLIS147,5 -0,68% WABERERS4 660 +1,29% BUMIX9 220,48 +1,08% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 726,72 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
Opus Global
tőzsde
euró

Iszonyatos lendületet vett, vesztes meccset fordított meg a forint – óriásit ralizik az Opus és a 4iG

Fordult a széljárás a magyar eszközök piacán csütörtök délelőtt. A forint jelentős hátrányból állt fel a főbb devizákkal szemben, a pesti tőzsdén is a vevők vannak többségben. Az Opus és a 4iG viszi a prímet a parketten.
K. T.
2026.04.30, 12:01
Frissítve: 2026.04.30, 12:21

Az iráni háború és a szigorú jegybanki üzenetek miatt pesszimista nemzetközi befektetői hangulat ellenére megfordult a széljárás a magyar eszközök piacán csütörtök délelőtt. A pesti tőzsde a veszteséges rajtot követően lendületesen felfelé vette az irányt, és a nap feléhez közeledve ledolgozta méretes hátrányát a forint is a főbb devizákhoz képest.

forint, euró, dollár
Jól teljesített csütörtök első felében a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A fordulatban minden bizonnyal szerepe lehet, hogy belföldről alapvetően kedvező hírek és adatok érkeztek. Magyar Péter szerda este konstruktív brüsszeli tárgyalásokról számolt be az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, ma reggel pedig a vártnál is dinamikusabb, 1,7 százalékos első negyedéves GDP-növekedésről árulkodó adat látott napvilágot.

Az euró jegyzése a reggeli, 367,5 forintos napi csúcsról 364,2 forintig ereszkedett délelőtt, ami 0,4 százalékos forinterősödést jelent.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárral szemben is ledolgozta 0,5 százalékos hátrányát a hazai fizetőeszköz: délre fordulva már 0,6 százalékos előnyt mutatott a kurzus. A váltási árfolyam egészen 311,3 forintig jött le.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az Erste elemzői szerint a reggel megjelent GDP-adatok biztató évkezdetről tanúskodnak. A közel-keleti események és az EKB délutáni kommunikációja lesz meghatározó a hazai fizetőeszköz piacán. A héten kijött felmérés szerint masszívan megnőttek az inflációs várakozások az eurózónában, párhuzamosan a gyengélkedő gazdasággal, ami megnehezíti a döntéshozók dolgát. 

Az eurózónában bőven az EKB célsávja fölé, 2023 szeptemberében látott csúcsra, 3 százalékra gyorsult az infláció áprilisban, főként a megugró energiaárak nyomán. A friss adat tükrében még kevesebb a valószínűsége annak, hogy az Európai Központi Banknak marad mozgástere a monetáris lazításra, sőt idén összesen 75 bázispontos emelést áraznak a piacok.

A pesti tőzsdén is pozitív fordulat történt, a BUX index a 0,3 százalékos ereszkedésből felállva 1,1 százalékos pluszba lendült át 11:45-ig. A gyengén kezdő OTP 0,15 százalékkal ereszkedik már csak, a többi blue chip viszont felfelé tart. A Mol kurzusa 2,4 százalékkal erősödött, a Richter papírjai 2 százalékkal menetelnek, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

 OPUS részvény
OPUS részvény14:50:51
Árfolyam: 326 HUF +32,5 / +9,97 %
Forgalom: 158 814 770 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobban teljesítő hazai részvény két „politikai papírnak” tekintett társaság, az Opus és a 4iG. Előbbi 12 százalékos, utóbbi 6 százalékos ralinál jár. Mindkét társaság a mai napon tartja éves rendes közgyűlését.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1593 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
