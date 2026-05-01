Brutális tét az űrben: a SpaceX már 15 milliárd dollárt költött a Starshipre, de még mindig nincs kész, és a költségek csak nőnek

Az SpaceX eddig több mint 15 milliárd dollárt (nagyjából 5400 milliárd forintot) költött a Starship fejlesztésére, ami jól mutatja, mekkora tétje van a következő generációs rakétának nemcsak a cég, hanem az egész űripar szempontjából. A projekt költsége nagyságrendekkel meghaladja a korábbi sikerrakéta, a Falcon 9 mintegy 400 millió dolláros fejlesztési költségét, miközben a vállalat értékelése már 1,75 billió dollár (közel 630 ezer milliárd forint) körül alakul.

Sok buktatója van az ambiciózus terveknek

A Starship kulcsszerepet játszik Elon Musk hosszú távú terveiben: a rendszer nemcsak a Starlink műholdhálózat bővítését szolgálná, hanem a Hold- és Mars-missziók alapja is lenne. A rakéta egyszerre akár 60 új generációs műholdat is pályára állíthat, ami jelentős ugrás a jelenlegi kapacitáshoz képest, és alapjaiban változtathatja meg a műholdas internet gazdasági modelljét – írja a Reuters.

A fejlesztés azonban rendkívül kockázatos. A 2023 óta végrehajtott 11 tesztrepülés során látványos sikerek és komoly kudarcok is történtek, miközben a rendszer még mindig nem áll készen a tömeges, üzemszerű működésre.

A cél az évi több ezer indítás lenne, ami példátlan az iparágban, de ehhez még számos technológiai akadályt kell leküzdeni.

Az egyik legnagyobb kihívás a teljes újrahasznosíthatóság elérése, mely a költségek drasztikus csökkentésének kulcsa lenne. Emellett az űrbeli üzemanyag-utántöltés is kritikus kérdés, mely nélkül a mélyűri küldetések – például a Mars-utazás – nem valósíthatók meg. Ez a technológia jelenleg még nem bizonyított, és több egymásra épülő indítást igényelne.

Ipari gyártásra készülnek Muskék, akkor is, ha ez szinte lehetetlen

A földi infrastruktúra szintén komoly szűk keresztmetszet. Egyetlen Starship-indítás több száz tartálykocsi földgáznak megfelelő üzemanyagot és mintegy egymillió gallon (közel 3,8 millió liter) vizet igényel, ami komoly terhelést jelent a helyi rendszereknek. Ez felveti a kérdést, hogy a kívánt indítási gyakoriság egyáltalán fenntartható-e.