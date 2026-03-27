Az iráni háború bedöntötte az IPO-piacot is – messiásként várják a tőzsdére az Open AI-t és Elon Musk cégét
A hirtelen megnövekedett piaci volatilitás megtörte a friss tengerentúli tőzsdei kibocsátások lendületét az év elején, még mielőtt az elsődleges részvénykibocsátások (IPO-piac) újra felpöröghettek volna az Egyesült Államokban.
A tőzsdére igyekvő cégeket
- a technológiai szektoron végigsöprő eladási hullám,
- az újabb vámháború,
- a magánhitelpiac problémái
- és az iráni háború kirobbanása
egyaránt elbizonytalanította, 2026 első negyedévben így jelentősen visszaesett az amerikai IPO-k száma a Renaissance Capital friss összeállítása alapján.
Visszafogottan indult az év az IPO-piacon
Az év első három hónapjában 34 IPO-ra került sor az amerikai tőzsdéken, a kibocsátó vállalatok pedig 9,9 milliárd dollár tőkét gyűjtöttek ezek során. A dealek száma jelentősen csökkent – az előző negyedévben 41, egy éve ilyenkor pedig 53 vállalat vitte parkettre a papírjait –, a tranzakciók összvolumene azonban így is emelkedett éves alapon: 2025 első három hónapjában 8,5 milliárd dollárt gyűjtöttek a tőzsdei debütálók. A tavaly év végi 13,2 milliárd dolláros szinthez képest viszont jócskán visszaesett a tőkebevonzási képesség.
Az idei kibocsátások közül 22 lépte át a 100 millió dolláros összeget, de közülük csak egy vállalat, az elektronikus eszközöket gyártó Forgent IPO-ja haladta meg az egymilliárd dollárt.
Az előző évi, technológiai szektor vezérelte IPO-fellendülés mostanra elcsendesedett, miután a vállalati értékeltségi mutatók összeomlottak a mesterséges intelligencia (MI) okozta zavaroktól való félelmek miatt. A befektetők ezzel együtt továbbra is szelektív érdeklődést mutattak egyes növekedési sztorik iránt. Ilyen volt különösen a biotechnológiai szektor, valamint az MI-rezisztens reálgazdaságban, főként az energetikai infrastruktúra területén tevékenykedő cégei.
A negyedévben lezajlott tőzsdei bevezetések vegyes kereskedési eredményeket hoztak, de a 100 millió dollár feletti ügyletek átlagosan szerény, 3 százalékos hozamot értek el a kibocsátási árhoz képest.
A Renaissance IPO Indexe 6 százalékos veszteséggel zárta az első három hónapot, alulteljesítve a 4 százalékot ereszkedő S&P 500 indexet.
Év végére tartogathatják a puskaport a technológiai nagyágyúk
Az év eleji magas piaci volatilitás eloszlatta a reményeket az IPO-piac gyors fellendülésére, a negyedéves ügyletekből származó tisztes hozamok arra utalnak, hogy az IPO-piac erősödhet a piacok stabilizálódása esetén. Több potenciális kibocsátó is jelezte ugyanis, hogy tartani kívánja 2026-os tőzsdei bevezetési terveit, beleértve olyan felfokozott várakozással kísért neveket is, mint a SpaceX és az OpenAI.
Az optimizmust erősíti a Claude mesterséges intelligenciát fejlesztő Anthropic is, amely az idei negyedik negyedévben tervez tőzsdére lépni, ezzel megelőzheti az OpenAI-t, amely IPO-ja akár 2027-re is áttolódhat. Az Anthropic elsődleges részvénykibocsátásának összege meghaladhatja a 60 milliárd dollárt. Az eddigi csúcsot a Saudi Aramco 2019-es IPO-ja tartja 25,6 milliárd dollárral.