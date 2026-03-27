Az iráni háború bedöntötte az IPO-piacot is – messiásként várják a tőzsdére az Open AI-t és Elon Musk cégét

A hirtelen megnövekedett piaci volatilitás megtörte a friss tengerentúli tőzsdei kibocsátások lendületét az év elején, még mielőtt az elsődleges részvénykibocsátások (IPO-piac) újra felpöröghettek volna az Egyesült Államokban.

Eddig csak a Forgent tőzsdei bevezetése lépte át az egymilliárd dolláros értéket az idén az IPO-piacon Egyesült Államokban

A tőzsdére igyekvő cégeket

a technológiai szektoron végigsöprő eladási hullám,

az újabb vámháború,

a magánhitelpiac problémái

és az iráni háború kirobbanása

egyaránt elbizonytalanította, 2026 első negyedévben így jelentősen visszaesett az amerikai IPO-k száma a Renaissance Capital friss összeállítása alapján.

Visszafogottan indult az év az IPO-piacon

Az év első három hónapjában 34 IPO-ra került sor az amerikai tőzsdéken, a kibocsátó vállalatok pedig 9,9 milliárd dollár tőkét gyűjtöttek ezek során. A dealek száma jelentősen csökkent – az előző negyedévben 41, egy éve ilyenkor pedig 53 vállalat vitte parkettre a papírjait –, a tranzakciók összvolumene azonban így is emelkedett éves alapon: 2025 első három hónapjában 8,5 milliárd dollárt gyűjtöttek a tőzsdei debütálók. A tavaly év végi 13,2 milliárd dolláros szinthez képest viszont jócskán visszaesett a tőkebevonzási képesség.

Az idei kibocsátások közül 22 lépte át a 100 millió dolláros összeget, de közülük csak egy vállalat, az elektronikus eszközöket gyártó Forgent IPO-ja haladta meg az egymilliárd dollárt.

Az előző évi, technológiai szektor vezérelte IPO-fellendülés mostanra elcsendesedett, miután a vállalati értékeltségi mutatók összeomlottak a mesterséges intelligencia (MI) okozta zavaroktól való félelmek miatt. A befektetők ezzel együtt továbbra is szelektív érdeklődést mutattak egyes növekedési sztorik iránt. Ilyen volt különösen a biotechnológiai szektor, valamint az MI-rezisztens reálgazdaságban, főként az energetikai infrastruktúra területén tevékenykedő cégei.

A negyedévben lezajlott tőzsdei bevezetések vegyes kereskedési eredményeket hoztak, de a 100 millió dollár feletti ügyletek átlagosan szerény, 3 százalékos hozamot értek el a kibocsátási árhoz képest.

A Renaissance IPO Indexe 6 százalékos veszteséggel zárta az első három hónapot, alulteljesítve a 4 százalékot ereszkedő S&P 500 indexet.