Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,52 +0,68% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,46 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvénykibocsátás
IPO-piac
Anthropic
Open AI
tőzsde

Az iráni háború bedöntötte az IPO-piacot is – messiásként várják a tőzsdére az Open AI-t és Elon Musk cégét

Visszaesett az elsődleges részvénykibocsátások száma az év elején az Egyesült Államokban. Az IPO-piacot a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak és a közel-keleti háború is fékezte. Az év végére tervezett Open AI, SpaceX bevezetése mentheti meg az idei évet, és akár egy rekordösszegű kibocsátásra is sor kerülhet.
K. T.
2026.03.27, 16:06
Frissítve: 2026.03.27, 16:27

A hirtelen megnövekedett piaci volatilitás megtörte a friss tengerentúli tőzsdei kibocsátások lendületét az év elején, még mielőtt az elsődleges részvénykibocsátások (IPO-piac) újra felpöröghettek volna az Egyesült Államokban.

Eddig csak a Forgent tőzsdei bevezetése lépte át az egymilliárd dolláros értéket az idén az IPO-piacon Egyesült Államokban / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

A tőzsdére igyekvő cégeket

  • a technológiai szektoron végigsöprő eladási hullám, 
  • az újabb vámháború, 
  • a magánhitelpiac problémái 
  • és az iráni háború kirobbanása 

egyaránt elbizonytalanította, 2026 első negyedévben így jelentősen visszaesett az amerikai IPO-k száma a Renaissance Capital friss összeállítása alapján.

Visszafogottan indult az év az IPO-piacon

Az év első három hónapjában 34 IPO-ra került sor az amerikai tőzsdéken, a kibocsátó vállalatok pedig 9,9 milliárd dollár tőkét gyűjtöttek ezek során. A dealek száma jelentősen csökkent – az előző negyedévben 41, egy éve ilyenkor pedig 53 vállalat vitte parkettre a papírjait –, a tranzakciók összvolumene azonban így is emelkedett éves alapon: 2025 első három hónapjában 8,5 milliárd dollárt gyűjtöttek a tőzsdei debütálók. A tavaly év végi 13,2 milliárd dolláros szinthez képest viszont jócskán visszaesett a tőkebevonzási képesség.

Az idei kibocsátások közül 22 lépte át a 100 millió dolláros összeget, de közülük csak egy vállalat, az elektronikus eszközöket gyártó Forgent IPO-ja haladta meg az egymilliárd dollárt.

Az előző évi, technológiai szektor vezérelte IPO-fellendülés mostanra elcsendesedett, miután a vállalati értékeltségi mutatók összeomlottak a mesterséges intelligencia (MI) okozta zavaroktól való félelmek miatt. A befektetők ezzel együtt továbbra is szelektív érdeklődést mutattak egyes növekedési sztorik iránt. Ilyen volt különösen a biotechnológiai szektor, valamint az MI-rezisztens reálgazdaságban, főként az energetikai infrastruktúra területén tevékenykedő cégei.

A negyedévben lezajlott tőzsdei bevezetések vegyes kereskedési eredményeket hoztak, de a 100 millió dollár feletti ügyletek átlagosan szerény, 3 százalékos hozamot értek el a kibocsátási árhoz képest.  

A Renaissance IPO Indexe 6 százalékos veszteséggel zárta az első három hónapot, alulteljesítve a 4 százalékot ereszkedő S&P 500 indexet.

Év végére tartogathatják a puskaport a technológiai nagyágyúk

Az év eleji magas piaci volatilitás eloszlatta a reményeket az IPO-piac gyors fellendülésére, a negyedéves ügyletekből származó tisztes hozamok arra utalnak, hogy az IPO-piac erősödhet a piacok stabilizálódása esetén. Több potenciális kibocsátó is jelezte ugyanis, hogy tartani kívánja 2026-os tőzsdei bevezetési terveit, beleértve olyan felfokozott várakozással kísért neveket is, mint a SpaceX és az OpenAI.

Az optimizmust erősíti a Claude mesterséges intelligenciát fejlesztő Anthropic is, amely az idei negyedik negyedévben tervez tőzsdére lépni, ezzel megelőzheti az OpenAI-t, amely IPO-ja akár 2027-re is áttolódhat. Az Anthropic elsődleges részvénykibocsátásának összege meghaladhatja a 60 milliárd dollárt. Az eddigi csúcsot a Saudi Aramco 2019-es IPO-ja tartja 25,6 milliárd dollárral.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
