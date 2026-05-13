Gyorsított pályán Ukrajna uniós csatlakozása: néhány héten belül megkezdődhetnek tárgyalások

Már júniusban megkezdődhet az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások első fejezete, míg az utolsó klaszter megnyitására akár júliusban sor kerülhet.

Gyorsított pályán: néhány héten belül megkezdődhetnek az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások / Fotó: Hans Lucas via AFP

Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa felgyorsítaná a folyamatot, ám a tagállamok beleegyezése nélkül ez nem fog menni. Andrij Szibiha feltehetően ezért is igyekszik rendezni a magyar-ukrán kétoldalú diplomáciai kapcsolatokat, az ukrán külügyminiszter még a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezésére is nyitott.

Ukrajna csatlakozásának kérdése a Külügyek Tanácsának ülésén

A tárgyalások felgyorsításának kérdése a Külügyek Tanácsának ülésén merült fel, ahol Marta Kos beszámolt a folyamat aktualitásairól:

Az előkészítő munka jelentős része már a klaszterek hivatalos megnyitása előtt lezárult, így most minden készen áll a tárgyalások megnyitására

− fogalmazott a biztos, majd hozzátette, hogy

arra fogja ösztönözni az összes tagállamot, hogy a lehető leghamarabb nyissák meg az összes csatlakozási fejezetet.

Az első klaszter az „Alapvető Kérdések” nevet viseli és ennek megnyitása akár június végéig megtörténhet. A tárgyalások megkezdése a háromlépcsős folyamat második eleme, melynek során a tagjelölt ország felkészül az uniós jogszabályok és normák végrehajtására, míg a Bizottság monitorozza az elért eredményeket, melyről rendszeres jelentésekben tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet.

Előzőleg Volodmir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával tárgyalt Ukrajna csatlakozásáról, mely találkozó után az ukrán elnök arról számolt be, hogy véleménye szerint az összes klaszter hamarosan megnyílhat.

A külügyminiszter rendezné a magyar-ukrán viszonyt

A Külügyek Tanácsának ülésére az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is hivatalos volt, aki meghallgatásán arról is beszélt, hogy reméli új fejezetet nyithat a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok történetében, melynek segítségével megindulhatnak az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások. A politikus továbbá megemlítette, hogy hajlandóak tárgyalni a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezéséről:

Készek vagyunk új fejezetet nyitni a kétoldalú kapcsolatokban. Van egy javaslatcsomagunk. Nyitottak vagyunk megvitatni a magyar kisebbség kérdését, amely megrontotta és megmérgezte a kétoldalú kapcsolatainkat.

− fogalmazott Szibiha, majd hozzátette, hogy párbeszédre lesz szükség mind a minisztériumok, mind a legfelső politikai vezetés szintjén.