Szuperfegyvert épít Magyarország a NATO egyik legerősebb hadseregével: máris megveszi több ország is – videón, mire képes

Fontos hadiipari együttműködést között Magyarország és Törökország. Közösen fejleszthetnek drónelhárító rendszert, a fegyvert a honvédség is megkapja majd.
VG
2026.05.13, 06:30
Frissítve: 2026.05.13, 06:32

Törökország és Magyarország közösen fejleszthet mobil robotizált drónelhárító rendszert, miután a török hadiipari vállalat, az MKE együttműködési megállapodást írt alá a magyar HT Division vállalattal a SAHA 2026 védelmi kiállításon Isztambulban. A megállapodás célja, hogy a török fejlesztésű Tolga 20 milliméteres drónelhárító fegyverrendszert pilóta nélküli szárazföldi járművekre integrálják – számolt be róla a Neokohn.

Hamarosan új fegyverrel erősíthet a honvédség / Fotó: Katona Tibor  / MTI

A lap értesülései szerint a megkötött együttműködés jelentőségét az adja, hogy egyetlen rendszerben kapcsolja össze a költséghatékony drónelhárítást, az elektronikai hadviselési képességeket és az autonóm mozgékonyságot. Az új platformot főként a gyorsan terjedő FPV-drónok jelentette fenyegetés ellen szánják, különösen a harcoló alakulatok és logisztikai csomópontok védelme céljából.

A Tolga rendszer többféle technológiát vegyít a drónok elleni védekezés érdekében:

  • modern AESA-radart,
  • rádiófrekvenciás zavaróberendezéseket,
  • elektrooptikai és infravörös érzékelőket,
  • és repeszlőszerrel működő gépágyút egyetlen, többrétegű drónelhárító rendszerben.

A kifejlesztett rendszert a magyar HT Division Katica nevű pilóta nélküli földi járműcsaládjára szerelik fel, amely ezzel egy mobilizált, rövid hatótávolságú légvédelmi (SHORAD) képességet ad a robotot hadrendbe állító erők számára.

A hagyományos, rakétaalapú SHORAD-rendszerekkel ellentétben a Tolga egyik legnagyobb előnye az alacsony elfogási költség és a nagy mennyiségű drón elleni folyamatos védekezési képesség. A tervek szerint a 20 milliméteres ágyúval felszerelt robotplatform képes lesz menet közben is tüzelni, és jól illeszkedik ahhoz a trendhez, amely Európában, Ukrajnában és a NATO modernizációs programjaiban is egyre inkább az autonóm, hálózatba kapcsolt hadviselés irányába mozdul el.

Hamarosan bemutatják a szuperfegyvert

Az isztambuli SAHA 2026 kiállításon aláírt megállapodás konkrétan a Tolga 20 milliméteres revolverágyús drónelhárító rendszerének integrációjáról szól. Az első működő konfigurációt a tervek szerint a 2026 júniusában rendezett Eurosatory kiállításon mutatják be.

Az MKE vezérigazgatója, Ilhami Keles kiemelte, hogy a Tolga rendszer beszerzését már jóváhagyta a török szárazföldi haderő, a légierő és a haditengerészet is. Emellett Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Katart és Magyarországot nevezte meg aktív exportpiacként.

A magyar és török hadiipari együttműködés nem példa nélküli, ugyanis a HT Division korábban már integrálta az Aselsan SARP 120/M távirányítású fegyverállomását a Katica platformokra, többek között páncéltörő rakétás konfigurációkban is. A mostani Tolga-program ennek a közös fejlesztési iránynak a folytatását jelenti az autonóm harcjárművek és a távirányítású fegyverrendszerek terén.

