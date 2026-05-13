Deviza
EUR/HUF357,78 +0,04% USD/HUF304,88 +0,03% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF390,62 +0,04% PLN/HUF84,12 +0,02% RON/HUF68,79 +0,06% CZK/HUF14,71 +0,06% EUR/HUF357,78 +0,04% USD/HUF304,88 +0,03% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF390,62 +0,04% PLN/HUF84,12 +0,02% RON/HUF68,79 +0,06% CZK/HUF14,71 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
amerikai cégek
Ukrajna

Az oroszok támadást indítottak Amerika ellen: sorra lövik szét Ukrajnában a legnagyobb gyáraikat – Putyin már Trumptól sem fél

Oroszország egyre gyakrabban támad amerikai óriáscégek ukrajnai létesítményeire. Oroszország célja egyértelmű: elrettenteni az amerikai befektetőket Ukrajnától.
VG
2026.05.13, 06:20
Frissítve: 2026.05.13, 06:31

Oroszország rendszeres támadásokat indított nagy amerikai vállalatok ukrajnai létesítményei ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyelőre gyakorlatilag nem reagál az incidensekre – írja a The New York Times nyomán az RBK-Ukrajina.

Fotó: AFP

A lap szerint olyan multinacionális cégek ukrajnai érdekeltségei kerültek orosz támadások célkeresztjébe, mint a Cargill, a Coca-Cola, a Boeing, a Mondelez, a Philip Morris, a Flex és a Bunge. 

Több esetet – köztük a Cargill és a Coca-Cola elleni csapásokat – eddig nem hoztak nyilvánosságra.

Az egyik legutóbbi támadás során hét orosz drón mindössze három perc alatt támadta meg a Cargill dél-ukrajnai gabonaterminálját.

Emellett találatok értek egy erőművet és egy naperőművet is a Coca-Cola Kijev melletti üzeme közelében. A helyi hatóságok szerint 

ez tudatos akció lehetett az amerikai üzleti érdekek ellen.

A vállalatok képviselői igyekeznek nem nyilvánosan kommunikálni az eseteket, mivel tartanak a befektetők és a biztosítási piacok negatív reakcióitól. Magánbeszélgetésekben azonban több cég is úgy véli: Oroszország szándékos kampányt folytat az amerikai érdekek ellen.

A Trump-adminisztráció eddig egyetlen, Kijev által jelentett támadást sem ítélt el nyilvánosan. A források szerint a Fehér Ház reakciója legfeljebb annyiból állt, hogy „elismerte az aggodalmakat”.

Ezzel párhuzamosan Washington arra kérte Ukrajnát, hogy ne támadjon egy fekete-tengeri orosz olajterminált, amelyen keresztül amerikai részvétellel kazah kőolajat exportálnak.

Jeanne Shaheen demokrata szenátor szerint a Fehér Ház részéről „teljes csend” tapasztalható. Úgy véli, az Ukrajnában működő amerikai vállalatoknak egyértelmű, hogy a Kreml tudatosan hajtja végre ezeket az akciókat.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara ukrajnai vezetője, Andrij Hunder szerint Oroszország célja az amerikai befektetések elriasztása. A Kreml azt próbálja demonstrálni, hogy Ukrajnában túl kockázatos az üzleti működés az állandó katonai fenyegetés miatt.

A NYT szerint a támadások felerősödése egybeesett az ukrán–amerikai energetikai együttműködés élénkülésével. Tavaly a két ország olyan megállapodást írt alá, amely kedvezményes hozzáférést biztosít amerikai befektetők számára az ukrán energiaszektorhoz.

Közben Oroszország tovább folytatja dróntámadásait Ukrajna ellen: május 11-ről 12-re virradó éjjel 216 drónt – köztük Sahíd típusú kamikaze drónokat és imitátor eszközöket – indított az ország ellen. Az ukrán légvédelem közlése szerint 192 eszközt sikerült megsemmisíteni vagy elektronikai úton hatástalanítani, ugyanakkor 25 drón tíz különböző helyszínt eltalált.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu