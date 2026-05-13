Az oroszok támadást indítottak Amerika ellen: sorra lövik szét Ukrajnában a legnagyobb gyáraikat – Putyin már Trumptól sem fél

Oroszország rendszeres támadásokat indított nagy amerikai vállalatok ukrajnai létesítményei ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyelőre gyakorlatilag nem reagál az incidensekre – írja a The New York Times nyomán az RBK-Ukrajina.

A lap szerint olyan multinacionális cégek ukrajnai érdekeltségei kerültek orosz támadások célkeresztjébe, mint a Cargill, a Coca-Cola, a Boeing, a Mondelez, a Philip Morris, a Flex és a Bunge.

Több esetet – köztük a Cargill és a Coca-Cola elleni csapásokat – eddig nem hoztak nyilvánosságra.

Az egyik legutóbbi támadás során hét orosz drón mindössze három perc alatt támadta meg a Cargill dél-ukrajnai gabonaterminálját.

Emellett találatok értek egy erőművet és egy naperőművet is a Coca-Cola Kijev melletti üzeme közelében. A helyi hatóságok szerint

ez tudatos akció lehetett az amerikai üzleti érdekek ellen.

A vállalatok képviselői igyekeznek nem nyilvánosan kommunikálni az eseteket, mivel tartanak a befektetők és a biztosítási piacok negatív reakcióitól. Magánbeszélgetésekben azonban több cég is úgy véli: Oroszország szándékos kampányt folytat az amerikai érdekek ellen.

A Trump-adminisztráció eddig egyetlen, Kijev által jelentett támadást sem ítélt el nyilvánosan. A források szerint a Fehér Ház reakciója legfeljebb annyiból állt, hogy „elismerte az aggodalmakat”.

Ezzel párhuzamosan Washington arra kérte Ukrajnát, hogy ne támadjon egy fekete-tengeri orosz olajterminált, amelyen keresztül amerikai részvétellel kazah kőolajat exportálnak.

Jeanne Shaheen demokrata szenátor szerint a Fehér Ház részéről „teljes csend” tapasztalható. Úgy véli, az Ukrajnában működő amerikai vállalatoknak egyértelmű, hogy a Kreml tudatosan hajtja végre ezeket az akciókat.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara ukrajnai vezetője, Andrij Hunder szerint Oroszország célja az amerikai befektetések elriasztása. A Kreml azt próbálja demonstrálni, hogy Ukrajnában túl kockázatos az üzleti működés az állandó katonai fenyegetés miatt.

A NYT szerint a támadások felerősödése egybeesett az ukrán–amerikai energetikai együttműködés élénkülésével. Tavaly a két ország olyan megállapodást írt alá, amely kedvezményes hozzáférést biztosít amerikai befektetők számára az ukrán energiaszektorhoz.