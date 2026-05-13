Az oroszok támadást indítottak Amerika ellen: sorra lövik szét Ukrajnában a legnagyobb gyáraikat – Putyin már Trumptól sem fél
Oroszország rendszeres támadásokat indított nagy amerikai vállalatok ukrajnai létesítményei ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja egyelőre gyakorlatilag nem reagál az incidensekre – írja a The New York Times nyomán az RBK-Ukrajina.
A lap szerint olyan multinacionális cégek ukrajnai érdekeltségei kerültek orosz támadások célkeresztjébe, mint a Cargill, a Coca-Cola, a Boeing, a Mondelez, a Philip Morris, a Flex és a Bunge.
Több esetet – köztük a Cargill és a Coca-Cola elleni csapásokat – eddig nem hoztak nyilvánosságra.
Az egyik legutóbbi támadás során hét orosz drón mindössze három perc alatt támadta meg a Cargill dél-ukrajnai gabonaterminálját.
Emellett találatok értek egy erőművet és egy naperőművet is a Coca-Cola Kijev melletti üzeme közelében. A helyi hatóságok szerint
ez tudatos akció lehetett az amerikai üzleti érdekek ellen.
A vállalatok képviselői igyekeznek nem nyilvánosan kommunikálni az eseteket, mivel tartanak a befektetők és a biztosítási piacok negatív reakcióitól. Magánbeszélgetésekben azonban több cég is úgy véli: Oroszország szándékos kampányt folytat az amerikai érdekek ellen.
A Trump-adminisztráció eddig egyetlen, Kijev által jelentett támadást sem ítélt el nyilvánosan. A források szerint a Fehér Ház reakciója legfeljebb annyiból állt, hogy „elismerte az aggodalmakat”.
Ezzel párhuzamosan Washington arra kérte Ukrajnát, hogy ne támadjon egy fekete-tengeri orosz olajterminált, amelyen keresztül amerikai részvétellel kazah kőolajat exportálnak.
Jeanne Shaheen demokrata szenátor szerint a Fehér Ház részéről „teljes csend” tapasztalható. Úgy véli, az Ukrajnában működő amerikai vállalatoknak egyértelmű, hogy a Kreml tudatosan hajtja végre ezeket az akciókat.
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara ukrajnai vezetője, Andrij Hunder szerint Oroszország célja az amerikai befektetések elriasztása. A Kreml azt próbálja demonstrálni, hogy Ukrajnában túl kockázatos az üzleti működés az állandó katonai fenyegetés miatt.
A NYT szerint a támadások felerősödése egybeesett az ukrán–amerikai energetikai együttműködés élénkülésével. Tavaly a két ország olyan megállapodást írt alá, amely kedvezményes hozzáférést biztosít amerikai befektetők számára az ukrán energiaszektorhoz.
Közben Oroszország tovább folytatja dróntámadásait Ukrajna ellen: május 11-ről 12-re virradó éjjel 216 drónt – köztük Sahíd típusú kamikaze drónokat és imitátor eszközöket – indított az ország ellen. Az ukrán légvédelem közlése szerint 192 eszközt sikerült megsemmisíteni vagy elektronikai úton hatástalanítani, ugyanakkor 25 drón tíz különböző helyszínt eltalált.