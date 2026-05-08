A fegyvergyár ellen fordult az európai fegyverkezési láz, a Rheinmetall úgy járt, mint az izgága tinisztár

A német tőzsde legnagyobb sztárja magasról zuhan, miután az egyre magasabbra tett lécet most leverte. A Rheinmetall árfolyama már a tökéletességet árazta, így várható volt már a korrekció.
Kosztolányi Bálint
2026.05.08, 16:12
Frissítve: 2026.05.08, 16:51

Borús napok járnak az európai hadiipar emblematikus vállalatára, a szektor szárnyalását vezető Rheinmetallra, miután a német fegyvergyártó nem tudott megfelelni a felfokozott várakozásoknak.

German arms manufacturer Rheinmetall
Fotó: DPA / AFP

Hatalmas rali után volt honnan esnie a Rheinmetallnak

Az orosz–ukrán háború kezdete óta a cég részvénye szédületes tempóban emelkedett, ám már a csütörtöki eredményközlés előtt megjelentek a repedések az árfolyamban, mely mára több mint 30 százalékot veszített értékéből a tavaly őszi, 2 ezer eurót is meghaladó csúcs óta. 

A vállalat erősödését számos strukturális tényező hajtotta, az orosz–ukrán háború támasztotta kereslettől egészen Donald Trump amerikai elnök azon követeléséig, hogy a NATO-országok GDP-jük legalább 5 százalékát költsék védelemre, miközben Európa is egyre lendületesebb ütemben fegyverkezik.

A befektetők nem véletlenül hajtották az egekbe a német fegyvergyártó árfolyamát, hiszen a cég bevétele és nyeresége is szépen nőtt az utóbbi években, a 2021-es 5,66 milliárd eurós forgalmon realizált 291 millió eurós nyereség a tavalyi évre már 9,96 milliárd eurós eladás melletti 696 millió eurós profitra nőtt, miközben a cég gyárak sorát nyitotta meg, tehát beruházásokra is maradt pénze

A részvény azonban ennél előrébb szaladt, a lelkesedés gyakorlatilag azt árazta, hogy minden a lehető legjobban alakul a vállalat szempontjából, a léc tehát igencsak magasra került. Ezt az eredmények csütörtöki ismertetése sem vitte át, a részvény már aznap is esésnek indult, amit pénteken újabb zuhanás követett, noha a cég fenntartotta idei évre szóló, a forgalom közel 50 százalékos bővülését és a haszonkulcs növekedését jelző iránymutatását.

 

Sok vállalat megirigyelné a Rheinmetall eredményeit

A Rheinmetall az első negyedévben 8 százalékkal növelte bevételét és 17 százalékkal működési eredményét , amit sok vállalat megirigyelhet, de a hadiipari óriástól ez kevésnek bizonyult, a zuhanást még a 73 milliárd eurós rendelésállomány sem mentette meg a fegyvergyártót, aminek részvényei péntek délutánra több mint 8 százalékos esés után 1230 euró körül cseréltek gazdát.

A német fegyvergyártó kilátásait az is rontja, hogy a Bank of America elemzői új kedvenceket találtak a védelmi szektorban, melyek már inkább légvédelmi és drónelhárítási feladatokban jeleskednek.

