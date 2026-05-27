Milliárdos üzletet ütött nyélbe az egyik legnagyobb magyar cég: Ausztráliába viszi ígéretes gyógyszerét a Richter

Újabb piacra léphet be a Richter egyik vezető nőgyógyászati készítményével, miután a magyar gyógyszergyártó társaság és az Acrux licencmegállapodást kötött a Lenzetto ausztráliai forgalmazására.

Kizárólagos jogokat kap a Richter a nőgyógyászati készítmény értékesítésére Ausztráliában

A szerda reggel bejelentett megállapodás értelmében a Richter és partnere, az Acrux Limited a 2013. május 2-án megkötött, a menopauzás hormonterápiára szolgáló, transzdermális ösztradiol spray-re, a Lenzettóra vonatkozó licencmegállapodást új, kereskedelmi szempontból meghatározó

területtel bővítik.

A módosított megállapodás kizárólagos forgalmazási jogokat biztosít a Richter számára az ausztrál piacon. Az Acrux összesen 5,4 millió ausztrál dollár kifizetésben részesül az elkövetkező időszakban, amely magában foglalja az aláíráskori, valamint a hatósági és kereskedelmi mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetéseket.

A Lenzettót az Acrux fejlesztette ki és licencmegállapodás alapján a Richter már több mint 40 országban forgalmazza világszerte. A készítmény teljes árbevétele 2025-ben megközelítette az 50 millió eurót. A Lenzetto egy transzdermális ösztradiol spray, amely hormonpótló terápiaként (HRT) szolgál az ösztrogénhiánnyal összefüggő, a menopauzát követően a nőknél jelentkező tünetek – például hőhullámok – kezelésére. Az ösztradiol adagolása az egyedülálló Patchless Patch technológián keresztül történik, amelyet a Monash Egyetem fejlesztett ki és amely világszerte nők millióinak életét segített megváltoztatni.

Forint ellenszélben is nagyot ugrott a Richter készítményének értékesítése

A Richter az erős forint hatása miatt a tavalyi szinten stabilizálódó eredménnyel kezdte az idei évet, az alapfolyamatok azonban továbbra is erős teljesítményről árulkodtak a május közepén közzétett első negyedéves gyorsjelentés alapján.

A társaság árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a devizahatást kiszűrve 5,9 százalékos volt a bővülés. A tisztított működési eredmény (EBIT) éves alapon 1,8 százalékkal emelkedett, 69,8 milliárd forintra, árfolyamszűrten ugyanakkor 15 százalékos volt az emelkedés. Az adózott eredmény pedig 4 százalékkal, 65,5 milliárd forintra mérséklődött.