KSH: már több mint egy évig keresnek munkát sokan Magyarországon

2026 áprilisában a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 619 ezer volt, ami 55 ezres csökkenés az előző év azonos időszakához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH adatai szerint a visszaesés mind a férfiakat, mind a nőket érintette, miközben a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 72 ezer fővel mérséklődött.

A munkanélküliek száma 216 ezer főre emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékot tett ki. A férfiak és a nők körében egyaránt ugyanekkora volt a ráta.

A munkakeresés átlagos időtartama 13,1 hónapra nőtt, miközben emelkedett azok aránya, akik több mint egy éve keresnek állást.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 74,7 százalékra csökkent. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma április végén 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A következő hónapokban több, különböző irányú folyamat befolyásolhatja a foglalkoztatottak számát – közölte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Hozzátette, hogy a demográfiai folyamatokban „nagy csodára nem lehet számítani”, a munkaképes korúak száma tovább csökken.

Az új ipari kapacitások belépése, illetve a várt gazdasági növekedés (melyben fontos szerepe lehet a várt uniós források felhasználását is) növelheti a foglalkoztatást – különösen, ha ezeket a munkahelyeket a hazai munkaerőpiacról töltik fel.

Azt is közölte, hogy jótékony hatással lehet a munkaerőpiac feszességére, amennyiben valóban korlátozásra kerül a harmadik országból érkező új munkaerő behozatala, hiszen ekkor a cégeknek az itthoni munkaerőpiacról kell elsősorban feltölteni munkavállalói létszámukat.

Továbbra is kockázatot jelent azonban az iráni háború, hiszen a tartósan magas energiaárak csökkentik a keresletet és fékezik a versenyképességet, így kedvezőtlen hatással vannak a szükséges munkaerő létszámára is – mondta Regős Gábor.

Az MGFÜ senior elemzője szerint a foglalkoztatás csökkenése az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók számának visszaesésére vezethető így vissza, ahol éves alapon 64,1 ezer fővel dolgoztak kevesebben. Itt a folyamatokat a vállalatok óvatossága határozza meg.