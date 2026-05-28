Elszabadultak az indulatok, 16 millió forintért is kínálnak luxusapartmant a BL-döntő hétvégéjére

A foglalási oldalakon – többek között a Bookingon és az Airbnb-n – olyan árak jelentek meg a BL-döntő hétvégéjére (május 29-től május 31-ig), amelyek normál időszakban elképzelhetetlenek lennének – derül ki az Origo gyűjtéséből. A belvárosban és a Puskás Aréna környékén több szállásadó láthatóan arra játszik, hogy egyetlen hétvége alatt akár hónapok, sőt egy teljes év bevételét is megkeresse.

A Puskás Arénába rendezett BL-döntő lázában ég Budapest, a sok külföldről érkező miatt extrém magas áron kínálják a még megmaradt szálláshelyeket / Fotó: Vémi Zoltán

Zsebbe nyúlós az utolsó pillanatban kapcsolóknak a Bl-döntő

A lap gyűjtése szerint a Booking kínálatában például egy négycsillagos apartman két éjszakára több mint 550 ezer forintért volt elérhető a döntő hétvégéjén, miközben ugyanaz a szállás egy hónappal később alig 83 ezer forintba kerülne. Egy stadionközeli hotelben a BL-finálé idején 534 ezer forintos ajánlat szerepelt, míg június végén már 56 ezer forint körüli összegért lehetne megszállni ugyanott 2 éjszakára 2 főnek.

Az Andrássy út közelében található egyik háromcsillagos hotel sem maradt ki az áremelési hullámból:

reggelivel együtt közel félmillió forintot kértek két éjszakáért, míg egy hónappal később ugyanez az ajánlat nagyjából 129 ezer forintért volt foglalható.

Bár a tendencia egyértelmű, nem minden szállásadó emelte irreális szintre az árait. A kínálatban még a BL-döntő hétvégéjén is akadt néhány szerényebb, távolabbi lehetőség, amelyek néhány tízezer forintból kihozhatók voltak – igaz, ezeknél már csak elvétve lehetett találni szabad helyet.

Hasonló jelenségek figyelhetők meg az Airbnb oldalán is. A Puskás Aréna közelében található magánszállások többsége ugyan olcsóbb volt a Booking prémiumajánlatainál, de ezek ára is jelentősen elszakadt a megszokott szinttől. A gyűjtés szerint

a legtöbb lakás normál időszakban 50–70 ezer forintért lenne foglalható két éjszakára, a

döntő idején azonban sok helyen ennek három-négyszeresét kérték el.

Az egyik legdrágább Airbnb-hirdetés közel 943 ezer forintos árat mutatott két éjszakára egy stadionközeli társasházi lakásért. A szállás ugyan hat fő befogadására alkalmas, de a vendégeknek három ágyon kellett volna osztozniuk.