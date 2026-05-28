Az iráni feszültség aggasztja a magyar tőzsdét, nyomás alá került reggel a forint – az euró és a dollár mellett drágul az olaj is

Lefelé vették az irányt a hazai részvények csütörtökön. A BUX index mellett a forint is gyengélkedik a közel-keleti konfliktus miatt, a nyersanyagok pedig drágulnak.
2026.05.28, 09:11
Frissítve: 2026.05.28, 10:52

Az amerikai–iráni háború újabb fellángolása aggasztja a befektetőket csütörtök reggel. Az olaj ára jelentősen emelkedett, az ásiai tőzsdék mínuszban fejezték be a kereskedést az amerikai csapásokról érkező hírekre. A pesti tőzsde is lefelé vette az irányt a nyitáskor, a tegnapi erősödés után korrigál a forint árfolyama.

Gyengén indult a kereskedés a pesti tőzsdén, korrigál a forint is / Fotó: Móricz Sabján Simon

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX félszázalékos ereszkedéssel, 131 119 ponton rajtolt, a vezető hazai papírok a Richter kivételével eséssel kezdtek.

  • Az OTP árfolyama egy százalékkal, 40 420 forintra,
  • a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 3746 forintig ereszkedett,
  • a Richter részvényei 0,3 százalékkal, 12 490 forintra drágultak,
  • a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,8 százalékkal, 2580 forintig került lejjebb.

Az európai tőzsdéken is az eladók voltak többségben a kereskedés kezdetén, lejjebb húzva a nyugati indexeket.

A forint gyengüléssel indította a napot az előző napi erősödést követően. Az euróval szemben 356 fölött is járt kora reggel, a tőzsdenyitásra 355,6 forinton, 0,3 százalékos drágulással fordult rá a kurzus.

A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 306,2 forintig emelkedett kilenc óráig.

A régiós devizák is elhúztak a forint mellett, a lengyel zloty 0,3 százalékkal, a cseh korona 0,25 százalékkal kerül többe.

A Brent típusú északi-tengeri olajfajta jegyzése 2,7 százalékkal, 97 dollár közelébe emelkedett hordónként, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI ára hasonló mértékben, 91 dollár fölé ugrott.

A nap folyamán leginkább az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők. Az Equilor reggeli kommentárjában azt írja, a megjelenő információk alapján az látszik, hogy a legfontosabb kérdésekben továbbra sincs előrelépés, ugyanakkor egy részleges megállapodásnak van némi esélye. Ha rögzítenék, hogy a Hormuzi-szorost megnyitják a végleges megállapodásig, vagy 30-60 napra, az rövid távon megnyugtatná az olajpiacot, ugyanakkor egy-két hónapon belül ismét feszültség jöhet, mivel arra kicsi az esély, hogy a nukleáris program és az urándúsítás ügyében mindkét fél számára elfogadható, végleges megállapodás szülessen a következő időszakban.

