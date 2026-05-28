Az iráni feszültség aggasztja a magyar tőzsdét, nyomás alá került reggel a forint – az euró és a dollár mellett drágul az olaj is

Az amerikai–iráni háború újabb fellángolása aggasztja a befektetőket csütörtök reggel. Az olaj ára jelentősen emelkedett, az ásiai tőzsdék mínuszban fejezték be a kereskedést az amerikai csapásokról érkező hírekre. A pesti tőzsde is lefelé vette az irányt a nyitáskor, a tegnapi erősödés után korrigál a forint árfolyama.

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX félszázalékos ereszkedéssel, 131 119 ponton rajtolt, a vezető hazai papírok a Richter kivételével eséssel kezdtek.

Az OTP árfolyama egy százalékkal, 40 420 forintra,

a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 3746 forintig ereszkedett,

a Richter részvényei 0,3 százalékkal, 12 490 forintra drágultak,

a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,8 százalékkal, 2580 forintig került lejjebb.

Az európai tőzsdéken is az eladók voltak többségben a kereskedés kezdetén, lejjebb húzva a nyugati indexeket.

A forint gyengüléssel indította a napot az előző napi erősödést követően. Az euróval szemben 356 fölött is járt kora reggel, a tőzsdenyitásra 355,6 forinton, 0,3 százalékos drágulással fordult rá a kurzus.