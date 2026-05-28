A magyar helyett a lengyel gázimportját növelné Ukrajna, de a július hozhat meglepetéseket
Egy 2026. március 25-i kormányrendelet megtiltotta az FGSZ Földgázszállító Zrt.-nek Magyarország földgázellátásának biztonsága érdekében, hogy az év harmadik negyedévére kapacitásaukciót hirdessen a földgáz Ukrajnába történő szállítására. Az aukció időpontja április 20. lett volna.
A tilalom vonatkozott a megszakítható és a nem megszakítható kapacitásra is, azonban csak az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzet idején volt érvényes. A márciusban elrendelt tilalomnak a jogszabályban meg nem nevezett, de a hivatalos kommunikációban gyakran elhangzott indoka az volt, hogy akkor már három hónapja nem érkezett meg Magyarországra Ukrajnán keresztül az Oroszországban vásárolt gáz, amiért a magyar kormány az ukrán vezetést hibáztatta.
Az olaj már jön, veszélyhelyzet pedig nincs
Azóta már érkezik az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken, de a kormányrendeletben az nem szerepelt, hogy ez esetben már megtartható lehet aukció. Viszont az új kormány 2026. május 14-i hatállyal megszüntette a veszélyhelyzetet, ezzel hatályát veszítette az aukciót tiltó, 72/2026. kormányrendelet is.
Sor is került az aukcióra, mégpedig (az FGSZ-től kapott válasz alapján) a hatályos uniós jogszabályoknak megfelelően. Igaz, az uniós gázaukciós platform (Regional Booking Platform, RBP) honlapján május 4-i aukciós dátum szerepel, vagyis egy olyan időpont, amikor még élt az érintett határkapacitás meghirdetésének tilalma. Viszont az RBP tájékoztatásában nem „normál” aukcióról lehet olvasni, hanem a magyar és az ukrán rendszer-üzemeltető korábban kezdett, kísérleti projektjének folytatásáról.
Egyelőre üres a magyar–ukrán cső
A Világgazdaság információi szerint május 4-én ukrán részről nem foglalt senki kapacitást a harmadik negyedévre, magyar részről viszont több kereskedő is. Nyilvános adatok szerint már hónapok óta nem érkezik földgáz Magyarországról közvetlenül Ukrajnába. A szlovákiai kerülőutas megoldás azonban nem kizárt, júliustól pedig a fenti aukció nyomán újraindulhat a Magyarországról történő szállítás.
Fontos tudni, hogy miközben Ukrajna gázellátása az ellene indított háború miatt a figyelem középpontjában van, keleti szomszédunk majdnem teljesen önellátó földgázból. Ennek két fő oka van.
- Egyrészt használhatja a saját termelését,
- másrészt a gázigénye jelentősen lecsökkent a kényszerű takarékoskodás és amiatt, hogy az Oroszország által ellene folytatott háborúban zuhant a saját ipari termelése, ezzel az energiaigénye is.
Mindazonáltal kell az import is, főként, mert fel kell tölteni a télre a föld alatti gáztárolókat. Keleti szomszédunk pillanatnyilag mintegy két és félszer nagyobb betárolt készlettel rendelkezik, mint Magyarország, ez a mennyiség az éves gázigényének közel 30 százalékára elég. (Nagyjából ilyen az arány a magyarországi tárolókban lévő gáz esetében is.) Ukrajna azonban felpörgetné a betárolást, mert a gáz termelése, tárolása és szállítása is háborús körülmények és kockázatok között történik. Legutóbb május 24-én számolt be arról a Naftogaz, hogy a létesítményei 24 órán keresztül orosz támadások célpontjai voltak.
Bevetették a mézesmadzagot
A betárolás élénkítése érdekében az ukrán szabályozó hatóság egy friss bejelentés szerint 11 százalékkal csökkentette a föld alatti gáztárolás tarifáját. Ukrajna föld alatti gáztárolói a legnagyobbak Európában, összesen több mint 30 milliárd köbméternyi gáz helyezhető el bennük. Erre alapozva Kijev már korábban is felajánlotta a nyugati vállalatoknak a tárolói olcsó használatát. A lehetőséggel 2023-ban még összesen mintegy hárommilliárd köbméter erejéig éltek is a cégek, azóta azonban nem, amióta Oroszország támadja az ország gáz-infrastruktúráját. A támadások kockázata miatt most sem esélyes, hogy külföldi cégeket ukrajnai tárolásra lehetne bírni a 11 százalékos kedvezménnyel.
Ukrán, lengyel, két jó barát
Az import bővítése terén most Lengyelország került előtérbe. Az Ukrán Gázszállító Rendszerirányító (GTSOU) május 6-án megkapta a Nemzeti Energia- és Közműszolgáltatási Szabályozó Bizottság (NEURC) jóváhagyását ahhoz, hogy lengyel partnerével július 6-án tartson egy az uniós szabályok szerinti igényfelmérő aukciót a Lengyelország felőli behozatali kapacitás növelése érdekében.
Az aukció eredménye alapján a bővítés két lépcsőben történik:
- Az elsőben a kapacitás 3 095 890 kilowattóra per óra lesz a 2030-2031-től 2044-2045-ig terjedő gázévekben;
- A másodikban 4 520 000 kilowattóra per óra a 2032-2033-tól 2046-2047-ig terjedő gázévekben.
Erősödik a Vertikális Gázfolyosó szerepe
Május 12-én a budapesti LNG-csúcstalálkozón került terítékre Ukrajna gázellátása is egy panelbeszélgetésen, amelyen Andrij Prokofjev, a GTSOU stratégiai fejlesztési igazgatója mellett részt vettek a térség gázszállítórendszer-üzemeltetőinek illetékesei, magyar részről Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója. A megbeszélés a dél-európai LNG-terminálokat a közép-európai és ukrán piacokkal összekötő Vertikális Gázfolyosó, valamint a meglévő határokon átnyúló infrastruktúra hatékony kihasználására fókuszált és arra, hogyan folytatódjon az ukrán gázszállító rendszer és az uniós piacok integrációja.
Andrij Prokofjev hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló infrastruktúra – beleértve Ukrajna GTS-ét, föld alatti gáztárolóit és az uniós országokkal lévő összeköttetési pontokat – maximális kihasználásának stratégiai prioritásnak kell lennie a régióban. Ennek eszköze
- az üzemeltetők tarifamódszereinek harmonizálása,
- közös termékek fejlesztése,
- valamint a regionális infrastruktúrához, különösen Ukrajna föld alatti gáztárolóihoz való szabad hozzáférés biztosítása, amelyek továbbra is a legnagyobbak Európában.
Kiemelten tárgyalták, hogy az alternatív forrásokból – beleértve a görögországi, lengyelországi, litvániai, németországi, horvátországi és olaszországi LNG-terminálokat – származó gáznak hogyan lehet az ukrán gázrendszer az infrastrukturális központja a Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával, Moldovával és Lengyelországgal való összeköttetési pontokon keresztül. Ez a nyomvonal még fontosabbá válik a közép- és délkelet-európai országokba irányuló gázszállítások új logisztikájának kialakulása közepette.