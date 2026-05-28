A magyar helyett a lengyel gázimportját növelné Ukrajna, de a július hozhat meglepetéseket

Egy 2026. március 25-i kormányrendelet megtiltotta az FGSZ Földgázszállító Zrt.-nek Magyarország földgázellátásának biztonsága érdekében, hogy az év harmadik negyedévére kapacitásaukciót hirdessen a földgáz Ukrajnába történő szállítására. Az aukció időpontja április 20. lett volna.

Alternatív gázforrásokra alapoz Ukrajna / Fotó: Naftogaz

A tilalom vonatkozott a megszakítható és a nem megszakítható kapacitásra is, azonban csak az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzet idején volt érvényes. A márciusban elrendelt tilalomnak a jogszabályban meg nem nevezett, de a hivatalos kommunikációban gyakran elhangzott indoka az volt, hogy akkor már három hónapja nem érkezett meg Magyarországra Ukrajnán keresztül az Oroszországban vásárolt gáz, amiért a magyar kormány az ukrán vezetést hibáztatta.

Az olaj már jön, veszélyhelyzet pedig nincs

Azóta már érkezik az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken, de a kormányrendeletben az nem szerepelt, hogy ez esetben már megtartható lehet aukció. Viszont az új kormány 2026. május 14-i hatállyal megszüntette a veszélyhelyzetet, ezzel hatályát veszítette az aukciót tiltó, 72/2026. kormányrendelet is.

Sor is került az aukcióra, mégpedig (az FGSZ-től kapott válasz alapján) a hatályos uniós jogszabályoknak megfelelően. Igaz, az uniós gázaukciós platform (Regional Booking Platform, RBP) honlapján május 4-i aukciós dátum szerepel, vagyis egy olyan időpont, amikor még élt az érintett határkapacitás meghirdetésének tilalma. Viszont az RBP tájékoztatásában nem „normál” aukcióról lehet olvasni, hanem a magyar és az ukrán rendszer-üzemeltető korábban kezdett, kísérleti projektjének folytatásáról.

Egyelőre üres a magyar–ukrán cső

A Világgazdaság információi szerint május 4-én ukrán részről nem foglalt senki kapacitást a harmadik negyedévre, magyar részről viszont több kereskedő is. Nyilvános adatok szerint már hónapok óta nem érkezik földgáz Magyarországról közvetlenül Ukrajnába. A szlovákiai kerülőutas megoldás azonban nem kizárt, júliustól pedig a fenti aukció nyomán újraindulhat a Magyarországról történő szállítás.