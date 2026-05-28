Meg sem kottyantak a Gránit Banknak a különadók, csúcseredményekkel rukkolt ki a digitális bank

A Gránit Bank adózás utáni számviteli nyeresége 16,7 százalékkal, 6,6 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, annak ellenére, hogy az egy összegben elszámolt bankadó, extraprofitadó 29,7 százalékkal magasabb volt - derül ki a digitális pénzintézet csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.

Meg sem kottyantak a Gránit Banknak a különadók / Forrás: Gránit Bank

Szinte minden soron javultak a Gránit Bank eredményei

Sőt, a menedzsment szerint most tette le az asztalra a bank minden idők legmagasabb egyedi szintű első negyedéves nettó eredményét. Az adózás előtti eredmény 6,9 milliárd forint volt, amely 15 százalékos növekedést jelent éves bázison. A kapott osztalék és az egy összegben elszámolt rendszeradók arányosításával az első negyedév adózott eredménye 53,7 százalékkal magasabb az éves bázisnál.

Az emelkedő profit azért szép teljesítmény, mert az éves extraprofitadó teljes összegét az első negyedévben kell lekönyvelniük a bankoknak, amely később csökkenhet az állampapír-vásárlások eredményeként.

Az adócsökkentési lehetőséget azonban tavalyhoz képest is korlátozták. A korábbi 50 százalék helyett ugyanis legfeljebb 30 százalékkal csökkenthető az extraprofitadó az állomány növekményével.

A bank hitel- és kötvény-záróállománya 4,4 százalékkal nőtt a piac 2,5 százalékos bővülésével szemben. A betétállomány pedig 12 százalékkal gyarapodott nőtt, a piac 8,6 százalékos növekedését meghaladva.

A Gránit Bank piaci részesedése a mérlegfőösszegét tekintve 2,2 százalékra, betétállományban 3,5 százalékra, míg hitelállományban 2,3 százalékra nőtt március végére. A lakossági üzletágban 30 százalékkal, a vállalati üzletágban 27 százalékkal több számlanyitás történt, mint az előző év első negyedében.

A nemteljesítő hitelek állománya az időszak végén 0,4 százalék volt, holott a piaci átlag a tavalyi év végén 2,1 százalékot tett ki.

A működési költség/mérlegfőösszeg mutató értéke a Gránit Bank esetében 1,0 százalék volt a bankszektor 1,8 százalékos értékével szemben. A kapott osztalék és az egy összegben elszámolt rendszeradók arányosításával a működési költség/bevételek (CIR) ráta 40,4 százalékos értéke 49,3 százalékponttal jobb a piac átlagánál (89,7 százalék).