Meg sem kottyantak a Gránit Banknak a különadók, csúcseredményekkel rukkolt ki a digitális bank
A Gránit Bank adózás utáni számviteli nyeresége 16,7 százalékkal, 6,6 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, annak ellenére, hogy az egy összegben elszámolt bankadó, extraprofitadó 29,7 százalékkal magasabb volt - derül ki a digitális pénzintézet csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.
Szinte minden soron javultak a Gránit Bank eredményei
Sőt, a menedzsment szerint most tette le az asztalra a bank minden idők legmagasabb egyedi szintű első negyedéves nettó eredményét. Az adózás előtti eredmény 6,9 milliárd forint volt, amely 15 százalékos növekedést jelent éves bázison. A kapott osztalék és az egy összegben elszámolt rendszeradók arányosításával az első negyedév adózott eredménye 53,7 százalékkal magasabb az éves bázisnál.
Az emelkedő profit azért szép teljesítmény, mert az éves extraprofitadó teljes összegét az első negyedévben kell lekönyvelniük a bankoknak, amely később csökkenhet az állampapír-vásárlások eredményeként.
Az adócsökkentési lehetőséget azonban tavalyhoz képest is korlátozták. A korábbi 50 százalék helyett ugyanis legfeljebb 30 százalékkal csökkenthető az extraprofitadó az állomány növekményével.
A bank hitel- és kötvény-záróállománya 4,4 százalékkal nőtt a piac 2,5 százalékos bővülésével szemben. A betétállomány pedig 12 százalékkal gyarapodott nőtt, a piac 8,6 százalékos növekedését meghaladva.
A Gránit Bank piaci részesedése a mérlegfőösszegét tekintve 2,2 százalékra, betétállományban 3,5 százalékra, míg hitelállományban 2,3 százalékra nőtt március végére. A lakossági üzletágban 30 százalékkal, a vállalati üzletágban 27 százalékkal több számlanyitás történt, mint az előző év első negyedében.
A nemteljesítő hitelek állománya az időszak végén 0,4 százalék volt, holott a piaci átlag a tavalyi év végén 2,1 százalékot tett ki.
A működési költség/mérlegfőösszeg mutató értéke a Gránit Bank esetében 1,0 százalék volt a bankszektor 1,8 százalékos értékével szemben. A kapott osztalék és az egy összegben elszámolt rendszeradók arányosításával a működési költség/bevételek (CIR) ráta 40,4 százalékos értéke 49,3 százalékponttal jobb a piac átlagánál (89,7 százalék).
Az egyedi T1 és a teljes tőkemegfelelési ráta egyaránt 21,3 százalék volt az első negyedév végén, ami 4,35 százalékponttal magasabb a szabályozói elvárásoknál. A nettó hitel-betét arány 56,6 százalékos, amely lényegesen alacsonyabb a piaci átlagnál (85,8 százalék).
A bank adózás utáni tőkearányos megtérülése negyedéves bázison 0,6 százalékponttal, 14,0 százalékra emelkedett, miközben a bankszektoré 6,4 százalékra csökkent.
A mérlegfőösszeg eközben az előző negyedévhez mérten 9,1 százalékkal 1948 milliárd forintra nőtt, a saját tőke pedig ezalatt 4,6 százalékkal emelkedett, amely 6,1 százalékponttal haladja meg a bankszektor negyedéves változását.
A Gránit Bank innovációi az első negyedévben
• A bank 2026 első negyedévében öt új mobilbanki verziót bocsátott ki.
• A Gránit appban elérhetővé vált a Persely megtakarítási lehetőség magyarországi és romániai ügyfelek számára egyaránt, az egyszer használatos bankkártya pedig már a romániai ügyfelek részére is rendelkezésre áll.
• Jelentősen megújult a szelfis számlanyitási folyamat: az új technológiai megoldásoknak köszönhetően akár 1,5–2 perc alatt is megnyitható egy számla a Gránit applikációban.
• A Gránit Guru generatív és agentic AI alapú chatbot tudása tovább bővült: a hitelek mellett már a megtakarításokkal, számlákkal, kibervédelemmel, elektronikus csatornákkal és hitelkártyával kapcsolatos kérdésekre is választ ad, valamint hitelkalkuláció készítésére is képes.
• A FairPay fizetési platform fejlődése szintén folytatódott. A szolgáltatást jelenleg 6 egyetem és közel 70 ezer diák használja, a platform forgalma az előző negyedévhez képest 35,4 százalékkal nőtt, egy év alatt pedig megnégyszereződött. A FairPay 2026-tól a qvik fizetési megoldások mellett már bankkártya-elfogadást is biztosít VPOS/SoftPOS környezetben.
Az első negyedéves eredményeink impresszívek és jól kifejezik a Gránit Bank innovációs és értékteremtő képességének növekedését. A mérlegfőösszeg, és a betét- és hitelállomány bővülése is magasabb a szektor átlagánál, a tőkearányos profit pedig több mint kétszerese a piacénak. Kiemelten fontos elem, hogy a költséghatékonysági előnyünk továbbra is jelentős, a portfólió minősége kiváló, a teljes tőkemegfelelési ráta (21,3 százalék) pedig jelentősen meghaladja a szabályozói elvárást. Tovább folytattuk az ügyfélélmény növelését célzó digitális és AI vezérelt innovációkat, és ebben a negyedévben már előkészítettük az elkövetkező időszak fejlesztéseit is
- emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.
Profitot termelt a csoport is
A Gránit bankcsoport konszolidált adózás utáni eredménye az első negyedév végén 2,5 milliárd forint volt, amely az egy összegű rendszeradók arányosításával 5,9 milliárd forint.
Az üzleti tevékenység eredményét mutató kamat és jutalékbevétel a tranzakciós illeték levonása utána 3,4 százalékponttal nőtt három hónap alatt.
- A csoport leányvállalatai közül az Equilor Befektetési Zrt. és az Equilor Alapkezelő Zrt. összesített adózott eredménye2025. első negyedévéhez képest 16,7 százalékkal csökkent. A befektetési cég által kezelt vagyon ugyanakkor éves bázison március végéig 4,1 százalékkal, 705,4 milliárd forintra nőtt, miközben a cég megőrizte pozícióját a Budapesti Értéktőzsdén lebonyolított prompt forgalom alapján a brókercégek között.
- A Gránit Alapkezelő adózott eredménye a periódus végén 1,3 milliárd forint lett, amely 34 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítményét.
- A Gránit Lízing negyedéves adózott eredménye eközben 1,9 millió forint volt, amely 47,2 millió forinttal múlta felül az éves bázist.
A Gránit Bank részvényei csütörtök délelőtt 2 százalékkal, 8820 forintra csökkentek, a 2025-ös évet még 12 500 forinton zárták a papírok.