A közel-keleti háború átírja a nyaralási terveket, de az utazási irodák is beárazzák a kockázatokat

A vártnál kisebb veszteséggel tudta le Európa legnagyobb utazási irodája a január–márciusi időszakot, noha abban már a közel-keleti háború turizmusra kedvezőtlen hatásai és az emelkedő kerozinárak mély nyomot hagytak az iparág szereplőinek gazdálkodásán. A német TUI az üzleti negyedévet 188 millió dolláros kiigazított üzemi veszteséggel zárta, míg a LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa ennél 6 millióval rosszabb eredményre számított.

Az Európa legnagyobb charterflottáját üzemeltető TUI nem számít kerozinhiányra / Fotó: ANP via AFP

A veszteség 9 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. A negyedéves bevétel az előző évihez hasonlóan 3,7 milliárd euró volt. Az nem meglepő, hogy az abszolút holtszezonnak számító év eleji hónapokat mínuszban zárják a nagy utazási irodák, a kereslet ugyanis ilyenkor meglehetősen lanyha, az emberek inkább a nyári főszezonra készülnek, és a foglalásaikat is ahhoz igazítják.

Az iráni válság a TUI kasszáját is megterhelte

Ebbe most az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen február 28-án indított háborúja alaposan belekavart, sokakat a tervei átírására kényszerített. A TUI-nak az iráni krízis 40 millió euróját vitte el, ennyibe kerültek a járattörlések, a kiránduló hajók útvonalainak átszervezése és az üzemanyagok drágulása. A TUI most örülhet igazán annak, hogy légi flottájának korszerűsítésekor az üzemanyag-takarékosságnak kiemelt figyelmet szentelt.

Sebastian Ebel vezérigazgató nem is tart attól, hogy a charterjárataik kerozin nélkül maradnának, s arra hívta fel a figyelmet, hogy tengeri útjaikra egyre többen jelentkeznek, főként a Nyugat-Mediterráneum lett hirtelen népszerű a vakációzók körében. Attól tartva, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódik, a TUI ügyfelei közül rengetegen foglaltak át közelebbi célállomásokra, olyan úti célokat előnyben részesítve, ahová nem ér el a háború közvetlen hatása, s nyaralásuk zavartalan lehet. Ennek

Törökországban,

Cipruson,

Egyiptomban

és Görögországban

aligha örülnek. A főszezont és az vénasszonyok nyarát az áremelkedéseknek is köszönhetően magasabb bevétellel zárhatja a TUI, amely erős foglalási aktivitásról számolt be a szerda délelőtt kiadott, 2026-os üzleti évének márciussal zárult második negyedévének eredményeit taglaló gyorsjelentésében.