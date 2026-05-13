A közel-keleti háború átírja a nyaralási terveket, de az utazási irodák is beárazzák a kockázatokat
A vártnál kisebb veszteséggel tudta le Európa legnagyobb utazási irodája a január–márciusi időszakot, noha abban már a közel-keleti háború turizmusra kedvezőtlen hatásai és az emelkedő kerozinárak mély nyomot hagytak az iparág szereplőinek gazdálkodásán. A német TUI az üzleti negyedévet 188 millió dolláros kiigazított üzemi veszteséggel zárta, míg a LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa ennél 6 millióval rosszabb eredményre számított.
A veszteség 9 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. A negyedéves bevétel az előző évihez hasonlóan 3,7 milliárd euró volt. Az nem meglepő, hogy az abszolút holtszezonnak számító év eleji hónapokat mínuszban zárják a nagy utazási irodák, a kereslet ugyanis ilyenkor meglehetősen lanyha, az emberek inkább a nyári főszezonra készülnek, és a foglalásaikat is ahhoz igazítják.
Az iráni válság a TUI kasszáját is megterhelte
Ebbe most az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen február 28-án indított háborúja alaposan belekavart, sokakat a tervei átírására kényszerített. A TUI-nak az iráni krízis 40 millió euróját vitte el, ennyibe kerültek a járattörlések, a kiránduló hajók útvonalainak átszervezése és az üzemanyagok drágulása. A TUI most örülhet igazán annak, hogy légi flottájának korszerűsítésekor az üzemanyag-takarékosságnak kiemelt figyelmet szentelt.
Sebastian Ebel vezérigazgató nem is tart attól, hogy a charterjárataik kerozin nélkül maradnának, s arra hívta fel a figyelmet, hogy tengeri útjaikra egyre többen jelentkeznek, főként a Nyugat-Mediterráneum lett hirtelen népszerű a vakációzók körében. Attól tartva, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódik, a TUI ügyfelei közül rengetegen foglaltak át közelebbi célállomásokra, olyan úti célokat előnyben részesítve, ahová nem ér el a háború közvetlen hatása, s nyaralásuk zavartalan lehet. Ennek
- Törökországban,
- Cipruson,
- Egyiptomban
- és Görögországban
aligha örülnek. A főszezont és az vénasszonyok nyarát az áremelkedéseknek is köszönhetően magasabb bevétellel zárhatja a TUI, amely erős foglalási aktivitásról számolt be a szerda délelőtt kiadott, 2026-os üzleti évének márciussal zárult második negyedévének eredményeit taglaló gyorsjelentésében.
Az erősödő kereslet várakozásaik szerint elnyomja a geopolitikai feszültségek felett érzett szorongást, s emiatt éves tervszámaik teljesítése sem kerül közvetlen veszélybe – nyilatkozta Sebastian Ebel, hangsúlyozva, hogy rendkívül feszes körülmények között kell dolgozniuk, hogy céljaikat elérjék, de ez nem először van így.
A TUI továbbra is a diverzifikációra fog összpontosítani, hogy ellenálló képessége stabil maradjon
– mondta Ebel. Az Európa legnagyobb chartertársaságát üzemeltető TUI vezetője szerint olyan nem lesz, hogy kerozin nélkül maradjon a flotta, az viszont borítékolható, hogy drágábban fogják feltankolni a gépeiket a légitársaságok. Szerinte a kerozinellátás ügye túl van misztifikálva.
A hantavírus nem veszélyezteti a tengeri hajóutak népszerűségét
Szóba kerül az egyik tengerjárón felbukkant hantavírus miatti zárlat esetleges keresletcsökkentő hatása is, de Ebel virológusokra hivatkozva biztosított mindenkit, hogy egy másik társaság által üzemeltetett hajón észlelt megbetegedések elszigetelt esetnek tekinthetők, és a TUI rendkívül erős foglalásai épp a kiránduló utak népszerűsödését jelzik.
A TUI megerősítette a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó felülvizsgált áprilisi előrejelzését is, amely 1,1 milliárd és 1,4 milliárd euró közötti korrigált üzemi nyereséget ígér. A TUI a múlt hónapban csökkentette nyereség-előrejelzését és felfüggesztette bevételi előrejelzését az emelkedő repülőgép-üzemanyagárak és az iráni háborút övező bizonytalanság miatt.
Ebel optimizmusa nem ragadt át a befektetőkre, a TUI részvények a frankfurti tőzsdén jegyzett árfolyama 1,1 százalékot esett a délelőtti kereskedésben. A papír az elmúlt egy évben 16 százalékot veszített értékéből.