Több mint 600 millió dollár folyt be az államosított bankokból Egy orosz állami bank, a Trust Bank, amelyet három, az állam által hat éve megmentett magánbank eszközeinek kezelésére hoztak létre, közölte, hogy az idén 609 millió dollárnak megfelelő összeget fizet be a jegybank kasszájába - értesült a Reuterrs. Az államnak 2017-ben 3 ezer milliárd rubeljébe fájt a bankok megmentése. A Trust 2019 és 2022 között 421 milliárd rubel értékben adott el az átvett eszközökből, a terv 482 milliárd volt. A jegybanknak ebből 294 milliárdot fizetett be. Az idei cél 66 milliárd rubel eszközértékesítés, amelyből a jegybanknak 45 milliárdot fizetne be. A Trust Banknak egyébként 16,52 százalékos részesedése van az állami Rosznyeft olajkonszernben.