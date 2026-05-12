Bayer: tovább szenved a német vegyipar zászlóshajója, nehezen szabadul a Monsanto-örökségtől
A német Bayer gyógyszer- és vegyipari konszern a vártnál jobb alapnyereséggel zárta idei első üzleti negyedévét, a társaság 4,45 milliárd eurós profitról számol be, miközben az általa felkért elemzők konszenzusa csak 3,93 milliárd eurót valószínűsített. A Bayer adózott eredménye viszont 112 százalékkal gyarapodott, és hajszál híján elérte a 2,8 milliárd eurót.
A kedd reggel publikált gyorsjelentés szerint a 37 százalékkal megugró alapnyereség (EBITDA) elsősorban a mezőgazdasági portfólió erős teljesítményének tudható be. Ebben az is közrejátszott, hogy az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) februárban engedélyezte a Styax nevű gyomirtó használatát, amely a gyapotmezőkön és a szójaültetvényeken alacsony dózisban is megfelelő mértékben semlegesíti a kártevőket. A rivális Cortevával szójaügyben folytatott licencelési jogvita is a Bayer számára kedvező eredménnyel zárult, ez is támogatólag hatott az üzletág bevételére.
A Bayer bevételeit a gyenge dollár is lefelé húzza
A Bayer negyedéves árbevétele 13,40 milliárd euró volt, ez 2,4 százalékkal alacsonyabb ugyan az egy évvel korábbinál, de tavalyi devizaárfolyamokkal számolva 4,1 százalékos előrelépés. A németeket a nemzetközi elszámolásban használt dollár leértékelődése erősen sújtotta, változatlan árakon 886 millió euróval lett volna több a bevételük.
A mezőgazdasági üzletág 7,56 milliárd eurót tett be a közösbe, ez a tavalyitól nominálisan 0,3 százalékkal marad el, árfolyamhatásoktól szűrten viszont 6,8 százalékos pluszt regisztrálhattak. A forgalom kereken felét a Monsantóval kiegészült észak-amerikai portfólió hozta. Az üzletág alapnyeresége 18 százalékkal, 3,06 milliárd euróra javult.
A gyógyszeripari üzletág gyengébb forgalmi adatok mellett is szépen muzsikált,
- bevétele 6,6 százalékkal, 4,25 milliárd euróra csökkent,
- alapnyeresége 23,8 százalékkal, 1,52 milliárd euróra,
- üzemi eredménye 24,5 százalékkal, 1,23 milliárd euróra nőtt.
Az üzletág motorja a Nubeqa rákgyógyszer iránti 45 százalékkal megugrott kereslet volt, ez a medicina egyedül 749 millió eurós forgalmat produkált. Az egészségügyi fogyasztási cikkek üzletágának forgalma gyakorlatilag 1,49 milliárd eurón stagnált, itt a tápszerek és a bőrápolási cikkek – kiemelten a Bepanthen kenőcs – teljesítettek az átlag felett (plusz 6,8, illetve plusz 6,5 százalék).
A glifozátpereknek talán sosem lesz végük
A Bayer számára kulcsfontosságú a Monsantóval megörökölt amerikai glifozátperek lezárása, amire csak ebben a negyedévben 2 milliárd eurót költöttek, s ami nagyban felelős azért, hogy a cég szabad készpénzállománya 1,79 milliárd eurón állt március végén – negatív előjellel.
A pertársaságok és a rákkeltőként feltüntetett – ezt eddig minden kétséget kizáróan nem bizonyították be – Roundup gyomirtó gazdája, a Monsanto közötti kártérítési jogvita most az amerikai legfelsőbb bíróság állásfoglalására vár, ami leegyszerűsítve arról kell szóljon, hogy a szövetségi növényvédelmi szabályozás felülírja-e az egyes államokban hatályos rendelkezéseket.
Utóbbiakra alapozzák ugyanis a csoportos pereket, mondván: a gyártó az egészségügyi kockázatokra nem figyelmeztette kellő súllyal a felhasználókat.
A legrosszabb forgatókönyv szerint már a 30 milliárd dollárt nyaldossa a Monsanto rákkeltőnek tartott gyomirtója, a glifozáttartalmú Roundup miatt kifizetett és még kifizetendő kártérítések és jogi költségek együttes összege.
Ez azt jelenti, hogy a Monsantót 2018-ban hosszas csatározás után 63 milliárd dollárt felvásároló Bayer számára a terhes örökség gyakorlatilag másfélszeresére növeli a vételárat, mivel a németek nem számoltak az amerikai bíróságok kártérítési gyakorlatával, az Egyesült Államok ugyanis a valóságostól elrugaszkodott kártérítések őshazája.
Dolgoznak a jogászok, idegesek a befektetők
Mint arról beszámoltunk, a megrettent németek több variációt is kidolgoztak, hogy végre lezárhassák a vállalat működésére és megítélésére negatív hatással bíró, több tízezer felperes által indított csoportos pereket. A Bayer február közepén végső (?) elhatározásra jutott, és az eddigieket megfejelve egy 7,25 milliárd dolláros kártérítési csomagot tett le az asztalra, ebből kellene fedezni a folyó ügyek és a jövőbeni megalapozott igények rendezését.
A németek egy 10 milliárd dolláros keretből 2020-ban az ügyek nagy részét elsimították, de a függőben lévőkre és az újabb perekre ebből már nem futotta. A Bayer még tavaly decemberben közölte, hogy 7,8-12,8 milliárd dolláros tartalékot képez a folyamatban lévő ügyekre, februárban pedig kijött az említett 7,25 milliárd dolláros legeslegutolsó tétellel.
Hogy ez mire lesz elég, az egyelőre tehát kérdéses, mindenesetre a bírák megosztottnak tűntek a múlt havi első meghallgatáson, ami nem jó hír az idei üzleti év tervszámait megerősítő Bayer számára.
Eszerint a cég árfolyamhatásoktól szűrt várható éves bevétele 0–3 százalékkal, 44,5–46,5 milliárd euróra nőhet, a Monsanto-perek hatásától szűrt szabad készpénzállományt 2–3 milliárd euró közé teszik az év végére. Az alapnyereséget 9,4–9,9 milliárd euró közé várják. A tervszámokat a közel-keleti háború ellenére sem írták át, egyelőre kezelhetőnek tartják a kockázatokat.