Duna House: a vonzó célár sem csábítja a vevőket, ha leszalámizzák az osztalékot

Nem hatotta meg a piacot a Wood 1 500 forintos célára és vételi ajánlása. Kétségkívül olcsó most a DH. Mégis hónapok óta csorog az árfolyam, s a vásárlók kivárnak. Nyomás alatt tartja a kurzust az ingatlanpiaci bizonytalanság és az osztalék körüli huza-vona sem támogatta a részvény árfolyampályáját.
Faragó József
2026.06.02, 15:05

Hiába a hízelgő ajánlat és a csábító célár. A DH Group piacán a befektetők fülük botját sem mozdították a Wood piaczárás után közzétett elemzésére, mely a tegnapi záróárhoz képest 17 százalékos felértékelődési potenciált vetít egy éves horizonton.  A kurzus szűk százaléknyit kapaszkodott.

Hónapok óta csak a lecsorgás látszik a DH grafikonján / Fotó: Szabó Miklós

DH: erős negyedév, vonzó célár

Vételre ajánlja 1 500 forintos 12 havi célárral a DH Csoport részvényét a Wood. Ami a tegnapi 1 275 forintos záróárhoz bő 17 százalékos felértékelődési potenciált vetít előre. A mai napközbeni 1 280 forintos jegyzés, de még a reggeli 1 300 forintos nyitás sem jelez különöseb piaci reakciót. Pedig 

az elemzés és az ajánlás alapján olcsónak számít a papír. 

A kisbefektetői fórumon azon spekulálnak:

  • ezen az árszinten talán már érdemes belevenni a részvénybe. 

A Wood elemzése kiemelte, hogy a DH jól kezdte az évet az első negyedéves számok alapján. Annak ellenére is, hogy a magasabb infláció (az energiaárak miatt) kockázata, amely a jelzáloghitel-költségek emelkedését hozta, s a megfizethetőség romlását eredményezte, Európa-szerte jelentős nyomást gyakorolt az ingatlanpiaci volumenekre. 

Véleményük szerint, több tényező is előnyös:

  • a DH diverzifikált földrajzi jelenléte némi védelmet nyújthat a Hormuzi-szoros elhúzódó blokádja esetén. 
  • Különösen előnyös az olaszországi hitelek CQS-besorolása, ami defenzív jelleget kölcsönöz az ottani operációnak. 
  • Emellett az eladósodottság szintje is alacsony: a kevesebb mint 30 millió euró a nettó adósság. 
  • Szóba jöhet további hitelfelvétel is, amennyiben a kamatkörnyezet felvásárlási lehetőségeket teremt a csoport számára. 

A negyedéves számokat nézve:

  • a bevételek 34 százalékkal nőttek,
  • az EBITDA 28 százalékkal emelkedett,
  • míg az anyavállalat részvényeseire jutó  nettó nyereség 163 százalékkal bővült, év per év alapon.
Leszalámizták az osztalékot

Február végén a cégvezetés még arról tájékoztatta a piacot, hogy az osztalékfizetési politika szerinti 47 százalékos osztalékfizetési ráta fenntartható, ezért összességében 2,5 milliárd forintot fizetnének ki ezen a címen. 

Ami részvényenként 72,7 forintot jelentett volna.

Akkor nem említették, hogy ebből az osztaléktömegből a dolgozói részvényekre 255,4 millió forint osztalék jutna: ennek levonásával az osztalék 58,16 forintra zsugorodott.

Majd kiderült, hogy a tavaly ősszel kifizetett 21,81 forint osztalékelőleget is levonják. 

Így végül, a korábbi javaslat szerinti összesen 94,51 forint (72,7 + 21,81 forint) helyett  58,16 - 21,81 (36,35) forintot szavazott meg részvényenként a közgyűlés. 

Az ingatlanpiaci bizonytalanság mellett, a szűkmarkú osztalékfizetés is magyarázata lehet az árfolyam lecsorgásának a januári 1 500 forintos szintekről.

 
 

