Duna House: a vonzó célár sem csábítja a vevőket, ha leszalámizzák az osztalékot

Hiába a hízelgő ajánlat és a csábító célár. A DH Group piacán a befektetők fülük botját sem mozdították a Wood piaczárás után közzétett elemzésére, mely a tegnapi záróárhoz képest 17 százalékos felértékelődési potenciált vetít egy éves horizonton. A kurzus szűk százaléknyit kapaszkodott.

Hónapok óta csak a lecsorgás látszik a DH grafikonján / Fotó: Szabó Miklós

DH: erős negyedév, vonzó célár

Vételre ajánlja 1 500 forintos 12 havi célárral a DH Csoport részvényét a Wood. Ami a tegnapi 1 275 forintos záróárhoz bő 17 százalékos felértékelődési potenciált vetít előre. A mai napközbeni 1 280 forintos jegyzés, de még a reggeli 1 300 forintos nyitás sem jelez különöseb piaci reakciót. Pedig

az elemzés és az ajánlás alapján olcsónak számít a papír.

A kisbefektetői fórumon azon spekulálnak:

ezen az árszinten talán már érdemes belevenni a részvénybe.

A Wood elemzése kiemelte, hogy a DH jól kezdte az évet az első negyedéves számok alapján. Annak ellenére is, hogy a magasabb infláció (az energiaárak miatt) kockázata, amely a jelzáloghitel-költségek emelkedését hozta, s a megfizethetőség romlását eredményezte, Európa-szerte jelentős nyomást gyakorolt az ingatlanpiaci volumenekre.

Véleményük szerint, több tényező is előnyös:

a DH diverzifikált földrajzi jelenléte némi védelmet nyújthat a Hormuzi-szoros elhúzódó blokádja esetén.

Különösen előnyös az olaszországi hitelek CQS-besorolása, ami defenzív jelleget kölcsönöz az ottani operációnak.

Emellett az eladósodottság szintje is alacsony: a kevesebb mint 30 millió euró a nettó adósság.

Szóba jöhet további hitelfelvétel is, amennyiben a kamatkörnyezet felvásárlási lehetőségeket teremt a csoport számára.

A negyedéves számokat nézve: