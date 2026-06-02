Deviza
EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,75 -0,31% PLN/HUF83,8 -0,25% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,64 -0,1% EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,75 -0,31% PLN/HUF83,8 -0,25% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 439,51 +1,23% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 964 +1,16% OTP41 590 +1,61% RICHTER12 560 0% OPUS358 +2,09% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 238,32 -0,18% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 879,78 +0,99% BUX135 439,51 +1,23% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 964 +1,16% OTP41 590 +1,61% RICHTER12 560 0% OPUS358 +2,09% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 238,32 -0,18% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 879,78 +0,99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Hormuzi-szoros
olaj

Vészjósló előrejelzés: pont a nyári csúcsszezon előtt fogyhatnak ki az olajkészletek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyon gyorsan fogynak a készletek, ha nem történik változás, még a fogyasztási csúcs előtt kritikus szintre érhetünk. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a stratégiai olajkészletek felszabadítása is csak idő nyerésére alkalmas, megoldást nem jelent.
K. B. G.
2026.06.02, 14:45

Már a nyári keresleti csúcs előtt kritikus szintre süllyedhetnek a globális olajkészletek, ha azok apadása a jelenlegi ütemben folytatódik – mondta a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) olajipari és -piaci részlegének vezetője, Toril Boson kedden az S&P Global olajipari konferenciáján Londonban.

stratégiai olajtartalékok
Mélyponton a globális olajkészletek / Fotó: Dimas Ardian

Kritikusan alacsony olajkészletek a nyári fogyasztási csúcs előtt

Az északi féltekén általában nyáron tetőzik az üzemanyagfogyasztás, amikor az emberek nyaralni utaznak autóval vagy repülővel. Azonban a készletek akár a nyári csúcskereslet előtt kritikus szintekre vagy történelmi mélypontokra süllyedhetnek a szakember szavai szerint.

Bosoni más drámai jóslatot is megfogalmazott, ugyanis szerinte 

még ha ma sikerülne is megállapodniuk a harcoló feleknek, akkor is 6-8 hónapig tarthat a Hormuzi-szoros teljes újranyitása. 

Ez akár a tartalékok további, az ügynökség által koordinált felszabadításával is járhat, ám ez egyelőre nincs terítéken, hiszen még a jelenlegi, 400 millió hordós etapnak is csak a felénél járunk.

A stratégiai tartalékok felhasználásával időt nyerhetünk, de megoldást nem

Azonban Bosoni szerint bármi is legyen a helyzet, a vészhelyzeti tartalékok bevetése csak ideiglenes segítség, ami nem oldja meg a problémát. A kínálati veszteség annyira nagy, hogy a válasznak a keresleti oldalról kell érkeznie. Azonban a Reuters összefoglalója szerint Bosoni azt is elmondta, hogy 

az IEA a magas árak és gyengébb gazdaság miatt csökkenő keresletet lát, és a legnagyobb alkalmazkodást a piacona kereslet oldaláról észlelték.

Bosoni közölte azt is, hogy a kínai olajimport májusban napi 6 millió hordóval volt alacsonyabb a márciusinál, ami segített kiegyensúlyozni a piacot és részben magyarázatot adhat arra is, hogy miért nem drágább az olaj a Hormuzi-szoros lezárása ellenére.

A Perzsa-öböl térségének teremlői napi 14 millió hordóval csökkentették a termelésüket az IEA adatai szerint, amit az amerikai kontinens többlet kínáalata csak kis mértékben ellensúlyoz. Bár az Egyesült Államok, Argentína, Brazília és Venezuela is a vártnál több olajat hozott a felszínre ez csak a termelés napi 1,5 millió hordós növekedés jelenti a kontinenstől idén, ami ugyan napi 600 ezer hordóval magasabb a szervezet korábbi előrejelzésénél, de a kínálati szakadéknak csak kis részét tölti be.

Energiaválság

Energiaválság
1609 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu