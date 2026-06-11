Az EKB-val mit sem törődve, önfeledten liftezik a forint, vagy talán éppen Lagarde-ék döntése erősítette a hazai devizát
Bár az Európai Központi Bank csütörtöki kamatemelése szűkíti az euró és a forint közötti kamatkülönbséget, a bankközi devizapiacon rá se rántottak Lagarde-ék döntésére, sőt még erősödött is délután a hazai fizetőeszköz a legtöbb devizával szemben. Az Erste ezt már előre közölte, kiemelve, hogy bár az EKB kamatemelése csökkenti majd a forint javára szóló kamatelőnyt, azonban nem valószínű, hogy ez önmagában gyengítő hatást fejt ki most a forintra. Sőt, tehetjük hozzá, ha kissé későbbre tolódna emiatt a hazai kamatvágás, az a magyar deviza erősödését indokolná.
Közvetlenül a 25 bázispontos frankfurti kamatemelést követően ugyan egészen 356 forint közelébe lőtt ki az euró kurzusa, ám nem sokkal később megfordult a menet, és 355 forintig ereszkedett vissza a közösségi deviza árfolyama, ami nagyjából 0,4 százalékos erősödés a szerdai záráshoz mérten.
Nagyjából hasonló mértékben kapott szárnyra a magyar pénznem a cseh koronával, az angol fonttal, a lengyel zlotyval, valamint a svájci frankkal szemben is.
A dollárhoz képest is 0,4 százalékot nyert a forint, a zöldhasút valamelyest 308 forint fölött jegyezték a devizapiacon.
Pedig Christine Lagarde, az EKB elnöke figyelmeztetett:
A sokk hatása kezd kiterjedni a gazdaság egészére: a közvetlen költségek már nyilvánvalóak, és a közvetett költségek is kezdenek megjelenni.
Az elnök egyúttal elutasította azt a felvetést, hogy az egyöntetű döntés megelőző jellegű lépés lett volna.
„A kilátások továbbra is bizonytalanok: az infláció tekintetében felfelé, a gazdasági növekedés tekintetében pedig lefelé irányuló kockázatok állnak fenn. A háború középtávú inflációra és növekedésre gyakorolt teljes hatása az energiaársokk intenzitásától és időtartamától, valamint annak közvetett és másodlagos hatásainak mértékétől függ majd” – áll az EKB közleményében.
Minimális mértékben az euró a dollár ellenében is gyengült, az euró-dollár keresztárfolyam 1,1523-ig lengett ki délután négy óra körül.
A nemzetközi devizapiacon – dacára a továbbra is igen képlékeny geopolitikai helyzetnek – nem mozdult el az euró-dollár devizapár a kialakult, alapvetően a dollár erejét tükröző sávjából. A kurzus tegnap 1,1535-en zárt – írja az Erste.
A szerdai amerikai inflációs adatok valamennyire enyhítették a másodkörös inflációs hatásokkal – és ennek megfelelően a Fed szigorításával – kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor ez nem gyengítette a tengerentúli devizát.