Hiába tombol a német kormány, az UniCredit egyre közelebb kerül a Commerzbank felvásárlásához: végre mozgásba lendülhet a bénult európai bankpiac

Az UniCredit elegendő részvényesi felajánlást szerzett ahhoz, hogy a Commerzbankban meglévő részesedése jóval 30 százalék fölé emelkedjen – közölték az ügyet ismerő források a Bloomberggel. Ez új lendületet ad az olasz bank 38,6 milliárd eurós felvásárlási ajánlatának a német riválisra.

A Commerzbank frankfurti székháza – az olasz UniCredit egyre közelebb kerül a hatalomátvételhez / Fotó: Alex Kraus

A részvényesek annyi papírt ajánlottak fel az UniCredit ajánlatára, hogy a bank közvetlen tulajdoni hányada a jelenlegi 26,8 százalékról 30 százalék fölé nőhet – értesült a hírügynökség.

A 30 százalékos küszöb átlépése jelentős mérföldkő Andrea Orcel vezérigazgató számára, aki közel két éve próbálja megszerezni a Commerzbankot.

A részesedés növekedésével Orcel befolyása tovább erősödik, és egyre nehezebbé válik a célpont számára az ellenállás, annak ellenére, hogy a német kormány határozottan ellenzi az ügyletet.

Ezerrel támad az UniCredit, nem adja fel

A részvényesi elfogadás azt is mutatja, hogy a befektetők körében van érdeklődés a felvásárlási ajánlat iránt, noha annak implicit értékelése elmarad a Commerzbank jelenlegi tőzsdei árfolyamától. A május eleje óta nyitva álló ajánlat június 16-án zárul.

Az olasz bank minden Commerzbank-részvényért 0,485 UniCredit-részvényt ajánl.

Ez az UniCredit hétfői záróárfolyama alapján részvényenként mintegy 35,75 euróra értékeli a Commerzbankot,

ami körülbelül 3 százalékkal alacsonyabb a német bank hétfői záróáránál.

Mindez összességében körülbelül 38,6 milliárd eurós vállalatértéket jelent.

Orcel 2024 szeptembere óta törekszik a Commerzbank megszerzésére,

hogy az UniCreditet meghatározó szereplővé tegye Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában. Az olasz bank már közel 30 százalékos részesedést épített ki, majd márciusban előállt a viszonylag alacsony ajánlattal, amelynek célja az volt, hogy tulajdoni hányadát valamivel 30 százalék fölé emelje, és megtörje a hónapok óta fennálló patthelyzetet.

A felajánlott részvényeken túl az UniCredit olyan pénzügyi instrumentumokkal is rendelkezik, amelyek a Commerzbank további 3,22 százalékának megfelelő részvényre válthatók át, valamint 10,7 százaléknyi részesedéshez kapcsolódó, készpénzes elszámolású származtatott ügyleteket is birtokol.