Vastag osztalékot kínál a hazai kispapír – 25 százalék feletti rali lehet a befektetők bónusza

Negatív piaci hangulatban indult felfelé péntek reggel a PannErgy részvényárfolyama azt követően, hogy kiderült, a geotermikus energiát felhasználó közműtársaság négy év után újra osztalékkal lepné meg a befektetőit.

A vállalat április 17-én tartja éves rendes közgyűlését, a csütörtöki piaczárás után közzétett előterjesztési javaslatok között pedig osztalékfizetés is szerepel.

A PannErgy igazgatósága 1,85 milliárd forint kifizetését javasolja az előző évben megtermelt nyereségéből, valamint a korábbi években felhalmozott eredménytartalékból.

Ez egy részvényre számítva 138 forint osztalékot jelent. A tegnapi, 2000 forintos záróár alapján 6,9 százalékos osztalékhozamot kínál a papír.

A kifizetésre azonban még várniuk kell a befektetőknek, a juttatást ugyanis a tervek szerint csak 2027. március 8-án folyósítaná a vállalat.

Az osztalék mértékének meghatározásához és a kifizetés időzítéséhez az igazgatóság mérlegelte a 2026-os év tervezett beruházási és befektetési tevékenységének finanszírozás igényét, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességét, így a pénzügyi és működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartását a jelen globális háborús és válságkörnyezetben.

Erős évet zárt a geotermikus energiát hasznosító közműcég

A társaság

árbevétele 7,5 százalékkal 8,75 milliárd forintra nőtt 2025-ben,

az EBITDA pedig 6,7 százalékkal 4,18 milliárd forintra bővült.

A működési eredmény az előző évi szinten, 1,86 milliárd forinton stabilizálódott.

Az adózott nyereség ugyanakkor a kedvezőbb pénzügyi eredménynek is köszönhetően bő ötödével ugrott meg, 1,7 milliárd forint fölé.

A megújuló energiát hasznosító közművállalat legutóbb 2022-ben osztott vissza a megtermelt nyereségéből, akkor 18,1 forint érkezett részvényenként a tulajdonosok számlájára.