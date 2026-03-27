Vastag osztalékot kínál a hazai kispapír – 25 százalék feletti rali lehet a befektetők bónusza

Közel hétszázalékos osztalékhozamot kínál a PannErgy, amely 2022 után fizethet ismét közvetlenül a befektetőknek. Az osztalékot csak jövőre kaphatják kézhez a részvényesek, igaz, addig akár negyedével értékelődhet fel a kispapír.
K. T.
2026.03.27, 10:06
Frissítve: 2026.03.27, 10:10

Negatív piaci hangulatban indult felfelé péntek reggel a PannErgy részvényárfolyama azt követően, hogy kiderült, a geotermikus energiát felhasználó közműtársaság négy év után újra osztalékkal lepné meg a befektetőit.

PannErgy, osztalék, részvény
Hét százalék közeli osztalékot kínál a PannErgy / Fotó: PannErgy

A vállalat április 17-én tartja éves rendes közgyűlését, a csütörtöki piaczárás után közzétett előterjesztési javaslatok között pedig osztalékfizetés is szerepel.

Bőkezű osztalék érkezik a PannErgytől, de csak jövőre fizet a társaság

A PannErgy igazgatósága 1,85 milliárd forint kifizetését javasolja az előző évben megtermelt nyereségéből, valamint a korábbi években felhalmozott eredménytartalékból.

Ez egy részvényre számítva 138 forint osztalékot jelent. A tegnapi, 2000 forintos záróár alapján 6,9 százalékos osztalékhozamot kínál a papír.

A kifizetésre azonban még várniuk kell a befektetőknek, a juttatást ugyanis a tervek szerint csak 2027. március 8-án folyósítaná a vállalat.

Az osztalék mértékének meghatározásához és a kifizetés időzítéséhez az igazgatóság mérlegelte a 2026-os év tervezett beruházási és befektetési tevékenységének finanszírozás igényét, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességét, így a pénzügyi és működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartását a jelen globális háborús és válságkörnyezetben.

Erős évet zárt a geotermikus energiát hasznosító közműcég

A társaság 

  • árbevétele 7,5 százalékkal 8,75 milliárd forintra nőtt 2025-ben, 
  • az EBITDA pedig 6,7 százalékkal 4,18 milliárd forintra bővült. 
  • A működési eredmény az előző évi szinten, 1,86 milliárd forinton stabilizálódott.
  • Az adózott nyereség ugyanakkor a kedvezőbb pénzügyi eredménynek is köszönhetően bő ötödével ugrott meg, 1,7 milliárd forint fölé.

A megújuló energiát hasznosító közművállalat legutóbb 2022-ben osztott vissza a megtermelt nyereségéből, akkor 18,1 forint érkezett részvényenként a tulajdonosok számlájára.

A PannErgy részvényeit 2521 forintos célárral vételre ajánlja az OTP, várakozásuk szerint 26 százalékos rali előtt állhat a részvény. Az árfolyam emelkedését a stabil eredménytermelő képesség mellett segítheti, hogy a Budapesti Értéktőzsde döntése nyomán a társaság részvényei áprilistól bekerülnek a BUX indexbe.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu