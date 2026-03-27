Vastag osztalékot kínál a hazai kispapír – 25 százalék feletti rali lehet a befektetők bónusza
Negatív piaci hangulatban indult felfelé péntek reggel a PannErgy részvényárfolyama azt követően, hogy kiderült, a geotermikus energiát felhasználó közműtársaság négy év után újra osztalékkal lepné meg a befektetőit.
A vállalat április 17-én tartja éves rendes közgyűlését, a csütörtöki piaczárás után közzétett előterjesztési javaslatok között pedig osztalékfizetés is szerepel.
Bőkezű osztalék érkezik a PannErgytől, de csak jövőre fizet a társaság
A PannErgy igazgatósága 1,85 milliárd forint kifizetését javasolja az előző évben megtermelt nyereségéből, valamint a korábbi években felhalmozott eredménytartalékból.
Ez egy részvényre számítva 138 forint osztalékot jelent. A tegnapi, 2000 forintos záróár alapján 6,9 százalékos osztalékhozamot kínál a papír.
A kifizetésre azonban még várniuk kell a befektetőknek, a juttatást ugyanis a tervek szerint csak 2027. március 8-án folyósítaná a vállalat.
Az osztalék mértékének meghatározásához és a kifizetés időzítéséhez az igazgatóság mérlegelte a 2026-os év tervezett beruházási és befektetési tevékenységének finanszírozás igényét, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességét, így a pénzügyi és működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartását a jelen globális háborús és válságkörnyezetben.
Erős évet zárt a geotermikus energiát hasznosító közműcég
A társaság
- árbevétele 7,5 százalékkal 8,75 milliárd forintra nőtt 2025-ben,
- az EBITDA pedig 6,7 százalékkal 4,18 milliárd forintra bővült.
- A működési eredmény az előző évi szinten, 1,86 milliárd forinton stabilizálódott.
- Az adózott nyereség ugyanakkor a kedvezőbb pénzügyi eredménynek is köszönhetően bő ötödével ugrott meg, 1,7 milliárd forint fölé.
A megújuló energiát hasznosító közművállalat legutóbb 2022-ben osztott vissza a megtermelt nyereségéből, akkor 18,1 forint érkezett részvényenként a tulajdonosok számlájára.
A PannErgy részvényeit 2521 forintos célárral vételre ajánlja az OTP, várakozásuk szerint 26 százalékos rali előtt állhat a részvény. Az árfolyam emelkedését a stabil eredménytermelő képesség mellett segítheti, hogy a Budapesti Értéktőzsde döntése nyomán a társaság részvényei áprilistól bekerülnek a BUX indexbe.