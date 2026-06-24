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tőzsde
saját részvény vásárlás
Telekom

Ipari méretekben veszi saját részvényeit a Magyar Telekom

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Fix ügyletek keretében a BÉT-en vásárolt be a távközlési társaság. A saját részvények vásárlását még péntekig folytatja a Magyar Telekom.
Murányi Ernő
2026.06.24, 09:05
Frissítve: 2026.06.24, 09:40

Több mint 3,3 millió, egészen pontosan 3 369 912 darab saját részvényt vásárolt kedden a Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsdén fix ügyletek keretében az Erste Befektetési Zrt. mint befektetési szolgáltató közreműködésével - jelentette be szerda reggel a távközlési társaság.

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Ipari méretekben veszi saját részvényeit a Magyar Telekom / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

A tranzakciókra a február 25-én és május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásaival összhangban, a részvényesek javadalmazása céljából került sor. 

A részvények átlagára 2768,15 forint volt, az ügyleteket követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 25 495 694 darabra nőtt. 

A részvény-visszavásárlás május 14-től kezdődően, legkésőbb június 26. napjáig, azaz péntekig tart, s ezalatt összesen 50 milliárd forintot költ saját részvényei felhalmozására a vállalat. 

 

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