Több mint 3,3 millió, egészen pontosan 3 369 912 darab saját részvényt vásárolt kedden a Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsdén fix ügyletek keretében az Erste Befektetési Zrt. mint befektetési szolgáltató közreműködésével - jelentette be szerda reggel a távközlési társaság.

Ipari méretekben veszi saját részvényeit a Magyar Telekom / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

A tranzakciókra a február 25-én és május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásaival összhangban, a részvényesek javadalmazása céljából került sor.

A részvények átlagára 2768,15 forint volt, az ügyleteket követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 25 495 694 darabra nőtt.

A részvény-visszavásárlás május 14-től kezdődően, legkésőbb június 26. napjáig, azaz péntekig tart, s ezalatt összesen 50 milliárd forintot költ saját részvényei felhalmozására a vállalat.