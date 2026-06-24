Mennyit keressenek a polgármesterek – mi lesz a büntető bérpolitika következménye?
Szabó Tibor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője által benyújtott T/253. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati vezetők javadalmazásának korlátozását célozza. A javaslat befagyasztaná a polgármesteri illetményeket azáltal, hogy megszüntetné az automatikus, az országos átlagbér növekedéséhez kötött emeléseket. Miközben egyre több nemzetközi kutatás arra utal, hogy a helyi politikusok díjazása összefügghet a korrupciós kockázatokkal, a közbeszerzések minőségével és végső soron az önkormányzatok teljesítményével.
A kérdés azonban túlmutat a politikusi bérek körüli leegyszerűsített vitán, sokkal fontosabb az a dilemma, hogy valóban ez-e a korszerű önkormányzatiság útja, ha a településvezetőket azzal büntetik, hogy csökkentik a fizetésüket, függetlenül attól, hogyan és mennyit kell dolgozniuk.
A polgármesterek tiltakoztak
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által kiadott állásfoglalás egyértelműen fogalmazott, átgondolatlannak nevezi Magyar Péter bejelentését és annak várható hatásait is. A szervezet azzal érvel, hogy a miniszterelnök kijelentése, amely szerint „vannak polgármesterek, akik 3-4 millió forintot keresnek havonta” alkalmas arra, hogy az állampolgárok által
ánosítsanak a polgármesteri illetményekről. Közleményükben azt írják:
a 3.197 polgármesterből, főpolgármesterből és vármegyei közgyűlési elnökből csak 49 főnek – a 3.197 fő 1,5 százalékának – az illetménye (Budapest főpolgármestere, 25 megyei jogú város polgármestere és 23 fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere) éri el, illetve haladja meg a havi bruttó 3.000.000 Ft-ot.
Mennyit keresnek jelenleg a magyar polgármesterek?
2025. július 1-jétől a polgármesterek illetményének számításánál a KSH által közzétett, 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresetet kell alapul venni, amely bruttó 667.365 Ft/hó. Az Mötv. 71. §-a szerint ez alapján a főállású polgármesterek illetménye jelenleg:
- főpolgármester: 4.004.190 Ft;
- megyei jogú város, fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere: 3.003.143 Ft;
- vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke: 2.669.460 Ft;
- 30 000 fő feletti település polgármestere: 2.335.778 Ft;
- 10 001–30 000 fő közötti település polgármestere: 2.002.095 Ft;
- 5001–10 000 fő közötti település polgármestere: 1.668.413 Ft;
- 2001-5000 fő közötti település polgármestere: 1.501.571 Ft;
- 1501-2000 fő közötti településpolgármestere: 1.334.730 Ft;
- 501–1500 fő közötti település polgármestere 1.167.889 Ft;
- 500 fő alatti település polgármestere: 1.001.048 Ft.
Mennyit keressen egy polgármester, hogy ne legyen korrupt?
Nemzetközi kutatások is foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mennyit kell fizetni egy település vezetőjének ahhoz, hogy a pozíció vonzó legyen a megfelelő szakemberek számára, ugyanakkor a közpénzekkel való gazdálkodás is hatékony maradjon. Az elmúlt évek európai kutatásai egyre inkább arra utalnak, hogy a helyi vezetők bérezése nem csupán költségvetési kérdés, hanem a korrupciós kockázatokkal és az önkormányzatok teljesítményével is összefügg. A gazdag nyugat-európai országok gyakorlatából néhány példa:
Franciaország
- A polgármesteri díjazás lakosságszám szerint sávos, havi 646 eurótól 8650 euróig terjed.
- A francia átlagbér kb. 3000–3500 euró/hó körül mozog, ebből adódik az alsó kategóriákban 1× alatti, a nagyvárosokban 2–3× feletti szorzó.
Hollandia
- A hivatalos illetménytábla szerint a polgármesterek havi bruttó bére 6565 és 12 246 euró között mozog a település méretétől függően.
- A holland átlagkereset kb. 3300–4000 euró/hó, így a szorzó jellemzően 2–4×.
Németország
- A nagyvárosi polgármesterek fizetése havi 11–15 ezer euró körül mozog.
- A kisebb településeken jellemző polgármesteri bérek 5–8 ezer euró körüliek.
- A német átlagbérhez viszonyítva ez nagyjából 1,5–4× közötti sávot jelent.
Hogyan számolják a polgármesterek bérét a V4 országaiban?
A szlovák rendszer szintén országos szorzókat alkalmaz, Pozsony főpolgármestere az országos átlagbér nagyjából ötszörösét-hatszorosát keresi. Lengyelországban a nagyvárosok vezetőinek illetménye jellemzően az átlagbér többszöröse, míg a kisebb települések vezetői az átlagkereset körül, vagy annak másfélszeres-kétszeres szintjén kapnak fizetést. Csehországban ugyan alacsonyabbak a szorzók, de ott is törvényileg szabályozott, településmérethez kötött rendszer működik. A V4 országok gyakorlata alapján tehát nem az látszik, hogy Magyarországon kiugróan magas bért kapnának a polgármesterek, hanem inkább az, hogy ugyanazt a logikát követi, mint a régió többi állama, a nagyobb felelősséghez magasabb illetmény társul.
Egy cseh kutatás szerint az ottani polgármesterek európai összehasonlításban inkább az alacsonyabban fizetett kategóriába tartoznak. A medián méretű (kb. 430 lakosú) település polgármestere havi 36 ezer cseh koronát kap, (kb. 527 0000 ft) miközben a nagyobb, 11–12 ezres települések vezetői körülbelül 56 ezer koronát (kb.820.000 ft) A kutatás szerint a polgármesteri illetmény a nagyobb településeken az országos átlagbér körülbelül 157 százalékát érte el. A jelenlegi átlagbér Csehországban már meghaladja az 50 ezer koronát havonta (kb. 732.000 ft). A cseh kutatók kifejezetten arra jutottak, hogy
a magasabb polgármesteri bérek növelték a politikai versenyt és több jelöltet vonzottak a helyi választásokon.
Az ösztönzés fontos lenne
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ezért is reagált élesen a fizetéscsökkentés ötletére. A szervezet szerint különösen az ötezer fő alatti településeken okozhat problémát, ha a polgármesteri illetmények elszakadnak a gazdaság egészében végbemenő bérnövekedéstől. A TÖOSZ szerint a kisebb települések számára nem érdeke, hogy a településvezetői pozíció egyre kevésbé legyen vonzó a megfelelő szakemberek számára. Ha a pozíció javadalmazása tartósan elmarad a felelősség szintjétől, az elsősorban nem a jelenlegi polgármestereket érinti, hanem a jövőbeli jelölteket. A kérdés az, hogy a versenyszférában sikeres szakemberek, vállalkozók vagy közigazgatási vezetők hajlandók lesznek-e indulni egy olyan tisztségért, amely jelentős felelősséggel, de egyre kisebb relatív jövedelemmel jár.
Mit mondanak az európai kutatások?
Fazekas Mihály a CEU professzora és kutatótársai Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Belgium több millió közbeszerzési adatát elemezték egy összetett index alapján – számolt be a The Times. A kutatás olyan helyzeteket vizsgált, amikor a település méretének változása automatikusan magasabb polgármesteri illetménnyel járt. Azt találták, hogy a magasabb fizetésű polgármesterek által vezetett településeken alacsonyabb volt a korrupciós kockázat, nagyobb volt a verseny a közbeszerzéseknél, és hatékonyabbnak bizonyult a közpénzek felhasználása. Fazekas úgy fogalmazott a lapnak: „A politikusok fizetése gyakran politizált és érzékeny téma. A nemzetközi bizonyítékok azonban azt mutatják, hogy a közszférában dolgozó vezetők gyakran alacsonyabb fizetést kapnak, mint a magánszektorban dolgozó kollégáik, felelősségük ellenére". Hozzátette azt is: tudományos bizonyítékaik azt mutatják, hogy
a helyi politikusok magasabb fizetése jobb közbeszerzési döntésekhez vezet, ami végső soron pénzt takarít meg az állami költségvetések számára.
Európában nem a csökkentés a trend
Az európai gyakorlatban az elmúlt évtizedben nemigen találni arra példát, hogy a korrupció elleni küzdelem eszközeként csökkentették volna a polgármesteri fizetéseket. A jellemző európai modell ma inkább a kiszámítható, automatikus bérrendszerek irányába mutat. A rendszer lényege mindenhol ugyanaz, a település mérete és a felelősség nagysága határozza meg a javadalmazást, nem pedig az aktuális politikai hangulat. A nemzetközi tapasztalatok nem igazolják azt, hogy a helyi vezetők javadalmazásának csökkentése javította volna az önkormányzatok működését vagy csökkentette volna a korrupciót. Ha a fizetés csökkentése elriasztja az alkalmas jelölteket, azzal a települések sokat veszítenek.