Kiderült, melyik bank a legolcsóbb és a legdrágább Magyarországon: azonnal kitört a vita – júliustól jön a díjemelés

A bankszámladíjak között továbbra is jelentős különbségek vannak Magyarországon, miközben a legtöbb hitelintézet július 1-jétől újabb díjemelést hajt végre. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss elemzése szerint ugyanakkor megfelelő számlaválasztással évente akár több tízezer forintot is megspórolhatnak az ügyfelek.

Kiderült, melyik bank a legolcsóbb és a legdrágább Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A jegybank március végi állapotokat vizsgáló összesítése alapján a jelenleg elérhető számlacsomagok átlagos költségei között jelentős eltérések mutatkoznak.

Az úgynevezett vegyes használatú ügyfelek – akik elektronikus fizetési megoldásokat és készpénzt is használnak, valamint sms-értesítést kérnek – esetében a legdrágább ajánlatokat a Raiffeisen Bank kínálta, míg a legkedvezőbb költségszinttel a Gránit Bank rendelkezett.

Az én pénzem cikke nyomán a Raiffeisen Bank jelezte: több számlájának költsége is alacsonyabb az elemzésben szereplőknél, mely kapcsán egyeztetést kezdeményeztek az MNB-vel.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy nem tekinthető irányadónak a számlacsomagok átlagos költsége, hiszen az ügyfelek nem több számlacsomag átlagát fizetik meg, amikor a bankjukkal szerződnek, hanem a számukra legkedvezőbb csomag árát – ami ideális esetben 0 forint.

A kép azonban árnyaltabb annál, mint amit az átlagos költségek mutatnak. A digitális ügyfelek, akik elsősorban bankkártyával fizetnek, mobil- vagy netbankot használnak, és a hagyományos sms-ek helyett push értesítéseket kérnek, több banknál is találhatnak akár teljesen díjmentes számlacsomagokat.

Az ilyen konstrukciók eléréséhez sok esetben már az átlagos jövedelem is elegendő, míg a prémium számlákhoz jellemzően az átlagbér többszörösének megfelelő jóváírás szükséges.

A következő hetekben azonban a legtöbb ügyfél magasabb költségekkel szembesülhet. Az MNB szerint a bankok többsége július 1-jétől 4 és 8,3 százalék közötti díjemelést hajt végre. Bár egyes pénzintézetek mérsékeltebb áremelést terveznek vagy új, kedvezményes szolgáltatásokat vezetnek be, összességében a bankszámlák fenntartási költségei emelkednek.

A jegybank arra figyelmeztet, hogy az ügyfeleknek érdemes rendszeresen felülvizsgálniuk bankszámlájukat. A jövedelem növekedésével ugyanis sok esetben olyan kedvezmények válnak elérhetővé, amelyek jelentősen csökkenthetik a számlavezetés költségeit.