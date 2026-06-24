Vitézy Dávid váratlan bejelentést tett a Magyarországnak bérelt osztrák vasúti kocsikról, de senki nem vette észre: elismerte a hibát, amiről eddig hallgatott a MÁV

Váratlan és meglepő formában tett bejelentést Vitézy Dávid a bérbe vett osztrák vasúti kocsikról. Az Osztrák Szövetségi Vasutaktól (ÖBB) kölcsönzött járművek ügyéről és a felmerült hibákról a Világgazdaság több cikket is írt, de eddig érdemben nem reagált rá sem a közlekedési kormányzat, sem pedig a MÁV. Miközben egyébként az ÖBB szinte azonnal nyilatkozatott tett a témában.

Vitézy Dávid váratlanul elismerte: baj történt az osztrák vasúti kocsikkal, amit a MÁV kibérelt / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere ezúttal viszont megtörte a csendet, igaz, sokan nem értesülhettek róla, miután a megszólalását az egyik közösségi médiás posztja alatti kommentfolyamban tette meg. Itt bukkant rá lapunk is.

Hogyan kerültek osztrák vasúti kocsik Magyarországra?

Vitézy Dávid egy hónapja írt arról a közöségi oldalán, hogy nem szégyen a szomszédok segítségét kérni. Ekkor derült ki, hogy tíz InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól.

A miniszter mindezt az elmúlt évek vasútromboló politikájával magyarázta. Szerinte ennek volt az egyik következménye, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.

A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. "Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB" – magyarázta.

Egyből jelezte azt is, hogy ez persze nem oldja meg a magyar vasút minden problémáját, de a következő hónapokban életmentő lehet. Párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.

Azt is megjegyezte, hogy az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat, mert az elmúlt években gyakorlatilag beszélőviszony sem volt a két fél között. "Ezt sikerült néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált" – állapította meg.