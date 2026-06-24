Vitézy Dávid váratlan bejelentést tett a Magyarországnak bérelt osztrák vasúti kocsikról, de senki nem vette észre: elismerte a hibát, amiről eddig hallgatott a MÁV
Váratlan és meglepő formában tett bejelentést Vitézy Dávid a bérbe vett osztrák vasúti kocsikról. Az Osztrák Szövetségi Vasutaktól (ÖBB) kölcsönzött járművek ügyéről és a felmerült hibákról a Világgazdaság több cikket is írt, de eddig érdemben nem reagált rá sem a közlekedési kormányzat, sem pedig a MÁV. Miközben egyébként az ÖBB szinte azonnal nyilatkozatott tett a témában.
A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere ezúttal viszont megtörte a csendet, igaz, sokan nem értesülhettek róla, miután a megszólalását az egyik közösségi médiás posztja alatti kommentfolyamban tette meg. Itt bukkant rá lapunk is.
Hogyan kerültek osztrák vasúti kocsik Magyarországra?
Vitézy Dávid egy hónapja írt arról a közöségi oldalán, hogy nem szégyen a szomszédok segítségét kérni. Ekkor derült ki, hogy tíz InterCity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól.
A miniszter mindezt az elmúlt évek vasútromboló politikájával magyarázta. Szerinte ennek volt az egyik következménye, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést.
A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. "Ezért azonnal lépnünk kellett, és a legjobb gyors megoldás az volt, hogy a nyári szezonra tíz InterCity-kocsival segíti a MÁV működését az osztrák ÖBB" – magyarázta.
Egyből jelezte azt is, hogy ez persze nem oldja meg a magyar vasút minden problémáját, de a következő hónapokban életmentő lehet. Párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.
Azt is megjegyezte, hogy az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat, mert az elmúlt években gyakorlatilag beszélőviszony sem volt a két fél között. "Ezt sikerült néhány hét alatt annyira helyreállítani, hogy már ilyen megállapodások megkötése is lehetővé vált" – állapította meg.
A MÁV pénteken arról számolt be, hogy forgalomba álltak az ÖBB-kocsik a nyári főszezon megnövekedett utasforgalmának kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal folyamatos biztosítása érdekében. Azt írták, hogy a kényelmes járművek közül
- 6 olyan első osztályú kocsi, amiben kerékpárszállító rész is található,
- valamint 2 első osztályú
- és 2 másodosztályú kocsi érkezett.
Azt is elárulták, hogy a jellegzetes ezüst-fehér járművek szeptember 20-ig futnak Magyarországon. Egy részük a balatoni Kék Hullám InterCitykben közlekedik első osztályú és kerékpárszállító kocsiként, a többi kocsi pedig a Budapest–Békéscsaba közötti Békés InterCitykben jár.
A MÁV nem, az ÖBB elismerte az osztrák vasúti kocsik hibáját
A múlt héten megjelent a közösségi médiában egy videó, amely az ÖBB által bérbe adott járműveket mutatja. Ezen jól megfigyelhető, hogy több közülük nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra. A szóban forgó felvétel alább tekinthető meg.
Az látszik, hogy a hatból két kocsi biztosan megrongált állapotban van és masszívan graffitik terítik be a külsejét. Nem világos, hogyan küldhették így ide őket Ausztriából, miközben ezért a MÁV fizet, hiszen bérbe vette a kocsikat. Az is kérdés, hogy a rendbetétel költségét, kinek kell állnia.
A látottakra a múlt héten rákérdeztünk a MÁV-nál és Vitézy Dávidnál is. Előbbi válaszában mindössze két Facebook-poszt linkjével válaszolt, amelyekben viszont nem esett szó az osztrák vasúti kocsik állapotáról. A miniszter pedig a MÁV-hoz irányította lapunkat. Ezért újra érdeklődtünk a magyar vasúti társaságnál, de másodjára már nem is reagált.
Az ÖBB azonban sokkal közlékenyebb volt és információkat osztott meg a Magyarországnak küldött megrongált vasúti járművekről. Egészen pontosan azt írta a Világgazdaságnak, hogy "a járműveket a múlt hét végén Bécsben megtisztították, és mostanra már újra Budapesten vannak."
Ezzel tehát megerősítették, hogy az osztrák vasúti kocsikból többet vissza kellett küldeni az ÖBB-nek, hogy azokat rendbe rakják, mivel nem voltak megfelelő állapotban ahhoz, hogy utasokat szállítsanak Magyarországon. Erről azonban a MÁV valamiért nem számolt be.
Az érintett járművek mostanra tehát ismét a magyar vasúttársaságnál vannak, az osztrákok pedig azt is aláhúzták, hogy minden vonat érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, és az üzembe helyezés előtt tesztelésen is átestek.
Vitézy Dávid bejelentést tett az osztrák vasúti kocsikról
Itt tartott a történet, amikor is Vitézy Dávid is megszólalt az ÖBB-ügyben és elismerte a hibát. A közlekedési és beruházási miniszter még kedden reggel rakott ki egy Facebook-posztot arról, hogy hamisított fotókat terjesztettek az osztrák vasúti kocsikról.
Az ezt tisztázó bejegyzés alatt csaknem félezer hozzászólás született, ezek között pedig Vitézy Dávid is több kommenttel jelentkezett. Az egyik pedig az ÖBB-kocsik visszaküldésére vonatkozott.
Az egyik követője a következő kérdést tette fel neki. "Vissza kellett küldeni a 10 ÖBB-s kocsikból, vagy nem? Köszönöm válaszát." A közlekedési miniszter pedig szinte azonnal reagált is.
Összegraffitizés miatt fordult ilyen elő, amit az ÖBB lemosott. További jó vergődést a propagandának!
– fogalmazott. A rövid párbeszéd alább tekinthető meg.
Ezzel Vitézy Dávid és a közlekedéspolitikai kormányzat először ismerte el, hogy nem volt minden rendben a MÁV által kölcsön vett osztrák vasúti kocsikkal.
Az továbbra sem derült ki, hogy az ÖBB miért adta át a magyaroknak megrongálva a járműveket.