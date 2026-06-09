Nem hagyja magát kibillenteni a forint

Ma délelőtt a korábban átlépett 355-ös szinthez tért vissza az euró-forint. Hol alá szúr, hol fölé emelkedik. Mindenesetre továbbra is az erős oldalon a magyar deviza.

Erős oldalon a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Még mindig ugyanott birkózik a forint

Tegnap a 355-ös szint felett zárt az euró-forint árfolyama, de nem távolodott el komolyabban ettől a fontos technikai szinttől.

Rövid távú ellenállás 358,50-nál látható a grafikonon.

Kedden nyitás előtt 355 alá szúrt az euró-forint, majd 355 közelében nyitott.

Délelőtt 354,8 és 355,5 között oszcillált a jegyzes, egy egyre szűkülő sávban, ami akár közeli kitörésre is utalhat.

Továbbra is a 355-ös támasz-ellenállással birkózik a jegyzés.