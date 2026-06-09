NIS-felvásárlás: bejelentést tett a szerb kormány, új fejleménye van a Mol kiszemeltjéről zajló tárgyalásoknak
A szerb kormány szerint haladnak a NIS olajvállalat értékesítéséről szóló tárgyalások – írja az ügy legfrissebb fejleményeiről a Bloomberg.
A szerb energiaügyi miniszter arról tájékoztatott szerdán, hogy az orosz Gazprom és a Mol között folytatott tárgyalások során a legtöbb nyitott kérdés mostanra megoldódott, és az ügyletet még a jövő héten lejáró, az Egyesült Államok által szabott határidő előtt le kell zárni.
Szerbia nem akadályozza és a jövőben sem akadályozza az ügyletet
– írja a hírügynökség megkeresésére küldött válasz-e-mailben Dubravka Djedovic Handanovic szerb energia- és bányászati miniszter.
„Bár a tárgyalások bonyolultak, arra számítunk, hogy a megfelelő irányba haladnak. Kevés idő maradt a megállapodásra, vannak fontos kérdések, de minden fél igyekszik védeni a saját érdekeit” – írta Djedovic Handanovic.
Szorít az idő, egy héten belül döntést kell hozni a NIS eladásáról
A pancsovai olajfinomítót is üzemeltető szerb társaság orosz tulajdonban lévő többségi részesedésének megvásárlásáról hosszú hónapok óta zajlanak a tárgyalások, az eszközökre a magyar olajtársaság is bejelentkezett, a tranzakció részleteiről azonban mostanáig nem sikerült megegyezniük a feleknek.
A Mol múlt szombaton kapott újabb haladékot a megllapodásra az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), hogy folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. Az új határidő azonban eléggé feszes, június 16-ig kellene megállapodást elérni.
Nem először történik engedélyhosszabbítás, ezt megelőzően 2026. május 22-én két hétre, ami június 6-án járt le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.
Alekszandr Djukov, a Gazpromnyefty vezérigazgatója múlt héten arról számolt be az orosz médiának, hogy „a felek álláspontja fokozatosan közelít egymáshoz”, és hogy a tranzakciót a „szerbekkel és más érintettel szoros együttműködésben” készítik elő.
Elemző: nem a szerb kormány diktálja a feltételeket, az oroszok húzzák az időt
Egy szerb elemző közben arra figyelmeztet, hogy
- a szerb kormánynak nem lenne szabad feltételeket szabnia a Molnak sem a NIS finomító üzemeltetésével, sem pedig bármely más üzleti lépés tekintetében.
- Nenad Gujanicic, a Momentum vezető brókere a Beta hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy egyetlen befektető sem fogadna el olyan feltételt, amely a jövőben akár veszteségeket is okozhatna számára.
Hiba azt sugallni, hogy a Mol bezárná a pancsovai finomítót – mondta Gujanicic, utalva Dubravka Dedovic Handanovic állításaira, aki a magyat olajvállalat finomítóbezárási szándékát olyan vörös vonalnak nevezte, amelyet Szerbia nem enged átlépni.
A szakértő szerint Szerbiának nincs közvetlen szerepe a NIS-ben lévő többségi részesedés értékesítésében, ezért nem jelent „akadályt” a tárgyalásokban, ahogyan azt a nyilvánosságban gyakran hallani.
A fő probléma az, hogy a Gazprom „nem hajlandó eladni részesedéscsomagját, ezért a geopolitikai helyzet változásában bízva húzza az időt, pusztán azért, mert eleve nem önként lépett be az eladási folyamatba” – mondta Gujanicic.