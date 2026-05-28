Több mint 10 milliárd forint indul meg az Opus Global részvényesei felé, már az is megvan, mikor esik le az idei osztalékszelvény

Másfél hétig vehetünk még a részvényekből idei osztalékkal. Az Opus Global közzétette az idei osztalékfizetés rendjét.
VG
2026.05.28, 11:59
Frissítve: 2026.05.28, 12:50

Az Opus Global osztalékfizetésének kezdőnapja június 17. lesz – közölte a tőzsdei cég csütörtök délelőtt.

Több mint tízmilliárd forint indul meg az Opus Global részvényesei felé / Fotó: Dömötör Csaba

A vállalat idei éves rendes közgyűlése április 30-án döntött 10 550 000 000 forint osztalék kifizetéséről a tavalyi eredmény után.

Az osztalékfizetés fordulónapja 2026. június 10. lesz. Ennek megfelelően a 2025. évi osztalékra jogosító Opus-részvényeket utoljára június 8-án lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén. 

Osztalékra azok a természetes és jogi személyek jogosultak, akik az osztalékfizetés fordulónapján az Opus-részvények tulajdonosai.

Már csak az a kérdés, hogy ebből a hatalmas kifizetésből mekkora bruttó összeg jut egy részvényre. 

A vállalat az előírásoknak megfelelően a legutóbbi hóvégén is, azaz április 30-án közölte, hogy mennyi részvényt bocsátott ki, ez pedig 698 379 268 darab részvény volt. 

Mivel azonban a tőzsdei cégek a saját részvények után nem fizethetnek osztalékot, tudni kell, mekkora a sajátrészvény-állomány. Nos, ezt május 22-én publikálta utoljára a cég, eszerint a legutóbbi sajátrészvény-vásárlást követően az Opus Global közvetlen és közvetett módon összesen 173 862 183 darab (24,9 százalék) saját részvényt birtokol. 

Ennek megfelelően 524 717 085  részvény után keletkezik visszaosztási kötelezettsége a cégnek, s az osztalék nagyjából 20,1 forint körül alakulhat, ami persze még változhat a következő két hét során is.

Ha mindenesetre a 20,1 forintos osztalékkal számolunk, akkor az osztalékhozam a szerdai 326 forintos tőzsdei záróárat figyelembe véve valamivel meghaladja az imponáló 6,1 százalékot. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
