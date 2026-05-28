Több mint 10 milliárd forint indul meg az Opus Global részvényesei felé, már az is megvan, mikor esik le az idei osztalékszelvény

Az Opus Global osztalékfizetésének kezdőnapja június 17. lesz – közölte a tőzsdei cég csütörtök délelőtt.

A vállalat idei éves rendes közgyűlése április 30-án döntött 10 550 000 000 forint osztalék kifizetéséről a tavalyi eredmény után.

Az osztalékfizetés fordulónapja 2026. június 10. lesz. Ennek megfelelően a 2025. évi osztalékra jogosító Opus-részvényeket utoljára június 8-án lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén.

Osztalékra azok a természetes és jogi személyek jogosultak, akik az osztalékfizetés fordulónapján az Opus-részvények tulajdonosai.

Már csak az a kérdés, hogy ebből a hatalmas kifizetésből mekkora bruttó összeg jut egy részvényre.

A vállalat az előírásoknak megfelelően a legutóbbi hóvégén is, azaz április 30-án közölte, hogy mennyi részvényt bocsátott ki, ez pedig 698 379 268 darab részvény volt.

Mivel azonban a tőzsdei cégek a saját részvények után nem fizethetnek osztalékot, tudni kell, mekkora a sajátrészvény-állomány. Nos, ezt május 22-én publikálta utoljára a cég, eszerint a legutóbbi sajátrészvény-vásárlást követően az Opus Global közvetlen és közvetett módon összesen 173 862 183 darab (24,9 százalék) saját részvényt birtokol.

Ennek megfelelően 524 717 085 részvény után keletkezik visszaosztási kötelezettsége a cégnek, s az osztalék nagyjából 20,1 forint körül alakulhat, ami persze még változhat a következő két hét során is.

Ha mindenesetre a 20,1 forintos osztalékkal számolunk, akkor az osztalékhozam a szerdai 326 forintos tőzsdei záróárat figyelembe véve valamivel meghaladja az imponáló 6,1 százalékot.