Repedés az A380 szárnyain: azonnali vizsgálat indult, de a befektetők egyelőre hisznek az Airbus-vezérnek – tartják magukat a részvények
Április végén tette közzé első negyedéves pénzügyi jelentését az európai repülőgépgyártó vállalat. Az amerikai Boeing legnagyobb riválisa, az Airbus A380-as óriásgép egykori gyártója bőven megérezte, hogy jelentősen belassultak a gépátadások: a konszolidált árbevétel 7 százalékkal, 12,7 milliárd euróra esett vissza az előző év azonos időszakához képest, a kamat és adófizetés előtti eredmény pedig 52 százalékkal csökkent – 300 millió euróra zuhant a korábbi 624 millióról. A gyártási ütemtervet komolyan hátráltatta az Airbus gépein használt Pratt & Whitney hajtóművek globális hiánya, emiatt sok összeszerelt gép a földön várakozik átadásra, az első negyedév alatt mindössze 114 utasszállító gépet kézbesítettek a megrendelőknek a tavalyi 136-tal szemben.
A gyártó most újabb nehézségekkel néz szembe, hiszen az A380-asnak a szárnyrészein keletkezett repedések miatt az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) vizsgálatot rendelt el. A június 22-én kiadott, június 24-én hatályba lépő légialkalmassági irányelv értelmében összesen 16, az Emirates és a Qantas Airways tulajdonában lévő repülőgépet kell azonnali ellenőrzésnek alávetni. Az emeletes repülőgépek közül ötöt az ezt követő első repülésük előtt, míg a fennmaradó repülőgépeket 25 repülési ciklus után kell ellenőrizni, írja a Reuters.
Az AirPortal.hu, egyik vezető hazai tematikus lap rámutat tovább arra is, hogy az EASA irányelve szerint a gyártónak részletes ellenőrzési eljárásokat kell biztosítania az üzemeltetők számára, amelyeknek pedig az eredményeket – akkor is, ha nem találnak repedéseket – hét napon belül jelenteniük kell a gyártónak.
A vizsgálatok eredményétől függően további ellenőrzéseket vagy javításokat írhatnak elő.
A szakportál emlékeztet, a mostani intézkedés már nem az első az A380-asok szárnyszerkezetével kapcsolatos problémák terén. Az Airbus és az EASA az elmúlt években több alkalommal – például 2019-ben és 2022-ben is – rendelt el vizsgálatokat különböző szerkezeti elemek esetleges fáradásos repedései miatt.
A380: visszatérő óriás
Az Airbus A380-as, más néven a „Superjumbo”, jelenleg a világ legnagyobb kétszintes, négyhajtóműves, szélestörzsű utasszállító repülőgépe, amivel az Airbus a konkurens Boeing 747-es egyeduralmát próbálta megtörni. Mára köztudott, hogy gazdasági és értékesítési szempontból is egyértelműen elbukott a Jumbóval szemben. Előbbiből 1574 darabot gyártottak, utóbbiból 251-et és soha nem hozta vissza a nagyjából 25-30 milliárd eurós fejlesztési költségét.
Az A380-as legnagyobb üzemeltetője a hazánkban is ismert és népszerű Emirates, amely több mint 100 darabos flottával rendelkezik. Bár a Covid-19 járvány alatt a legtöbb légitársaság földre kényszerítette vagy kivonta őket, a turizmus gyors újjáéledése miatt a Lufthansa, a British Airways és a Qatar Airways is ismét szolgálatba állította az ég óriásait.
A piacon egyelőre nem érezni a hatásokat, a befektetők optimisták
Az Airbus részvényei a hónap eleji 173 eurós szintről 193 euró fölé emelkedtek június végére és azóta is ebben a sávban mozognak, a mostani vizsgálat ellenére a szerdai kereskedési napon sincs csökkenés.
A papírokkal a párizsi (Euronext) és a frankfurti (Frankfurt Börse) tőzsdéken kereskednek.
Az Airbus SE a DAX index tagja, 2021 szeptemberében került be a német elit indexbe, amikor a mutatót 30-ról 40 tagúra bővítették.
Bár az április 28-án közzétett Q1 jelentős profitvisszaesést hozott, a befektetők alapvetően optimisták, az Aibus-vezér szavait komolyan veszik. A bruttó új repülőgép-megrendelések száma 408 darabra ugrott (szemben a tavalyi Q1-es 280-szal), így a teljes megrendelés-állományuk elérte a 9037 darabot. Guillaume Faury vezérigazgató megerősítette, hogy a beszállítói láncok nehézségei ellenére a teljes 2026-os éves pénzügyi és átadási céljaikat változatlanul fenntartják.