Ritka helyzet a pesti tőzsdén: az OTP vételi jelzést ad, a Richter fordulhat, a Mol erőt gyűjt – történelmi csúcs kapujában a Magyar Telekom
Aki az elmúlt két hétben csak a hírek címsorait olvasta, joggal érezhette úgy, hogy a világ tőkepiacai hullámvasútra ültek. Amerikában a befektetők elkezdték kérdezgetni azt, amit eddig nem illett: vajon a mesterséges intelligenciába öntött dollármilliárdok mikor térülnek meg?
A kétely elég volt ahhoz, hogy a technológiai részvényekben masszív profitrealizálás induljon – a Nasdaq múlt pénteken közel 5 százalékot esett. Közben az amerikai jegybank kivár: a kamatok jó ideje változatlanok, és a piac a szerdai döntésnél is erre számít. A nagyobb kérdés ma már nem a kamat szintje, hanem az, hogy az új jegybankelnöki vezetés mennyire tudja megőrizni az intézmény függetlenségét a Fehér Ház nyomásával szemben – a bizalom kérdése pedig a piacokon mindig többet nyom a latban, mint negyed százalékpontok.
A másik nagy téma a geopolitika. Az Irán és Izrael közötti hét végi csapásváltás, illetve az amerikai–iráni megállapodás körüli bizonytalanság legérzékenyebb mérőműszere az olajár, amely ismét emelkedésnek indult. Ez nálunk nem elvont világpolitika: a Mol árfolyamában forintosítva jelenik meg. És itthon? A magyar piac ebben a zajos környezetben kifejezetten elegánsan viselkedik. A BUX index történelmi csúcsa közelében, 130 ezer pont felett stabilizálódott, a forint erős, a 6,25 százalékos alapkamat pedig vonzó hátteret ad a hazai eszközöknek. A magyar tőzsde négy nagy papírja azonban most ritkán látott módon négyfelé tart – és éppen ez teszi izgalmassá a következő két hetet. Nézzük őket sorban.
OTP: a pénteki nap, amire hetek óta vártunk
Az OTP áprilisban történelmi csúcsra, 44 850 forintig menetelt, majd – ahogy az a nagy emelkedések után egészséges – pihenőt tartott: júniusra az árfolyam 40 ezer forint közelébe ereszkedett vissza. A kérdés az volt, hol ér véget a pihenő. A pénteki kereskedés erre adott nagyon határozott választ: a részvény közel 4 százalékot emelkedett, és 42 490 forinton zárt. Miért több ez egy jó napnál? Mert a chart három, egymástól független jelzése szólalt meg egyszerre. Az árfolyam egyetlen lendülettel visszakapaszkodott az elmúlt ötven nap átlagára (41 250 forint) fölé – ez az a szint, amely fölött a piac „rövid távon is egészségesnek” tekinti a papírt. A lendületet mérő MACD-indikátor éppen pénteken váltott vételi jelzésre, ráadásul a tankönyvi szempontból legmegbízhatóbb ponton. A piac hőmérőjeként szolgáló RSI pedig egyetlen nap alatt a fáradt 44-es zónából az erőteljes, de még korántsem túlhevült, 60 közeli szintre ugrott. Magyarul: a vevők visszatértek, és van még tér felfelé. Egy szépséghibája azért van a pénteki napnak: a forgalom átlag alatti maradt, vagyis a kitörés mögé a piac széles rétegei még nem álltak be – ezért is lesz sokatmondó a következő néhány nap. A nagyobb képet nézve ugyanakkor megnyugtató, hogy az OTP két éve egy emelkedő trendcsatornában halad, és az áprilisi csúcs utáni teljes korrekció is ezen a sávon belül zajlott le.
Mire számítok két héten belül? Ha az árfolyam megkapaszkodik 41 250 forint felett, a 43 ezer forintos szint, majd a 44 850 forintos történelmi csúcs újratesztje a reális pálya. A pénteki nagy ugrás után egy-két napos megtorpanás, enyhe visszahúzás teljesen természetes lenne – ez nem rontaná a képet, inkább beszállási lehetőséget adna a lemaradóknak. A forgatókönyv akkor dőlne meg, ha a papír visszacsúszna a júniusi 40 150 forintos mélypont alá.
Richter: ahol kétszer fordult meg a piac, ott érdemes figyelni
A Richter az idei év csalódása: az április végi 13 340 forintos szintekről hetek óta tartó, fokozatos lejtmenetben 11 650 forintig ereszkedett. Ez a szám azonban nem akármilyen szint. Aki visszalapoz a chartokon, látja: március végén pontosan itt, 11 630 forintnál fordult meg utoljára az árfolyam. A piacon az ilyen helyzetet dupla aljnak nevezik – amikor az eladók két nekifutásra sem tudják lejjebb nyomni a papírt, az gyakran a fordulat előszobája. A pénteki, 11 900 forint környékére történő visszapattanás ennek az első jele lehet. Óvatosságra int ugyanakkor, hogy a lendületmutatók még nem fordultak meg, csupán a zuhanásuk lassult – a fordulat tehát egyelőre lehetőség, nem tény. Ami viszont fontos a hosszú távon gondolkodó befektetőnek: a papír 200 napos átlagára (11 035 forint) továbbra is jóval az árfolyam alatt húzódik, vagyis a többéves emelkedő pálya nem tört el, csupán egy mélyebb korrekciót látunk benne.
Mire számítok két héten belül? Ha a 11 630–11 650 forintos kettős mélypont kitart, az első cél a 12 200 forintos zóna, ahonnan a 12 500 forint körüli szintek – az igazi erőpróba – következhetnek. Ha viszont az árfolyam mégis a kettős mélypont alá esne, az komoly figyelmeztetés lenne, és a 11 ezer forint körüli tartomány kerülne célkeresztbe. A Richternél ráadásul a chart mellett mindig ott a második szem: az orosz piaci hírek bármikor felülírhatják a technikai képet.
Mol: vihar előtti csend – szó szerint
A Mol esete most a legérdekesebb tanulmány arról, hogyan sűrűsödik be egy részvény a nagy mozgás előtt. Az áprilisi 4426 forintos csúcs utáni esést a papír május végén 3750 forintnál állította meg, és azóta egyre szűkülő sávban ingadozik – pénteken 3830 forint körül zárt. Biztató ugyanakkor, hogy az árfolyam mindeközben az év eleje óta érvényes emelkedő trendcsatorna alsó szélére érkezett – oda, ahonnan az elmúlt hónapokban rendre vevők léptek piacra. Az árfolyam napi kilengéseit mérő Bollinger-szalag két hét alatt csaknem felére húzódott össze. Ez a piacon jól ismert jelenség: a volatilitás nem tűnik el, csak energiát gyűjt, és az ilyen összesűrűsödést szinte mindig lendületes, irányt választó kitörés követi. Hogy merre? Ezt most kivételesen nem a chart, hanem a világpolitika dönti el. A Mol árfolyama ritkán mozgott ennyire együtt az olajárral, mint most. Ha a közel-keleti feszültség fennmarad és az olaj drágul, a 4000–4030 forintos zóna áttörése adná meg a vételi jelzést, először 4170, majd 4400 forintos célokkal. Ha viszont megszületik a megállapodás és az olajár visszaesik, a 3750 forintos támasz kerül próbára.
Mire számítok két héten belül? A feszültség feloldása – egyik vagy másik irányba – jó eséllyel megtörténik ebben az időablakban. A türelmes befektetőnek itt most nem találgatni érdemes, hanem a kitörést megvárni: a 4030 forint feletti zárás adna érvényes vételi, a 3750 forint alatti pedig eladási jelzést. Addig a Mol tartogatja a puskaport.
Magyar Telekom: az év nyertese a kapu előtt
Kevés szebb chartot látni idén a régióban, mint a Magyar Telekomét. A március közepi 2010 forintos szintről az árfolyam június elejére 2748 forintig, vagyis 36 százalékot emelkedett, és pénteken 2730 forinton, a csúcs karnyújtásnyi közelében zárt. Az emelkedés ráadásul nem kapkodó: az árfolyam lépcsőzetesen halad felfelé, minden nagyobb lendületet rendezett, oldalazó pihenő követ – ez a fajta szerkezet a tapasztalatok szerint a tartós trendek sajátja. Ami ennél is fontosabb: az elmúlt másfél hét nem esést hozott, hanem időben történő pihenést. Az árfolyam alig mozdult, miközben a korábban túlhevült lendületmutatók szépen lehűltek – a piac nyelvén ez azt jelenti, hogy a papír esés nélkül vezette le a túlfeszítettséget. Ez az erő jele. A Molhoz hasonlóan itt is összeszűkültek a napi kilengések, vagyis kitörés érlelődik, csakhogy a Telekomnál ez egy kifogástalan emelkedő trendben történik, ami jelentősen megnöveli a felfelé történő feloldás esélyét. A defenzív, megbízható osztalékot fizető profil ráadásul éppen az ilyen bizonytalan nemzetközi környezetben szokott felértékelődni a vagyonukat megőrizni kívánó befektetők szemében.
Mire számítok két héten belül? Ha az árfolyam érdemi forgalom mellett átlépi a 2748 forintos csúcsot, új történelmi magasságok nyílnak meg, első körben 2800–2850 forintos célzónával. Lefelé a 2630–2650 forintos sáv az első kapaszkodó, a trendet pedig csak a 2500 forint körüli szintek elvesztése kérdőjelezné meg – ettől ma még messze vagyunk.
Négy papír, négy döntési helyzet
A következő két hét menetrendjét három külső tényező írja: az amerikai jegybank szerdai döntése és kommunikációja, a közel-keleti helyzet az olajárral együtt, valamint az, hogy meddig tart az amerikai technológiai szektor korrekciója. A budapesti parketten eközben ritka helyzet állt elő: az OTP friss vételi jelzéssel fordult felfelé, a Richternél fordulógyanús kettős mélypont formálódik, a Mol kitörés előtti csendben gyűjti az energiát, a Magyar Telekom pedig történelmi csúcsának kapujában áll. Két papírnál is olyan mértékben szűkültek össze az árfolyamkilengések, ami tapasztalataim szerint napokon-heteken belül irányválasztást kényszerít ki. A fegyelmezett befektető számára most nem a jóslás, hanem a szintek ismerete a legértékesebb fegyver – a fentiekben ezeket igyekeztem pontosan kijelölni.