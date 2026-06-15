Ritka helyzet a pesti tőzsdén: az OTP vételi jelzést ad, a Richter fordulhat, a Mol erőt gyűjt – történelmi csúcs kapujában a Magyar Telekom

Aki az elmúlt két hétben csak a hírek címsorait olvasta, joggal érezhette úgy, hogy a világ tőkepiacai hullámvasútra ültek. Amerikában a befektetők elkezdték kérdezgetni azt, amit eddig nem illett: vajon a mesterséges intelligenciába öntött dollármilliárdok mikor térülnek meg?

Ritka helyzet állt elő a pesti tőzsdén / Fotó: Vémi Zoltán

A kétely elég volt ahhoz, hogy a technológiai részvényekben masszív profitrealizálás induljon – a Nasdaq múlt pénteken közel 5 százalékot esett. Közben az amerikai jegybank kivár: a kamatok jó ideje változatlanok, és a piac a szerdai döntésnél is erre számít. A nagyobb kérdés ma már nem a kamat szintje, hanem az, hogy az új jegybankelnöki vezetés mennyire tudja megőrizni az intézmény függetlenségét a Fehér Ház nyomásával szemben – a bizalom kérdése pedig a piacokon mindig többet nyom a latban, mint negyed százalékpontok.

A másik nagy téma a geopolitika. Az Irán és Izrael közötti hét végi csapásváltás, illetve az amerikai–iráni megállapodás körüli bizonytalanság legérzékenyebb mérőműszere az olajár, amely ismét emelkedésnek indult. Ez nálunk nem elvont világpolitika: a Mol árfolyamában forintosítva jelenik meg. És itthon? A magyar piac ebben a zajos környezetben kifejezetten elegánsan viselkedik. A BUX index történelmi csúcsa közelében, 130 ezer pont felett stabilizálódott, a forint erős, a 6,25 százalékos alapkamat pedig vonzó hátteret ad a hazai eszközöknek. A magyar tőzsde négy nagy papírja azonban most ritkán látott módon négyfelé tart – és éppen ez teszi izgalmassá a következő két hetet. Nézzük őket sorban.

OTP: a pénteki nap, amire hetek óta vártunk

Az OTP áprilisban történelmi csúcsra, 44 850 forintig menetelt, majd – ahogy az a nagy emelkedések után egészséges – pihenőt tartott: júniusra az árfolyam 40 ezer forint közelébe ereszkedett vissza. A kérdés az volt, hol ér véget a pihenő. A pénteki kereskedés erre adott nagyon határozott választ: a részvény közel 4 százalékot emelkedett, és 42 490 forinton zárt. Miért több ez egy jó napnál? Mert a chart három, egymástól független jelzése szólalt meg egyszerre. Az árfolyam egyetlen lendülettel visszakapaszkodott az elmúlt ötven nap átlagára (41 250 forint) fölé – ez az a szint, amely fölött a piac „rövid távon is egészségesnek” tekinti a papírt. A lendületet mérő MACD-indikátor éppen pénteken váltott vételi jelzésre, ráadásul a tankönyvi szempontból legmegbízhatóbb ponton. A piac hőmérőjeként szolgáló RSI pedig egyetlen nap alatt a fáradt 44-es zónából az erőteljes, de még korántsem túlhevült, 60 közeli szintre ugrott. Magyarul: a vevők visszatértek, és van még tér felfelé. Egy szépséghibája azért van a pénteki napnak: a forgalom átlag alatti maradt, vagyis a kitörés mögé a piac széles rétegei még nem álltak be – ezért is lesz sokatmondó a következő néhány nap. A nagyobb képet nézve ugyanakkor megnyugtató, hogy az OTP két éve egy emelkedő trendcsatornában halad, és az áprilisi csúcs utáni teljes korrekció is ezen a sávon belül zajlott le.