Érzékelhető a Trump által emlegetett jó viszony – egyre több olaj áramlik át a Hormuzi-szoroson, de elapadhat, ha Irán tovább ragaszkodik a tranzitdíjhoz

Jelentősen élénkült a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalma az elmúlt hetekben, az olajszállítás pedig már meghaladja a napi 10 millió hordót. Donald Trump Iránnal kötött ideiglenes békemegállapodásának hatására a korábban akadozó szállítások kezdenek helyreállni – írja a Bloomberg egy amerikai tisztviselő nyilatkozatára hivatkozva.

Irán egyre kevésbé képes hatékonyan blokkolni a szoros forgalmát. / Fotó: Reuters

Irán továbbra is ragaszkodik a trnazitdíjhoz – Washington hallani sem akar erről

Határozottan növelte a hajózók biztonságérzetét az amerikai légierő és haditengerészet jelenléte a szorosban, különösen az Ománhoz közelebb eső szakaszon. A tengeri útvonal forgalma az utóbbi napokban szemmel láthatóan kezd visszarendeződni a háborút megelőzői időszak szintjéhez. Az idézett amerikai tisztviselő szerint Teheránt váratlanul érhette, hogy az intenzív amerikai támadásokat követően nem képes a Hormuzi-szoros hatékony blokkolására, ugyanis Irán a konfliktus korábbi szakaszában a szoros feletti ellenőrzéssel próbált nyomást gyakorolni céljai elérése érdekében.

Az iszlám teokrácia továbbra is ragaszkodik a tengerút feletti ellenőrzés jogához, illetve arról sem tett le, hogy díjat szedjen az átkelő hajóktól.

A Katar közvetítésével zajló béketárgyalások középpontjában a Hormuzi-szoros forgalmának zavartalan biztosítása mellett továbbra is a nukleáris kérdéseké a főszerep. Az Egyesült Államokat

Steve Witkoff és

Jared Kushner

képviseli az egyeztetéseken, melyek egyik eddigi eredménye, hogy 60 napos időszakra díjmentes áthaladást garantál a szoroson, ám a végleges szabályozásban egyelőre nem értenek egyet a felek. Ugyanakkor Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban ennek kapcsán jelezte, hogy a végső egyezményben a tranzitdíjak elfogadhatatlanok az Egyesült Államok számára.

Közben Omán óvatosan jelezte, hogy a tranzitdíjak kivetését nemzetközi vízi útvonalakon a nemzetközi gyakorlatot sértő lépésnek tekintik.

Azt, hogy mennyire törékeny az átmeneti béke, egy szingapúri konténerszállító hajót ért dróntámadás érzékelteti a legjobban, ugyanis a támadást követően rövid időre ismét kiújultak a harcok, veszlybe sodorva a nehezen kialkudott tűzszünetet. Ennek ellenére a harci cselekmények hatására nem zuhant vissza drasztikusan a szoros hajóforgalma, ami a piacok optimizmusát jelzi.