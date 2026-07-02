Érzékelhető a Trump által emlegetett jó viszony – egyre több olaj áramlik át a Hormuzi-szoroson, de elapadhat, ha Irán tovább ragaszkodik a tranzitdíjhoz
Jelentősen élénkült a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalma az elmúlt hetekben, az olajszállítás pedig már meghaladja a napi 10 millió hordót. Donald Trump Iránnal kötött ideiglenes békemegállapodásának hatására a korábban akadozó szállítások kezdenek helyreállni – írja a Bloomberg egy amerikai tisztviselő nyilatkozatára hivatkozva.
Irán továbbra is ragaszkodik a trnazitdíjhoz – Washington hallani sem akar erről
Határozottan növelte a hajózók biztonságérzetét az amerikai légierő és haditengerészet jelenléte a szorosban, különösen az Ománhoz közelebb eső szakaszon. A tengeri útvonal forgalma az utóbbi napokban szemmel láthatóan kezd visszarendeződni a háborút megelőzői időszak szintjéhez. Az idézett amerikai tisztviselő szerint Teheránt váratlanul érhette, hogy az intenzív amerikai támadásokat követően nem képes a Hormuzi-szoros hatékony blokkolására, ugyanis Irán a konfliktus korábbi szakaszában a szoros feletti ellenőrzéssel próbált nyomást gyakorolni céljai elérése érdekében.
Az iszlám teokrácia továbbra is ragaszkodik a tengerút feletti ellenőrzés jogához, illetve arról sem tett le, hogy díjat szedjen az átkelő hajóktól.
A Katar közvetítésével zajló béketárgyalások középpontjában a Hormuzi-szoros forgalmának zavartalan biztosítása mellett továbbra is a nukleáris kérdéseké a főszerep. Az Egyesült Államokat
- Steve Witkoff és
- Jared Kushner
képviseli az egyeztetéseken, melyek egyik eddigi eredménye, hogy 60 napos időszakra díjmentes áthaladást garantál a szoroson, ám a végleges szabályozásban egyelőre nem értenek egyet a felek. Ugyanakkor Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban ennek kapcsán jelezte, hogy a végső egyezményben a tranzitdíjak elfogadhatatlanok az Egyesült Államok számára.
Közben Omán óvatosan jelezte, hogy a tranzitdíjak kivetését nemzetközi vízi útvonalakon a nemzetközi gyakorlatot sértő lépésnek tekintik.
Azt, hogy mennyire törékeny az átmeneti béke, egy szingapúri konténerszállító hajót ért dróntámadás érzékelteti a legjobban, ugyanis a támadást követően rövid időre ismét kiújultak a harcok, veszlybe sodorva a nehezen kialkudott tűzszünetet. Ennek ellenére a harci cselekmények hatására nem zuhant vissza drasztikusan a szoros hajóforgalma, ami a piacok optimizmusát jelzi.
Az Egyesült Államok delegációját az Iránnal folytatott tárgyalásokon nyilván az is motiválja, hogy Donald Trump az egyre közeledő félidős választások miatt is, igyekszik elkerülni egy újabb energiapiaci sokkot. Így az amerikai fél eminensen érdekelt az eszkaláció elkerülésében és a tárgyalások folytatásában – mutat rá a Bloomberg.
Ahogy arról lapunk is hírt adott, Donald Trump amerikai elnök a dohai tárgyalási forduló után azt mondta: az Egyesült Államok és Irán jelenleg „nagyon jól” kijön egymással, miközben Katarban ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek. Hozzátette: Irán „nagyon hosszú utat tett meg”.