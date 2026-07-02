Ezért húzzák az időt a NIS eladásánál? Eddig nem hallott forgatókönyv került napvilágra – ezt tudnia kell a Molnak

Merkantilista oka van annak, hogy az Egyesült Államok a napokban újabb, ezúttal egy egész hónapos haladékot adott a NIS-Mol-Gazpromnyefty ügy lezárására – ezt Davor Stern korábbi horvát gazdasági miniszter közölte a Forbes Serbiával. Az időhúzás háttere azért érdekes, mert a felszínen egy szimplán politikai helyzetet kell megoldani: a NIS-nek meg kell szabadulnia az orosz résztulajdonosától, ha el akarja kerülni az Egyesült Államok szankcióit. A szankciók azért sújtanák, mert Oroszország négy éve háborút folytat Ukrajna ellen, amelytől a Krím-félszigetet már korábban elcsatolta.

Lassan el kellene búcsúzni a NIS orosz hányadától/Fotó: Marko Djurica / Reuters

Az orosz résztulajdonos, a Gazpromnyefty hányadát a magyar Mol vásárolná ki. A tárgyalások hónapok óta tartanak. Valamilyen formában történő lezárásukig két engedélyt újít meg újra és újra az Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC).

az egyik lehetővé teszi, hogy a NIS pancsovai finomítója továbbra is működjön, enélkül veszélybe kerülne Szerbia üzemanyagellátása.

A másik a Mol és a Gazpromnyefty számára ad további időt a megállapodásra.

A Forbes Serbia azért kérdezte éppen Davor Sternt, mert a volt politikusnak korábban a Mollal és a Gazpromnyefttyel is volt tárgyalási tapasztalata. Davor Stern állítja, hogy az OFAC döntései az Egyesült Államok jelenlegi „kereskedelmi mentalitás” politikáját tükrözik. Pontosan így néz ki mostanában az amerikai politika, és ez tükrözi a merkantilis mentalitását. Mindenben, még ebben a konkrét helyzetben is. „Nem látok más okot, amiért az OFAC két hétre halasztaná a tárgyalások befejezésének határidejét, mert két hét alatt semmi döntő nem változhat. De mivel az energiaszektor globális körülményei ingatagok, az OFAC úgy politizál, hogy talán két hét múlva történik valami, amit most nem tudunk” – mondta.

Akár ma is eldőlhetne az ügy

„Az OFAC-nak nincs érdeke a határidők folyamatos halogatásában, pontosabban nincs gazdasági érdeke. De nyilvánvaló, hogy politikai érdeke van. Mert ha szigorúak lennének abban, hogy az orosz cégeknek nem lehet tulajdonuk nyugati országokban, még Szerbiában sem, akkor miért van ekkora húzódás” – mondja a Forbes Serbia interjúalanya. Megjegyzi, hogy az ilyen, ahogy ő mondja, kereskedelmi gyakorlatot, vagyis az USA által az utóbbi időben végrehajtott politikát a nemzetközi kapcsolatok és a politika szinte minden szegmensében látjuk. „Az állandó szemléletváltás, vagyis a hideg-meleg játék minden szinten és minden területen jelen van.”