Csányi Péter hallatlant közölt, a világ csúcsára került a magyar vállalat, már a legnagyobbakkal parolázhat

Története során első ízben az OTP csoport az első 400 cég közé került a Forbes Global 2000 rangsorában - közölte a bank.

Elitklubba került az OTP, most már az igazán nagyokkal is parolázhat / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Az amerikai portál évente rangsorolja a világ legnagyobb, tőzsdén jegyzett vállalatait. A lista négy kulcsfontosságú pénzügyi mutató – árbevétel, profit, eszközállomány és piaci kapitalizáció – egyenlő súlyú figyelembevételével készül. A módszertan szerint külön-külön top 2000-es rangsorok készülnek mind a négy mutató alapján, majd ezek összevont pontszáma határozza meg a végső helyezést.

A világ 400 legerősebb vállalata közé került az OTP Csoport a Forbes Global 2000 listán – ezt a sikert magyarországi központú, régiós bankként kollégáinkkal, ügyfeleinkkel és partnereinkkel közösen értük el. Az OTP Csoport folyamatos fejlődése a stabil stratégiánk és ügyfélközpontú működésünk visszaigazolása. Közel negyvenezer munkatársunk 11 országban dolgozik azért, hogy közel 17,5 millió ügyfelünk mindennapjait egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyük, és tovább erősítsük vezető pozíciónkat Kelet-Közép-Európában. Kollégáimnak köszönöm a közös sikerekért tett erőfeszítéseket, ügyfeleinknek pedig a kiemelkedő fejlődéshez elengedhetetlen bizalmukat

– mondta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP csoport 2026-ban a Forbes által vizsgált valamennyi kategóriában az első ezer vállalat között szerepelt: profit alapján a 360., eszközállomány szerint a 313., árbevétel tekintetében a 993., míg piaci érték alapján a 658. helyet érte el, így az összesített listán a 398. helyezést érte el.

Ez különösen figyelemreméltó annak ismeretében, hogy négy évvel ezelőtt az OTP Csoport még nem volt a top 1000-ben sem, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyezésén.