Akár ez is lehet a kormány terve az állampapírokkal

Ezek lehetnek a megoldás következményei

Gergely Péter szerint a konstrukció révén a bankok az ingatlanon felül többletfedezetet kaphatnak, így a kihelyezési kockázatuk csökken: ez alacsonyabb lakáshitelkamatokat eredményezhet, ami hitelkeresletet generálhat. Az ügyfelek számára a megoldás azzal kecsegtet, hogy a hitelköltségeik számottevően csökkenhetnek – sőt rövid távon akár még teljesen el is tűnhetnek.

Az államnak – amelynek célja, hogy a lakosságnak fizetett magasabb hozam a magyar családok jövedelmét növelje – a megoldás azt kínálja, hogy a kifizetett hozam gyorsabban kerül vissza a beruházásokon és a fogyasztáson keresztül a gazdaságba, erősítve azt.

Bár a cél most nem az állampapír-állomány számottevő növelése, a megoldás bevezetése ezt is okozhatja, hiszen keresletet generálhat az új szereplők esetében. A többletkereslet a hozamszintek csökkenését és így az állam finanszírozási költségeinek csökkentését is hozhatja. A megjelenő többletforrás révén újabb lakásberuházások indulhatnak be, ez a gazdasági növekedés egyik motorjának számító építőipart húzná. A lakások berendezése, kiépítése pedig a kiskereskedelmet és a szolgáltatói szektort erősítheti.

A Biztos Döntés szakértője szerint azt azonban figyelembe kell venni, hogy az ilyen, félig-meddig lombardhitellé alakított lakáshitelezés több kérdést is felvet. Az egyik, hogy az átlagos ügyfélnek nincs érdemi állampapír-fedezete, amivel kihasználhatja ezt a lehetőséget. Számukra a megoldás így maximum azzal kecsegtet, hogy létrejönnek olyan konstrukciók, ahol a bank az ingatlanvásárlás 100 százalékát finanszírozza, és így a 20 (az első lakásukat finanszírozó fiataloknál 10) százalék önerő kerülhet állampapírba. Így az ő nyereségük csekélyebb. Ráadásul, ha az állampapír a fedezet, a lejáratig érdemi tőketörlesztés nem történik, így a kamatos kamat hatása erősebb. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni – emlékeztetett a szakértő –, hogy a lakossági állampapír-állomány döntő részét a vagyoni elit tartja a kezében. Nekik azonban jellemzően nem az első lakás megvásárlása lesz a céljuk. Kérdés, hogy az államnak mennyire lehet érdeke a spekulációs, befektetési célú ingatlanállomány további növekedésének támogatása.