Az áruhitelpiacnak is jót tehet az iskolakezdés

Mindenki javában készülődik az iskolakezdésre, ami – egyéb területek mellett – az áruvásárlási hiteleknél is erős keresletet hozhat magával. Ebben az időszakban ugyanis érthetően megnő a kereslet a notebookok, táblagépek és egyéb okoseszközök iránt is, ami kifejezetten jót tesz a lakossági hitelpiac e szegmensének is. Nem véletlen, hogy a pénzügyi szolgáltatók is a nyári időszakot tartják az egyik legfontosabbnak az áruvásárlási hitelek szempontjából, bár kétségtelen tény, hogy a „főszezon” a karácsonyi ünnepkör előtti időszak ennél a terméknél.

Az iskolakezdés előtt megugrik a kereslet az áruhitelek iránt / Fotó: Shutterstock

Az, hogy végül hogy sikerült az idei nyár az áruhitelek szempontjából, majd október környékén derül ki, ám az első fél év adatai alapján semmiképp sincs okuk panaszra a piacon érdekelt pénzügyi szolgáltatóknak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2024 első hat hónapjában összesen 20,4 milliárd forint értékben kötöttek áruhitel-szerződéseket Magyarországon – a legfeljebb ötéves kamatfixálású konstrukciókat figyelembe véve –, ami 17,5 százalékos bővülést tükröz az egy évvel korábbi, 17,4 milliárdos volumenhez képest.

Az áruvásárlási hitelek állománya pedig közel 8 százalékkal gyarapodott a június végéig tartó egy év alatt, és meghaladta a 33 milliárd forintot. Az MNB adatai szerint az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett az egy szerződésre jutó összeg is az áruvásárlási hiteleknél:

miközben – a Világgazdaság számításai szerint – 2023 első felében 243,9 ezer forint jutott egy új szerződésre, addig az idei első hat hónapban nagyjából 259,3 ezer.

Az, hogy az áruvásárlási hitelek piaca, nem kiugró mértékben ugyan, de stabilan növekszik, nem túlságosan meglepő. Egyrészt az ügyfelek egyre nagyobb értékű eszközöket vásárolnak – nem feltétlenül csak az infláció, hanem a megváltozott fogyasztói igények miatt is –, másrészt a webáruházak térnyerésével megugrott az online értékesítés szerepe ennél a hitelterméknél is. Ráadásul az áruvásárlási hitelek több szempontból is vonzók az ügyfelek szempontjából: miközben nagyon egyszerűen hozzáférhetők, nem jelentenek tartós és nagy törlesztési terhet jelentő elköteleződést.