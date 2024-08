Valami megmozdult a magyar fiatalok körében: egyre többen dolgoznak és egyre tudatosabbak a pénzügyekben

Már egyéves időtávban is érzékelhetően nőtt a – főleg okoseszközökhöz köthető – digitális fizetési megoldások használata. A pénzügyi ajánlatokról is szívesen tájékozódnak az összehasonlító oldalakon és a megkérdezettek többsége úgy gondolja, ha beosztással is, de kijön a jövedelméből