A pénzügyi oktatásról jelent meg mesekönyv az Erste gondozásában

A gyermekek pénzügyi edukációját segíti egy új mesekönyv. Külföldön már létezik ez a trend, most az Erste és a Pagony kiadó munkájának gyümölcseként itthon is elterjedhet a műfaj. A könyv 2025 nyaráig megérkezik a könyvesboltokba is, de azok, akik Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, már most kapnak ajándékba egy példányt.