Pénzeső előtt: emelkednek a lakásárak, most lépni még hitelből is érdemes lehet

Töretlenül élénkülő kereslet

Idén szeptemberben országszerte több mint 280 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, ez havi szinten 6 százalékos erősödésnek felel meg. A legnagyobb mértékben Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom vármegyében erősödött a kereslet, 14–30 százalékkal haladta meg az augusztusi szintet – közölte Balogh László.

Ugyanakkor Somogy, Tolna, Veszprém, és Fejér vármegyékben 11–19 százalékos visszaesés történt. Ennek az a magyarázata, hogy véget ért a nyaralószezon, és az említett vármegyékben

a Balaton és a Velencei-tó térségében csökkent az eladó ingatlanok iránti érdeklődés őszre.

A fővárosban havi szinten 10 százalékkal erősödött augusztushoz képest a kereslet, meghaladva az országos átlagot. Ezzel szemben éves szinten csak 8 százalékos keresletnövekedést könyvelhetett el a budapesti lakáspiac, ez viszont alulmúlja az országos bővülést.

Pénzeső várható – jönnek az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak

Rövid és középtávon is a forgalom további élénkülésre és az árak növekedésére lehet számítani a lakáspiacon, miután az önkéntes nyugdíjpénztárakban lévő megtakarításokat adómentesen lehet 2025-ben lakáscélokra fordítani, és a jövő tavasszal a kimagasló hozamot nyújtó prémium-államkötvényekben lévő több ezer milliárd forintnyi megtakarítás jelentős része is a lakáspiacon kereshet helyet magának – emelte ki az Ingatlan.com szakértője. Ez a két tényező felpörgetheti jövőre a lakáspiaci forgalmat, egyben a drágulást is felgyorsíthatja.

Megéri minél előbb lépni azoknak, akik most terveznek lakásvásárlást

– javasolja Korponai Levente, az Ingatlan.com csoporthoz tartozó Money.hu vezetője, mondván, a lakásáraknál már most is 6-7 százalékos drágulás látható éves szinten, ami jövőre még nagyobb mértékű lehet.