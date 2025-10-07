Jó, ha tudja: péntektől hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank

Az Erste Bank a honlapján jelezte, hogy rendszereiken október 10. 22:00 és október 11. 12:00, valamint október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja – adta hírül az Origo.

Két leállás is lesz ebben a hónapban az Erste Banknál / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai lesznek elérhetők ezekben az időszakokban is

Internetes vásárlás (kivéve 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00 között)

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 10. 11. 00:00 és 2025. 10. 11. 04:00 között)

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal-szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Ezzel párhuzamosan a bank több szolgáltatása továbbra is zavartalanul igénybe vehető lesz – erről itt olvashat bővebben.