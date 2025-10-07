Deviza
Jó, ha tudja: péntektől hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank

Péntektől több mint fél napra leállnak az Erste Bank rendszerei, de nem ez lesz náluk az egyetlen bankszünnap ebben a hónapban, ugyanis október végén szintén lesz egy olyan időszak, amikor a pénzintézet szolgáltatásai nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.
Világgazdaság
2025.10.07, 12:33
Frissítve: 2025.10.07, 12:47

Az Erste Bank a honlapján jelezte, hogy rendszereiken október 10. 22:00 és október 11. 12:00, valamint október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja – adta hírül az Origo.

szb20081010_6686, Erste Bank
Két leállás is lesz ebben a hónapban az Erste Banknál / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai lesznek elérhetők ezekben az időszakokban is  

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 10. 11. 00:00 és 2025. 10. 11. 04:00 között)
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS-terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal-szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Ezzel párhuzamosan a bank több szolgáltatása továbbra is zavartalanul igénybe vehető lesz – erről itt olvashat bővebben.

