Jó, ha tudja: péntektől hosszú időre leáll az egyik hazai nagybank

Az Erste Bank a honlapján jelezte, hogy rendszereiken október 10. 22:00 és október 11. 12:00, valamint október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja – adta hírül az Origo.
Ezzel párhuzamosan a bank több szolgáltatása továbbra is zavartalanul igénybe vehető lesz – erről itt olvashat bővebben.
