Sürgős! Ma estétől átmeneti üzemszünet lesz az egyik legnagyobb magyarországi banknál

Rendszerfejlesztés miatt ma estétől a K&H Bank számos szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A jövő héttől pedig több átmeneti üzemszünetre is fel kell készülniük a pénzintézet ügyfeleinek.
Világgazdaság
2025.11.27, 15:12
Frissítve: 2025.11.27, 15:56

Ma estétől előre tervezett bankszünnap lesz a K&H Banknál, majd decemberben több ilyen átmeneti leállásra is fel kell felkészülniük az ügyfeleknek – írja az Origo a pénzintézet honlapján található tájékoztatás alapján. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

szb20081010_6686, K&H Bank
Több üzemszünetet is bejelentett a K&H Bank / Fotó: Székelyhidi Balázs

A K&H Banknál az alábbi időpontokban lesznek leállások

  • 2025. november 27-én 22:00 órától 2025. november 28-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • 2025. december 4-én 22:00 órától 2025. december 5-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelés, lassulás lesz tapasztalható a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • 2025. december 6-án 22:00 órától 2025. december 7-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt szintén átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban, és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 

 

