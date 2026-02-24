Új piacra teheti be a lábát az OTP – az üzbég Ipoteka-felvásárlás lehet a minta
Az OTP Bank az üzbég Ipoteka Bank felvásárlása után további terjeszkedést tervez Kelet-Ázsiában. A budapesti kazah nagykövetség bejelentése szerint az OTP vezetése és a kazah kormány tárgyalásokat folytat a magyar hitelintézet lehetséges piacra lépéséről – írja a Bloomberg.
Magyarország legnagyobb bankja Közép-Ázsiára koncentrál az akvizíciók terén, és megpróbálja megismételni azt a terjeszkedési stratégiát, amely Kelet-Európa második legnagyobb bankjává tette.
Az OTP az üzbég Ipoteka Bank 2023-as felvásárlása után további keleti terjeszkedésre törekszik Csányi Péter szerint, aki tavaly vette át a csoport vezérigazgatói posztját apjától, Csányi Sándortól, aki továbbra is a nagybank elnöki tisztséget tölti be.
Kedveljük Közép-Ázsiát, erős fundamentumai miatt már régóta figyeljük
– mondta Csányi február 19-én a Bloombergnek adott interjúban. „Ahogy egyre jobban megismerjük a régiót, egyre több lehetőséget látunk benne.”
Bár Csányi Péter nem részletezte, a budapesti kazah nagykövetség szerint az OTP vezetése és a kazah kormány tárgyalásokat folytat a magyar bank lehetséges piacra lépéséről.
Az OTP vezérigazgató-helyettese, Wolf László január 15-én Budapesten találkozott Abzal Saparbekuly kazah nagykövettel, hogy megvitassák a „magyar vállalatok kazahsztáni lehetőségeit” – áll a nagykövetség X-en közzétett nyilatkozatában.
Nagyra nőtt az OTP, a befektetők is jól jártak az intenzív terjeszkedéssel
Piaci kapitalizációja alapján az OTP több mint két évtizedes akvizíciós tevékenység után mára a közép- és kelet-európai régió második legnagyobb bankjává vált az osztrák Erste Group után. A magyar hitelező 11 országban van jelen, többek között Oroszországban és Ukrajnában, külföldi érdekeltségei ma már a csoport nyereségének több mint 75 százalékát adják.
A növekedést tükrözi az OTP részvényárfolyama is, amely az elmúlt négy évben megnégyszereződött. A részvény február elején történelmi csúcsra, 41 890 forintra emelkedett, ami több mint 12 százalékos emelkedés az idei évben. Az OTP P/E- (árfolyam/nyereség) rátája jelenleg ugyan megegyezik a történelmi átlaggal, de még mindig alacsonyabb, mint az osztrák és lengyel versenytársaké.
Az OTP hitelállománya az elmúlt évtizedben több mint háromszorosára nőtt, és meghaladta a 24 ezermilliárd forintot. Ennek mintegy 70 százaléka továbbra is organikus növekedésből származik, a többit pedig akvizíciók teszik ki – mondta Csányi. Ez segített az OTP elsődleges tőkemegfelelési mutatójának 18 százalék fölé emelkedésében, ami rugalmasságot biztosít a banknak.
Az idei osztalékot is befolyásolhatja a bankvásárlás
„Az OTP bőséges tőkével rendelkezik, amit a részvényesi juttatások növelésére fordíthat, miközben továbbra is marad helye jelentős M&A-nak” – mondta Ilia Shchupko, a Bloomberg Intelligence banki elemzője, aki szerint bármely potenciális akvizíció valószínűleg egy jelentős, megalapozott szereplőt érintene.
Csányi Péter a Bloombergnek tavaly nyáron adott interjúban arról beszélt, hogy az osztalék mértéke és a részvény-visszavásárlások összege a felvásárlási tervek megvalósulásától függ.
„Erős organikus növekedésünknek köszönhetően szelektívek lehetünk abban, hogy miket vizsgálunk – mondta Csányi a múlt héten. –Nem kell felvásárlást végrehajtanunk, ha az ár vagy a cél nem megfelelő” – tette hozzá a bankvezér.
Az OTP március 6-án teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves jelentését, az osztalékról és az egyéb részvényesi juttatásokról is ekkor érkezhet több információ. A bankpapír 1,8 százalékot esett kedd kora délutánig a pesti tőzsdén.