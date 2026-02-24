Új piacra teheti be a lábát az OTP – az üzbég Ipoteka-felvásárlás lehet a minta

Az OTP Bank az üzbég Ipoteka Bank felvásárlása után további terjeszkedést tervez Kelet-Ázsiában. A budapesti kazah nagykövetség bejelentése szerint az OTP vezetése és a kazah kormány tárgyalásokat folytat a magyar hitelintézet lehetséges piacra lépéséről – írja a Bloomberg.

Közép-Ázsiában terjeszkedhet az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Magyarország legnagyobb bankja Közép-Ázsiára koncentrál az akvizíciók terén, és megpróbálja megismételni azt a terjeszkedési stratégiát, amely Kelet-Európa második legnagyobb bankjává tette.

Az OTP az üzbég Ipoteka Bank 2023-as felvásárlása után további keleti terjeszkedésre törekszik Csányi Péter szerint, aki tavaly vette át a csoport vezérigazgatói posztját apjától, Csányi Sándortól, aki továbbra is a nagybank elnöki tisztséget tölti be.

Kedveljük Közép-Ázsiát, erős fundamentumai miatt már régóta figyeljük

– mondta Csányi február 19-én a Bloombergnek adott interjúban. „Ahogy egyre jobban megismerjük a régiót, egyre több lehetőséget látunk benne.”

Bár Csányi Péter nem részletezte, a budapesti kazah nagykövetség szerint az OTP vezetése és a kazah kormány tárgyalásokat folytat a magyar bank lehetséges piacra lépéséről.

Az OTP vezérigazgató-helyettese, Wolf László január 15-én Budapesten találkozott Abzal Saparbekuly kazah nagykövettel, hogy megvitassák a „magyar vállalatok kazahsztáni lehetőségeit” – áll a nagykövetség X-en közzétett nyilatkozatában.

Nagyra nőtt az OTP, a befektetők is jól jártak az intenzív terjeszkedéssel

Piaci kapitalizációja alapján az OTP több mint két évtizedes akvizíciós tevékenység után mára a közép- és kelet-európai régió második legnagyobb bankjává vált az osztrák Erste Group után. A magyar hitelező 11 országban van jelen, többek között Oroszországban és Ukrajnában, külföldi érdekeltségei ma már a csoport nyereségének több mint 75 százalékát adják.