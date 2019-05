Nagy bővülés az Ersténél

A bankcsoport negyedéves teljesítménye a kelet-közép-európai országok stabil, folytatódó gazdasági növekedését is tükrözi.

Az Erste Csoport nettó nyeresége az idei első három hónapban 377 millió eurót tett ki, ami 12 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest. A nyereség növekedése organikus, a működési eredmény bővülésén alapul – áll az Erste Csoport pénteki közleményében.

A negyedévben a nettó kamatbevétel 7,2 százalékkal, 1160,9 millió euróra, a nettó díj- és jutalékbevétel 1,9 százalékkal, 487,7 nőtt éves összevetésben.

A cégcsoport működési bevétele 7 százalékkal, 1,77 milliárd euróra emelkedett.

A pénzintézet közleménye szerint a negyedéves teljesítmény a kelet-közép-európai országok stabil, folytatódó gazdasági növekedését is tükrözi, ami a növekvő nettó bérek és a magas foglalkoztatási szint következtében bővülő belföldi keresletnek köszönhető.

A kedvező makrogazdasági fundamentumok emellett a hitelkereslet bővülésében is megmutatkoztak az összes szegmensben, de leginkább a vállalati üzletágban, ezzel is hozzájárulva a teljesítő hitelállomány éves szinten 7,2 százalékos bővüléséhez.

A továbbra is alacsony kamatkörnyezet ellenére az ügyfélbetétek állománya éves összehasonlításban 7,0 százalékkal nőtt.

A közlemény szerint a nem teljesítő hitelek aránya 3,0 százalékra esett vissza az első negyedév végére, a nem teljesítő hitelek állománya 773 millió euróval csökkent.

Az alaptőkemutató (CET1) 13,2 százalékon állt a negyedév végén, az egy évvel korábbi 12,6 százalék után.

Az Erste Csoport 11 százalékot meghaladó ROTE (goodwill nélkül számolt, tárgyieszköz arányos megtérülési ráta) elérését tűzte ki 2019 egészére. A célkitűzést alátámasztó feltételezések között szerepel, hogy a bevételek nagyobb mértékben nőnek, mint a kiadások (feltételezve, hogy a nettó hitelállomány az egyszámjegyű skála közepe felé található értékkel bővül), valamint hogy a kockázati költségek is emelkednek, ám még így is historikusan kedvező szinten (10-20 bázispont között) maradnak, emellett az adóráta 20 százalék alatt lesz. A módosított romániai bankadó 2019-ben várhatóan legfeljebb 20 millió eurós negatív hatást fejt ki az egyéb igazgatási költségekre.

A tervet kockáztató tényezők között említette a közlemény a várttól eltérő fejleményeket a kamatpolitikában, valamint a bankok kárára életbe léptetett politikai, vagy szabályozói intézkedéseket, továbbá a geopolitikai és világgazdasági kihívásokat.