Nagyon keresik a gyakornokokat a bankok, sok pozíció szabad

Változatlanul erős a kereslet a hazai bankok részéről a gyakornokok iránt: a legnagyobb szereplőknél a nyitott pozíciók közel 8 százalékát a pályakezdés előtt álló fiatalok számára hirdetik.

Továbbra is szívesen foglalkoztatnak gyakornokokat a hitelintézetek. A csoportszintű mérlegfőösszeg szerinti legnagyobb kilenc hazai szereplő tegnap összesen 90 gyakornoki pozíciót hirdetett meg, ami az elérhető 1160 nyitott álláshelyhez viszonyítva egyáltalán nem kevés. A gyakornoki pozícióknál emellett figyelembe kell venni, hogy egy hirdetéshez akár több hely is kapcsolódhat, illetve a legnagyobb szereplők döntő többsége folyamatosan futtat gyakornoki programokat: mindezek alapján több száz elérhető pozíció lehet a piacon.

A bankok honlapjain megjelenő tájékoztatók, álláshirdetések alapján a gyakornoknak jelentkezőkkel szemben mindenütt nagyon hasonlók az elvárások. Alapvető követelmény, hogy a jelentkező vegyen részt valamilyen nappali tagozatú főiskolai vagy egyetemi, gazdasági tematikájú képzésben. A felhasználói szintű számítógépes ismeret szintén mindenhol alapkövetelmény, de sok helyen elvárják az angolnyelv-tudást is.

A pozíciók többsége részmunkaidős, jellemzően heti 20-30 órás elfoglaltsággal.

Ezeken túl viszont már csak azokkal a tulajdonságokkal kell felvérteznie magát a jelentkezőnek, amelyeket minden munkahelyen általánosan elvárnak: legyen motivált, érdeklődő, adott esetben saját megoldási javaslatokkal is merjen előállni egy probléma kapcsán.

A gyakornoki programok sikere persze nem véletlen, hiszen működtetésük minden érintett félnek érdeke: a küldő felsőoktatási intézménynek, a diáknak és a pénzügyi szolgáltatónak egyaránt. A diákok számára a legfontosabb érv, hogy gyakornokként megkönnyíthetik a pályakezdésüket, jobban meghatározhatják az orientációjukat,

a hitelintézeteknél pedig a jó minőségű utánpótlás szempontjából fontos a gyakornoki pozíciók folyamatos fenntartása.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható