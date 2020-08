Felívelő pályán mozog a Honeywell

Vérfrissítést kapott a héten a Dow Jones Ipari Index, a változás egyik nyertese a Honeywell, amely az ExxonMobil helyére került, s ha egy kicsit közelebbről megnézzük a vállalatot, nem véletlenül.

A cég válság utáni felívelése látványos volt, kapitalizációja alapján a harmadik legnagyobb iparvállalattá lépett elő 2020-ra, vezető helyet szerezve az ipari vezérlési termékek gyártásától kezdve a repüléstechnikai szolgáltatásokon keresztül számos szegmensben.

A részvény teljesítménye a válság óta felülmúlta az ipari szektorét és az S&P 500 indexét is.

A jelentős növekedés mellett ma már rendkívül stabil a vállalat pénzügyi helyzete is. A mérete és elmúlt években mutatott növekedése ellenére a Dow-komponensek között

a Honeywellnek a legalacsonyabb a tőkéjére vetített eladósodottsága.

Ez a fajta tőkeerősség a szokásosnál is nagyobb erény a mostani időszakban. A vállalat szabad készpénzállományára sem lehet panasz, ahogy az osztalékfizetési képességére sem, az osztaléka ráadásul az elmúlt tíz évben a háromszorosára nőtt, a jelenlegi 2,3 százalékos osztalékhozam is rendkívül vonzó.

A Honeywell múltja és jelene fényes, de a jövő sem kevésbé az. Már most is elmondható róla, hogy ipari és technológiai hibrid cég, de az utóbbi profil várhatóan még hangsúlyosabbá válik. A cég Forge névre keresztelt szoftvere adatgyűjtés és -felhasználás útján teszi még hatékonyabbá a Honeywell ma is létező megoldásait, legyenek azok okosotthonokkal, kiberbiztonsággal vagy repüléstechnikával kapcsolatosak. A Fast Track Automation pedig egy rövid távon is bevethető megoldás, amely a koronavírus kezelésére használt készítmények jóváhagyási folyamatát és gyártását is felgyorsíthatja. Összességében tehát úgy gondolom, hogy a Honeywell megérdemelten került be a harminc kiemelt vállalat közé. A vállalat erős pénzügyi helyzetét, a folyamatosan növekvő és fenntartható osztalékfizetését és a technológiai vonalon meglévő növekedési potenciálját tekintetbe véve a jelenleginél lényegesen magasabb árazás is indokolt lehet a jövőben.