Vételi lehetőség a banki kötvényeknél

Azt már mindenki tudja, hogy a koronavírus igen nagy nyomot hagyott a pénz- és tőkepiacokon: a legtöbb eszközosztályban 2008 óta nem tapasztalt árfolyamzuhanásokat láthattunk, különösen igaz ez a banki papírok árfolyamára. Az euró­pai pénzintézeteknél – az alapvetően rekordévnek számító 2019-es esztendő után – mostanság indult volna az osztalékok megszavazása, majd kifizetése, a járvány terjedésére reagálva azonban az európai bankhatóságok azt ajánlották a bankoknak, illetve arra szólították fel őket, hogy a tavalyi év után járó osztalék kifizetését és a sajátrészvény-visszavásárlási programjaikat halasszák el az idei év végéig. Ezt vélhetően azért tették, hogy ezzel is támogassák a bankok stabil tőkehelyzetét, likviditását.

Az általános piaci pánik mellett a kifizetések elmaradása még inkább lefelé húzta a bankrészvények árfolyamát. De nemcsak a részvények, hanem egyes banki vállalati kötvények árfolyama is óriásit zuhant az utóbbi pár hétben. Néhány extrém esetben előfordult ugyanis, hogy a kibocsátó bankok a részvények osztaléka mellett bizonyos kötvények után járó aktuális kamatrészletek kifizetését is elhalasztották az év végéig. Ez történt például a holland Rabobanknál, amely nem fizet osztalékot a részvényei után, továbbá 2020. szeptember 29-ig a kamatok kifizetését is felfüggesztette a 6,5 százalékos kamatozású perpetual kötvényeire.

A bejelentés hatására a kötvény árfolyama soha nem látott mélységbe zuhant, a februárban elért csúcsához képest több mint 35 százalékkal forog olcsóbban. Bár a következő hónapokban is nagy bizonytalanság övezi majd a befektetési eszközosztályok szinte mindegyikét, mégis érdemes lehet a vételi lehetőségeket keresni az alapvetően stabil tőkehelyzetű, jó minősítésű bankok kötvényei körében. A múltbeli tapasztalatok ugyanis arra mutatnak, hogy amikor a tőkepiacokon már szinte csak a rossz hírek és a negatívumok vannak beárazva, akkor előbb-utóbb elérkezik a pozitív fordulat is.