Vonzó hozamok az orosz eszközök között

Az orosz gazdaság első ránézésre meglehetősen vérszegény teljesítményt nyújtott az idén, az első féléves gazdasági növekedés mindössze évesített 0,9 százalék volt. Az orosz pénzügyi eszközök azonban kiváló évet tudhatnak maguk mögött, hiszen mind a részvény-, mind a kötvénypiac jelentős emelkedést könyvelhetett el, és számos jel mutat arra, hogy ez a jó teljesítmény az előttünk álló évben is folytatódhat. Ami a legfontosabb gazdasági mutatókat illeti, Oroszország az alacsony gazdasági növekedés ellenére is rendkívül stabil lábakon áll, mind a külkereskedelmi mérleg, mind a költségvetés jelentős többletet mutat, az infláció pedig csökkenő pályán van.

Ráadásul az országnak jelentős tartalékok is rendelkezésére állnak egy esetleges gazdasági lassulás ellentételezésére, hiszen az olajexportból származó bevétel jelentős része az elmúlt években közvetlenül a Nemzeti Jóléti Alapba folyt be. Idén év végére a jóléti alap likvid pénzügyieszköz-állománya nagy valószínűséggel eléri a GDP 7 százalékát (több mint 120 milliárd dollárt), amely küszöbérték felett jövőre az olajexport-bevételeket már nem kell a jóléti alapba csatornázni, hanem a költségvetés szabadon rendelkezhet majd felettük. Ezt a jelentősen növekvő mozgásteret minden bizonnyal ki is használja majd a kormány a lakossági fogyasztás élénkítésére, hiszen 2021-ben országgyűlési választásokat tartanak.

A várható fiskális stimulus mellett a kormányzat az üzleti környezet javítására is tesz erőfeszítéseket, ezek eredményeként Oroszország a 31. helyre lépett előre a Világbank 2019-es Ease of Doing Business rangsorában, megelőzve például az 53. helyezett Magyarországot. A kedvező makrogazdasági folyamatok mellett a vállalati szektor (egy része) is fokozatosan piac- és részvényesbarátabbá válik, amit jelez többek között a dinamikusan növekvő osztalékfizetési ráta. A javuló vállalatirányítási sztenderdek mellé ráadásul kedvező értékeltség is társul – a benchmark RTS Index 6 körüli P/E-mutatón és 6 százalék fölötti osztalékhozammal forog – ami vonzó célponttá teszi az orosz piacot a hozamra éhes befektetők számára.