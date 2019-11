Dagad a botrány a Delta Systems körül

Elismerte az Est Media, hogy adóhatósági vizsgálat folyik a Delta Systemsnél, ám mint közleményükben fogalmaztak, a Hvg.hu tegnapi cikke valótlanságokat, valamint félrevezető állításokat fogalmaz meg, emiatt helyreigazítási eljárást kezdeményeznek, és vizsgálják az egyéb jogi lépések lehetőségét is.

Csak átmenetileg befolyásolja a cég működését a Delta Systemsnél (DS) folyamatban lévő adóhatósági vizsgálat, a tranzakció zárását nem érinti – reagált tegnapi közleményében az Est Media a Hvg.hu aznap megjelent cikkére. A DS hangsúlyozta, hogy az eljárással érintett támogatási szerződésen alapuló kapacitásbővítési projekt megvalósulását a Pénzügyminisztérium és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) megvizsgálta és lezárásra javasolta. A Delta Systems menedzsmentje haladéktalanul megteszi a jogi lépéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálatával kapcsolatban.

A Deltagroup Holding álláspontja szerint a Hvg.hu cikke valótlanságokat és félrevezető állításokat fogalmaz meg, emiatt helyreigazítási eljárást kezdeményeznek, valamint vizsgálják az egyéb jogi lépések lehetőségét is.

Az Est Media vezetősége aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy, mint fogalmaztak, egyes sajtóorgánumokban huzamosabb ideje jelennek meg olyan cikkek, amelyek összességükben felvetik annak gyanúját, hogy valakik szándékosan próbálják negatív irányba befolyásolni a társaság részvényeinek árfolyamát. A közlemény szerint a kisbefektetők már napokkal ezelőtt a társaság igazgatóságához fordultak védelmet kérve a TEBÉSZ (Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szervezete) részéről őket érő támadásokkal szemben. Az Est Media igazgatósága a közleményben kitért arra, hogy továbbra is elkötelezett a legutóbbi közgyűlésen bemutatott stratégia megvalósítása mellett.

A Hvg.hu tegnap egy, a birtokában lévő adóhatósági határozat alapján azt írta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fiktívnek tartott számlák miatt, költségvetési csalás gyanújával nyomozást indított a Delta Systems Kft. ügyletei kapcsán, és 1,3 milliárd forintot zárolt is a cég vagyonából. A Deltával kapcsolatos negatív hírek hetek óta terjednek a piacon, a NAV-vizsgálatról és a vagyonzárról pedig már napokkal ezelőtt hallani lehetett, ennek hatása az árfolyam-grafikonon is észrevehető. A részvények hétfőn meredek lejtőre kerültek, ráadásul jelentős forgalomban adták a papírokat. A Világgazdaság kedden megkereste az ügyben az adóhatóságot, ám mindössze annyit közöltek, hogy folyamatban lévő ügyekről nem hozhatnak nyilvánosságra részleteket. Tegnap az Est Media részvényesei újabb jelentős veszteségeket könyvelhettek el, napközben 121 forintig zuhant az árfolyam, a késő délutáni közlemény hatására azonban 132 forintig korrigált a jegyzés, ami 9 százalékos napon belüli mínusznak felel meg.

A legfrissebb – hivatalosan meg nem erősített – információk szerint a Delta Systems nemrég közel félmilliárd forintot nyert a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésére szánt programból, ennek a nagy részét ki is utalták a cégnek, és a munkálatok dandárját már be is fejezték. Az adóhatóság szerint e munkákat valójában egy magyar cég, a Com-Ron Steel Zrt. végezte el, ám a számlákat a Metal Works SK s.r.o. nevű vállalkozás állította ki. Mivel ez a cég külföldi, nem fizették meg Magyarországon a 27 százalékos áfát, s ezzel mintegy 440 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar államnak

– írta a Hvg.hu a NAV határozatára hivatkozva.

A Delta megjelenése az Est Mediában kezdettől fogva nem volt zökkenőmentes.

Dióslaki Gábor, a TEBÉSZ elnöke több ízben is magyarázatot követelt a menedzsmenttől a Deltagroup Holdinggal még július 30-án kötött, a Delta Systems Kft. százszázalékos üzletrészéről szóló adásvételi szerződéssel kapcsolatban. Emellett furcsa részvénymozgásokra, bejelentési kötelezettség elmulasztására, bizonyos érdekkörök összehangolt magatartására, a részvényesek félrevezetésére is felhívta a piacfelügyelet figyelmét. Dióslaki Gábor szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) levélben tájékoztatta az általa vezetett szervezetet, hogy piacfelügyeleti vizsgálat indult az Est Mediánál, amely kiterjed a TEBÉSZ által még korábban jelzett gyanús ügyletekre is.