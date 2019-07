Az IM rendelet átrendezte a székhelyszolgáltatás piacát

A 2017-ben életbelépett IM rendelet óta jelentős átalakulások tapasztalhatók a székhelyszolgáltatás piacán. Az elmúlt két évben azok a szolgáltatók tudtak talpon maradni, akik alkalmazkodni tudtak a rendelet által támasztott követelményekhez. Magyarország 20 irodával rendelkező legnagyobb székhelyszolgáltatója továbbra is a hatósági szabályozásoknak megfelelően működik tovább és immár Győrben is várja azokat a vállalkozásokat, akik külsős cégen keresztül kívánják biztosítani vállalkozásuk székhelyét.

Kérdéseinkre Szabó István a LOGOSZ cégcsoport ügyvezetője fog válaszolni.

Mekkora a piac? Nagyságrendileg hány cég vehet igénybe székhelyszolgáltatást Magyarországon?

A Logosz cégcsoport nem végzett arra vonatkozó kutatást, hogy Magyarországon mennyien vesznek igénybe székhelyszolgáltatást. A jelenlegi, 20 irodából álló országos hálózatunk felépítésénél, mindig az adott város, vagy városrész adottságait vettük figyelembe. A hálózatunk bővítésinél is ilyen szempontokat veszünk figyelembe, de piacvezetőként nem nagyon szoktuk döntéseinknél mérlegelni az esetleges konkurenciák jelenlétét. A mi ügyfélkörünkben nagyon népszerű a szolgáltatás, hiszen jelentősen megkönnyítheti egy vállalkozás működését, ha professzionális székhelyszolgáltató támogatását élvezheti.

Mekkora a Logosz részesedése ezen a piacon?

Mélyrehatóan nem vizsgáltuk a piaci pozíciónkat és nem kerestünk erre vonatkozóan független kutatási adatokat sem. Minket nem a versenytársak legyőzése motivál, hanem az ügyfeleink még nagyobb elégedettségének az elérése. Ami biztosan tudható, hogy a LOGOSZ cégcsoport 20 irodával és jelenleg 10 400 aktív ügyféllel a legnagyobb az országban.

Mit tud nyújtani ma a LOGOSZ cégcsoport a vállalkozóknak?

Szlogenünkhöz híven („minden, ami cégügy”) igyekszünk minden olyan segítséget megadni, ami egy vállalkozás elindításához, működtetéséhez szükséges, legyen az a cégalapítás és módosítás, vagy adás-vétel, könyvelés, bélyegzőkészítés, kézbesítési megbízás és az ezekhez köthető jogi és egyéb szaktanácsadás. A cégügyekhez kapcsolódó szolgáltatásokat kizárólag ügyvédi irodákkal együttműködve bonyolítjuk le, míg a kézbesítési megbízást a velünk szerződésben álló partnercégeinken keresztül végezzük.

Mi alapján választanak székhelyszolgáltatót a cégek? Mivel lehet rávenni őket, hogy Önöket válasszák?

A LOGOSZ cégcsoportnál mindent egy helyen intézhetnek ügyfeleink. Ennél a szolgáltatásnál, pontosabban szolgáltatás körnél – mivel nálunk a székhelyszolgáltatás, több szolgáltatásból tevődik össze – nagyon fontos szempont a megbízhatóság, a stabilitás, a földrajzi lefedettség, illetve a rendelkezésre állás. Ezek a tényezők a LOGOSZ-ban együttesen vannak jelen, hiszen 10 éves tapasztalattal, komoly ügyvédi háttérrel rendelkezünk. Közel nyolcvan, komoly szaktudással rendelkező kollégával (ügyvédek, jogászok, jogi és irodai asszisztensek) és irodáink országos hálózatával állunk az ügyfeleink rendelkezésére minden hétköznap 8-tól 17 óráig.

Mennyire éles az árverseny a piacon? Milyen egyéb fontos versenytényezők vannak?

Mint minden szolgáltatásnál, úgy a székhelyszolgáltatásnál is fontos szempont lehet első megközelítésnél az árszínvonal. Ár-érték arányban a LOGOSZ előkelő helyezést foglal el ebben a tekintetben is. De ahogy említettem, fontosabb lehet egy vállalkozás szempontjából, hogy az általa választott székhelyszolgáltató kielégítse felmerülő igényeit és a hatályos törvényi szabályozásoknak megfelelően működjön. Talán nem mindenki értesült róla, hogy a 2017-ben lépett életbe a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet, amely szigorú követelményeket és korlátozásokat határoz meg a szolgáltatók felé. A Logosz cégcsoport, fennállása óta megfelelt a hatályos jogszabályoknak és jelenleg is törvényes keretek között szolgálja ki ügyfeleit. Azt láttuk, hogy ezeknek a megnövekedett követelményeknek és az ezzel járó többlet költségeknek nem minden versenytársunk tudott megfelelni, ezért többen megszüntették a székhelyszolgáltatást és bezárták irodáikat. Ennek következtében tapasztaltunk ebből fakadó ügyfélszám növekedést is.

Jellemzően milyen időtávra szerződnek egy-egy céggel?

Természetesen a törvényi szabályozásnak megfelelően határozatlan időre kötjük a szolgáltatási szerződéseinket. Induló vállalkozás esetén nem lehet megjósolni, annak élettartamát és sajnos nem mindenkinek sikerül hosszú távon müködtetni azt. Ez nem csak a mi ügyfeleinkre igaz, hanem a világon mindenhol szűnnek meg különféle okokból vállalkozások. Szerencsére a LOGOSZ ügyfeleinek az elégedettsége kitűnik a „törzs ügyfeleink” jelentős számából, hiszen szép számmal akadnak, akár több száz milliós éves árbevételű és 6-8 éve nálunk székelő vállalkozások is. Tapasztalataink szerint egyre több vállalkozás marad működőképes és aktív a régebbi tendenciával ellentétben, amikor sokkal több cég bizonyult életképtelennek. Ami pedig különösen örvendetes, hogy az utóbbi években javultak azok a gazdasági körülmények, amelyek elősegítik a vállalkozások magyarországi boldogulását és ezzel együtt csökkent a külföldre település vonzereje.

Hogyan tartják a kapcsolatot a cégek tulajdonosaival? Hogyan juttatják el nekik a leveleket, egyéb üzeneteket?

Minden egyes ügyfelünkkel a szolgáltatási szerződésben lefektetett módokon tartjuk a kapcsolatot. Ez történhet személyesen irodáink bármelyikében 8-tól 17 óráig, ezen kívül postai úton, e-mailen, telefonon, illetve Sms-ben. Az ügyfeleink számára érkezett küldeményekről azonnal értesítést küldünk és a személyes átvételig azokat megőrizzük. Ha erre külön felhatalmazást kapunk, akkor a leveleket beszkennelve továbbítjuk elektronikusan is. A székhelyszolgáltatás jellegéből adódóan a vállalkozások ügyvezetői rendszeresen jelennek meg személyesen irodáinkban és jó kapcsolatot ápolnak az ott dolgozó kollégáinkkal.

Hogyan próbálják kezelni az olyan zavarosban halászó cégeket, tulajdonosokat, akik a székhelyszolgáltatókat is csak arra akarják használni, hogy eltűnhessenek az ellenőrzések elől?

A közhiedelemmel ellentétben a vállalkozások nem azért válasszák a székhelyszolgáltatást, hogy azok elrejtőzhessenek a hatóságok elől, mivel a törvény szerint például a cég iratainak mindenképpen elérhetőnek kell lenni annak székhelyén. Ezek természetesen a hatósági ellenőrzés során nálunk mind fellelhetőek az ügyvezető elérhetőségeivel együtt. Viszont a székhelyszolgáltatóknak, így a LOGOSZ-nak sincs olyan kötelezettsége, hogy az ügyfelei tevékenységét vizsgálja. Ennek ellenére, ha olyan magatartásokat tapasztalunk, amelyek megkérdőjelezik az adott cég törvényes működését (rendszeres hatósági ellenőrzés, tömeges ügyfélpanasz stb.), akkor felbontjuk a szolgáltatási szerződést és kijelentjük a céget az irodánkból. Természetesen először igyekszünk minden ilyen ügyet tisztázni, de ha beigazolódik a sejtésünk, akkor a szerződésünkben meghatározott módon járunk el.

Milyen a kapcsolat a NAV-val?

Az ügyfeleink képviselőiként igyekszünk a kötelezettségeinknek eleget tenni és rendelkezésre bocsájtani azokat a dokumentumokat, amelyeket a törvény előirányoz. Ehhez megfelelő környezetet biztosítunk, hogy a munkájukat végző ellenőrök mielőbb elvégezhessék a hivatal által meghatározott feladatukat.

Vannak olyan cégtemetők, amelyek szintén székhelyszolgáltatóként hirdetik magukat? Velük mit tud kezdeni a szakma? Hogyan lehet elérni, hogy az ilyenek miatt ne romoljon a valódi székhelyszolgáltatók megítélése?

A Logosz cégcsoport ügyfélkörében többségében vannak a működő cégek, de nyilván a nagy ügyfélszámnak köszönhetően előfordulhatnak olyan cégek, akik szeretnének elrejtőzni az ügyfeleik, vagy a hatóságok elől. A működésünkből kifolyólag ez nálunk nem kivitelezhető hosszú távon. A hatályos törvények önmagában elindítottak egy tisztulási folyamatot ebben az üzletágban, mi pedig jó példával igyekszünk előljárni a versenytársaink előtt, amelynek követése segíthet a székhelyszolgáltatás jobb megítélésében.

